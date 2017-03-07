Özdağ'dan flaş 'pazarlık' iddiası!

Adana'da "Tek Adam Yönetimine Hayır" konferansında konuşan MHP Genel Başkan Adayı Özdağ, PKK'nın federasyon istediğini, AKP'nin ise özerklik verebileceğini, bu yüzden anlaşamadıklarını iddia etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ ile Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu başkanlık sistemini öngören yeni Anayasa değişikliğine 'Hayır' kampanya çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarla Adana'da Çukurova Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde biraraya gelen Halaçoğlu ve Özdağ 'neden hayır?' denilmesi gerektiğini anlattılar. Konferansta konuşan Özdağ, flaş bir iddiada bulundu. Özdağ, AKP'nin PKK ile pazarlıkta anlaşamadığını PKK'nın federasyon, AKP'nin ise özerlik üzerine durduğunu iddia etti.

HDP’LİLERİ ‘HAYIR’ OYU KULLANIRKEN GÖRMEDİK

Kendilerinin anayasa değişikliğine ‘Hayır’ dediklerini ve bunun için HDP ve terör örgütü PKK ile aynı kefeye koyulduklarını hatırlatan Prof. Dr. Özdağ, şunları söyledi: “Güzel söylüyorsunuz da HDP ve PKK da aynı şeyi söylüyor’ diyorlar. Bakın ben hocamla Meclis’te ‘hayır’ oyu attık. Ama hiç bir HDP’liyi ‘Hayır’ oyu atarken görmedik. Siz gördünüz mü? Hayır kullanmadılar. Çünkü HDP ve PKK ‘Hayır’ demiyor. HDP ve PKK diyor ki ‘Ben başkanlığı kabul ederim ama bunun karşılığında federasyon isterim’. Bunlar da diyor ki ‘Federasyon olmaz, özerklik’. Burada anlaşamıyorlar. Ama öte yandan HÜDAPAR diyor ki ‘Ben Kürdistan için evet diyorum’. Doğrusu Abdullah Öcalan da içeriden ‘Özerkliği kabul edin. Bir an önce ben buradan çıkayım’ diye haber gönderiyor. Ama Cemil Bayık diyor ki ‘Hayır, biz Suriye’de bir devletçik oluşturduk. Artık güçlüyüz özerklik bizim için yeterli değil. Federasyon için ısrar edeceğiz. ABD ve AB’den hiç ses çıkmıyor. Birilerinin dediği gibi hiç karşı görünmüyorlar. Çünkü biliyorlar ki başkanlıkta her şeyi kontrol eden bir adam var. Bir adamı kontrol ederlerse tüm Türk devletini kontrol edecekler."

TÜRK TİPİ YÖNETİM VARDIR

Halaçoğlu, Türk tarihinde hanların ve padişahların olduğunu ve hiçbirinin başlıktaki gibi yetkilerinin olmadığını kaydetti. Türk tipi bir başkanlık sisteminin var olmadığını savunan Halaçoğlu, şöyle devam etti:

“Türk tipi yönetim vardır. Osmanlı padişahları dahi böyle yetkiye sahip değildi. Onlar tam tersine adalete bağlı insanlardı. Topkapı Sarayı’nda Divan-ı Hümayunun toplandığı bir kule vardı. Ona Kasrı-ı Adl denilirdi. Yani adalet kulesi, kasrı, sarayı denirdi. Orada divan toplanır, Divan-ı Hümayunda karar alınır, o kanun padişaha sunulurdu. Padişahın kendisi kanun yapmazdı”.