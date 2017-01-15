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Özdağ'dan "ilk 4 madde değişebilir" diyen AKP'liye çok sert cevap

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Özdağ'dan "ilk 4 madde değişebilir" diyen AKP'liye çok sert cevap
MHP Genel Başkan Adayı Özdağ, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söyleyen AKP Bursa Milletvekili Aydın'a çok sert bir cevap verdi. Özdağ, "O maddeler değiştirilmeye kalkılırsa, o 4 maddeyi yazarken ne yaptıysak yine aynısını yaparız" dedi.

MHP Genel Başkan Adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın "Anayasa'nın ilk 4 maddesi değiştirilebilir" sözlerini hedef alan Özdağ, "Bu sayın vekil, 'aziz milletimiz isterse Anayasa'nın ilk 4 maddesi değişebilir' diyor ya, o zaman ona şu cevabı vermek lazım; eğer bir iktidar veya siyasal parti bunu denerse, aziz Türk milletinin bu ilk 4 maddeyi savunma hakkı doğar. Cesaret etsinler buna! Bakın Türk milleti bu 4 maddeyi nasıl savunuyor! Bu 4 maddeyi nasıl yazdıysak öyle savunuruz!" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ AYDIN NE DEMİŞTİ?

Anayasa'nın ilk 4 maddesinin de değiştirilebileceğini söyleyen AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın, ”Anayasalar kutsal metinler değillerdir, toplumun ihtiyaçlarına göre kendilerini yenileyebilmelidirler. Aksi hâlde, toplumun gerisinde kalarak toplumun ihtiyaçlarına cevap veremez duruma gelirler. Tali kurucu Meclis, asli kurucu Meclis ayrımını da kabul etmek mümkün değildir. Ben de 1982 Anayasası’nın ilk 4 maddesinin Anayasa’mızda olmasının taraftarıyım ancak bir hukukçu olarak Anayasa’nın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir. Gerekli nisapla Anayasa’nın tüm maddeleri değiştirilebilir, hatta Meclis yeni bir anayasa yapabilir; aksini düşünmek aziz milletimizin vekaletini küçümsemek anlamına gelir” açıklamasında bulunmuştu.

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