Özdağ: Ne yaparsa yapsınlar 'Hayır' gümbür gümbür geliyor!

MHP Genel Başkan Adayı Özdağ, 16 Nisan’da yapılacak olan yeni Anayasa değişikliği referandumu için ‘Hayır’ çalışmasına Karabük’te devam etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, 16 Nisan’da yapılacak olan 18 maddelik yeni Anayasa değişikliği referandumu için ‘Hayır’ çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Karabüklü vatandaşlarla bir araya gelen Özdağ, 16 Nisan’da neden Hayır oyu verilmesi gerektiğini anlattı. Özdağ, “Ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, gümbür gümbür hayır geliyor” dedi. Özdağ’ın Karabük'te "Demokrasinin Türk Toplumundaki Yeri ve Önemi" isimli konferansından öne çıkan başlıklar:

NE ANAYASASI ÜMİT BEY?

“Ne kadar baskı yapsalar da ne kadar saldırsalar da gümbür gümbür hayır geliyor. Dedik ki Meclis’teki Anayasa görüşmelerini televizyonlardan canlı verelim. Kabul etmediler. Gelin, vatandaş izlesin, görsün ne olduğunu dedik. Konuştuğum 5 AKP’li vekil hayır oyu vereceğini söyledi. Sonra AKP ileri gelenlerinden biri yle görüştüm. Kaç fire verirsiniz diye sordum. Hiç vermeyeceğiz, açık oylama yapacağız dediler. Peki, bu Anayasa’ya aykırı olur mu böyle şey diye sorduğumda, ne Anayasası Ümit Bey dediler.

HDP FEDERASYON, AKP ÖZERKLİK

Meclis’te ben, yine MHP’den bazı arkadaşlarımız hayır dedi. CHP, hayır dedi. Peki, HDP’nin hayır dediğini duydunuz mu? Ben Meclis’te hayır oyu veren HDP’li görmedim. Siz bir HDP’li gördünüz mü? Hayır, çünkü oy kullanmadılar. HDP ve PKK, başkanlığa karşı değil. HDP, başkanlığı alıyorsanız alın da bize federasyon verin dediler. AKP ise özerklik veriyor.

NE İSTEDİLER DE VERMEDİK?

Bu Anayasa’nın üstüne yemin ettik. Erdoğan ve Yıldırım de yemin etti. Söz teröristlerden, darbecilerden açılıyorsanız. Konuşalım. 17 üniversite istediler, hepsini verdim. Olimpiyat istediler, verdik, Uluslararası arenada destek istediler verdik. Ey nankörler ne istediniz de vermedik dediler. Kim dedi Recep Tayyip Erdoğan dedi.

BUNLAR ALDATILMA USTASI

Biz işi gücü bıraktık Türkiye’yi dolaşıyoruz, niye? Binali Yıldırım, Başbakan olarak kalsın diye. O da şehir şehir dolaşıyor, bana gerek yok, Başbakanlık kaldırılsın diyor. Bunlar aldatılma ustası. Bunları gelen geçen aldatıyor. Artık uzmanlık alanları aldatılmak. Kalkıyor abudik kubidik adamlar başbakan oluyor diyor. Bir gün Çanakkale geçilmez diyor. “