Özel: "Erdoğan, cezaevine ajan mı yolladı?"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yakında Kılıçdaroğlu’nun içerdeki zatla (Enis Berberoğlu) bağlantısı çıkarsa şaşırmayın ha!" sözlerine tepki gösterdi.

Tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Yakında Kılıçdaroğlu’nun içerdeki zatla (Enis Berberoğlu) bağlantısı çıkarsa şaşırmayın ha!" sözlerine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Cumhurbaşkanı çıkıp bu bilgi kendisine kimden, nereden gelmiş açıklamazsa iftiracıdır, müfteridir” dedi. "Ülkenin cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ‘bana içeriden gelen bilgiler söylüyor' diyor. Kendisine nereden bilgi gelmektedir?" diyen Özel, "Cezaevine mi gitmiştir, cezaevine ajan mı yollamıştır?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da düzenlenen AKP İl Danışma Toplantısı’nda MİT TIR’ları davasında aldığı ceza nedeniyle tutuklanan Enis Berberoğlu’nu kastederek “İçeriden değişik haberler alıyorum. ‘Buradan çıktım çıktım, çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım’ diyor içerideki zat” demişti. Erdoğan, devamında, Berberoğlu ile ilgili davanın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da uzanabileceğini ima etmişti.

CEZAEVİNE Mİ GİTTİ AJAN MI YOLLADI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamaları sonrası CHP’den ardı ardına tepkiler gelmeye devam ediyor. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Erdoğan’a yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özel, “Ülkenin cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ‘bana içeriden gelen bilgiler söylüyor’ diyor. Kendisine nereden bilgi gelmektedir? Enis Berberoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediğini iddia ettiği şey, Genel Başkan Yardımcısına söylemiyor, ben grup başkanvekiliyim kendisinin vekiliyim bir şey söyleyecekse bana söylemiyor, ama nasılsa söylemediği bu söz Cumhurbaşkanı’nın kulağına gidiyor” dedi.

Bilginin nereden geldiğini soran Özel, “Cezaevine mi gitmiştir, cezaevine ajan mı yollamıştır? Esas tartışma şu; Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın AKP Genel Başkanına şunu sorarlar, ne ihaneti, ne casusluğu, ne suçu? Ortada bir suç varsa suçüstü yakalandığınız cihatçı örgütlere silah yollama suçudur” diye konuştu.