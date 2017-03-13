Özdağ'ın konuşması sosyal medyayı salladı

MHP Genel Başkan adayı Özdağ, Hollanda ve Almanya ile yaşanan diplomatik krizle ilgili çok kritik iddialarda bulundu. Özdağ'ın görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

MHP Genel Başkan adayı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Hollanda ve Almanya ile yaşanan diplomatik krizi değerlendirdi.

Almanya ve Hollanda ile yaşanan sorunu 'kayıkçı kavgası' olarak nitelendiren Özdağ; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın Almanya'da sorunsuz bir şekilde toplantı yaptığını; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise haklı gerekçilerle toplantılarının iptal edildiğini iddia etti.

Hükümetin, milletin aklıyla alay ettiğini savunan Prof. Dr. Ümit Özdağ, "Almanya’ya, Hollanda’yla, Avrupa ülkeleriyle çıkarılan son günlerdeki kayıkçı kavgası…Şimdi hakikaten konuşturulmuyor mu AKP’li Bakanlar Almanya’da?

Zeybekçi, Köln’de ve Leverkusen’de iki tane konuşma yapmış. Spor Bakanı dün Köln’de konuşmuş. Bekir Bozdağ’ın konuşmasına izin verilmemiş… Çünkü konuşması bildirilmemiş. ‘Bu’ demişler, ‘bir yemekli toplantı. Bir sanatçı gelecek, saz çalacak, pilav, döner ve ayran var.” Bekir Bozdağ’ın konuşacağı duyulunca yerel yönetim tarafından ‘Bir dakika siz anlaşmayı böyle yaptınız’ diye bozmuşlar. Çavuşoğlu’nun Hamburg’daki konuşması da, konuşmanın yapılacağı bina birincisi ruhsatsızmış, ikincisi yangın tesisatının da ayrıca izni alınmamış. Durum bu arkadaşım.

Cumhurbaşkanı diyor ki; ‘Berlin’den girerim, Münih’ten çıkarım.’ Güzel de sayın Cumhurbaşkanı, eğer Almanya ile kriz varsa, Alman savaş uçakları İncirlik’te gerçekten Almanya ile aranızda kriz varsa bırakın Berlin’den girip Münih’ten çıkmayı, İncirlik’teki Tornado’ları geri yollayın! Milletin aklıyla alay etmeyin!”