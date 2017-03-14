Özdağ’a suikast ihbarı

Daha önce Mersin Silifke ilçesinde konuşacağı salon basılan ve Mezitli ilçesinde de salonu basılmak istenen MHP Genel Başkan adayı Özdağ'a yönelik suikast ihbarı Adana polisini alarma geçirdi.

Sözcü'nün haberine göre, İskenderun’da ve Hatay’ta çeşitli temaslarda bulunan ve anayasa değişiklik paketiyle ilgili konferanslar veren MHP Genel Başkan adaylarından Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Ankara’ya dönmek üzere karayoluyla Adana’ya giderken Adana polisi Özdağ’a yönelik bir saldırı ihbarı aldı.

İhbar üzerine Adana polisi teyakkuza geçerken yolda güvenlik tedbirleri artırıldı, yol güzergahı polis tarafından değiştirilerek yoğun tedbirler altında Özdağ ve beraberindekiler Adana Şakirpaşa Havaalanına getirildi.

Havaalanında da Çevik Kuvvet ekipleri tarafından VIP salonunun etrafı çevrildi ve Özdağ ile beraberindekiler güvenli bir şekilde Ankara uçağına binmek üzere VIP salonuna getirildi.

Yaşananlarla ilgili açıklamada bulunan Ümit Özdağ, “Biz zaten Hatay’daki proğramımızı tamamlamıştık. Bu tür şeyler kampanya süresince olabilir. Bu gelişmeler bizi çalışmalarımızdan döndürmez. Proğramımız neyse devam ettireceğiz. Ben anayasaya yemin ettim. Kimse beni yolumdan döndüremez. Ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.