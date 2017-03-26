Bugünkü YENİÇAĞ »

Özdağ: Şeyh Sait haindir, onu savunan da haindir!

»
Özdağ: Şeyh Sait haindir, onu savunan da haindir!
MHP Genel Başkan Adayı Özdağ, yeni Anayasa değişikliği referandumu yaklaşırken Avrupa Birliği’nin ‘Erdoğan düşmanlığı’ sergilemesini manidar buldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özdağ, özellikle yeni Anayasa değişikliği referandumu yaklaşırken Avrupa Birliği ülkelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP iktidarına yönelik sergilediği tutuma dikkat çekti.  Özdağ, “Tam referandum yaklaştı AB, Erdoğan düşmanı oldu. Çok manidar. Kime yardım etmek istiyorlar acaba?” ifadelerini kullandı.

ŞEYH SAİT’İ SAVUNAN DA HAiNDİR

Geçtiğimiz günlerde AKP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın kentin en işlek yerlerine astırdığı skandal “Şeyh Sait’li Evet” pankartları, gündeme bomba gibi oturmuştu.  Şeyh Sait’in İngiliz ajanı bir hain olduğunu vurgulayan Özdağ, şöyle devam etti:  “Onu savunan da haindir. Diyarbakır’a getirildiğinde halk, ‘hani bastonunla uçak düşürecektin’ diye alay etmişti.” 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Özdağ: Şeyh Sait haindir, onu savunan da haindir!Özdağ: Şeyh Sait haindir, onu savunan da haindir!Akşener'den İzmir'de dev mitingAkşener'den İzmir'de dev mitingAKP, Kürt kartına sarıldıAKP, Kürt kartına sarıldıFeyzioğlu'ndan "Genel Başkan olmak istiyor" iddialarına çok sert yanıtFeyzioğlu'ndan "Genel Başkan olmak istiyor" iddialarına çok sert yanıtCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; "Ülkücü taban tuzağa düşmedi"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; "Ülkücü taban tuzağa düşmedi"14 yıl öncesi-14 yıl sonrası14 yıl öncesi-14 yıl sonrasıSaray Bahçeli'ye kızgın!Saray Bahçeli'ye kızgın!Yaratıcı yıkım! Kim adına, ne için?Yaratıcı yıkım! Kim adına, ne için?Ümit Yalım: Yunanistan, adalarda milis eğitiyor!Ümit Yalım: Yunanistan, adalarda milis eğitiyor!Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı film oluyorMuhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı film oluyor
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti