Özdağ: Şeyh Sait haindir, onu savunan da haindir!

MHP Genel Başkan Adayı Özdağ, yeni Anayasa değişikliği referandumu yaklaşırken Avrupa Birliği’nin ‘Erdoğan düşmanlığı’ sergilemesini manidar buldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özdağ, özellikle yeni Anayasa değişikliği referandumu yaklaşırken Avrupa Birliği ülkelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP iktidarına yönelik sergilediği tutuma dikkat çekti. Özdağ, “Tam referandum yaklaştı AB, Erdoğan düşmanı oldu. Çok manidar. Kime yardım etmek istiyorlar acaba?” ifadelerini kullandı.

ŞEYH SAİT’İ SAVUNAN DA HAiNDİR

Geçtiğimiz günlerde AKP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın kentin en işlek yerlerine astırdığı skandal “Şeyh Sait’li Evet” pankartları, gündeme bomba gibi oturmuştu. Şeyh Sait’in İngiliz ajanı bir hain olduğunu vurgulayan Özdağ, şöyle devam etti: “Onu savunan da haindir. Diyarbakır’a getirildiğinde halk, ‘hani bastonunla uçak düşürecektin’ diye alay etmişti.”