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Hollanda Başbakanı'ndan yeni açıklama

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Hollanda Başbakanı'ndan yeni açıklama
Hollanda Başbakanı Rutte, yaşanan krizin ardından bugün yeni bir açıklamada bulundu. Rutte, "Türkiye Hükümeti'nden tehditler geldiği sürece hiçbir zaman müzakere yapmayacağız” diye konuştu.

Reuters'ın haberine göre Hollanda Başbakanı Mark Rutte yeni bir açıklama yaptı. Rutte, “Türkiye hükümetinden tehditler geldiği sürece hiçbir zaman müzakere yapmayacağız” diye konuştu.

​"Aşırı sağcı lider Geert Wilders'in çarşamba günü yapılacak seçimleri kazanması konusunda büyük bir risk var" diyen Rutte, Hollandalılardan seçimde 'yanlış popülizm trendine' dur demelerini istedi.

"Türkiye'nin Hollanda seçimlerine müdahale etmeyi istediğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanan Rutte, Hollanda'daki Türklerin Hollanda vatandaşı olduğunu Türk vatandaşı olmadığını vurguladı. 

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