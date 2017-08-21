Özhaseki: Ülkenin altı oynak, üstünde oynaklıklar olduğu gibi

Kayseri Meydan Parkı'nda düzenlenen temel atma töreninde konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Topraklarımızın yüzde 66'sı deprem bölgesinde. Yani bu ülkenin altı oynak. Üstündeki oynaklıklar olduğu gibi" dedi.

Özhaseki, "İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren İstanbul başta olmak üzere senede tam 500 bin konutu yenileyeceğiz. Bunun için her türlü tedbiri aldık" dedi. Bakan Özhaseki, yıllarca belediye başkanlığı yapan, imardan ve şehircilikten biraz anlayan biri olarak bu bilgilerini ülke geneline taşımaya çalıştığını söyledi.

"Topraklarımızın yüzde 66'sı deprem bölgesinde" diyen Özhaseki, "Yani bu ülkenin altı oynak. Üstündeki oynaklıklar olduğu gibi. Üstündeki oynaklıklara gücümüz yetiyor. Ne kadar fitne ocağı varsa, ne kadar bölücü, terörist varsa canını okuyoruz. Terör örgütlerine geçit yok. Onlara gücümüz yetiyor ama toprağın altına gücümüz yetmiyor. Oraya karşı hazırlıklı olmalıyız. Onu bilmeliyiz, takip etmeliyiz ve ona uygun davranmalıyız. İşte onun için uğraşıyoruz" diye konuştu.

'500 BİN KONUTU YENİLEYECEĞİZ'

Özhaseki, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nun uygun görmesiyle bir program yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren İstanbul başta olmak üzere senede tam 500 bin konutu yenileyeceğiz. Bunun için her türlü tedbiri aldık. Teşvikleri geliştirdik şahıslara, özel sektöre, belediyelerimize hangi tür teşvikler vereceğimiz belli oldu. Kayseri'de bundan istifade edecek. Türkiye'de sene de 500 bin binayı, 15 sene de 7,5 milyon binayı yenileyeceğiz. Bu dile kolay. Şu anda Türkiye'de yapı stoğunun yarısını yeni baştan elden geçiriyoruz. 1999 depreminden sonra yapılan binalar biraz sağlam gözüküyor. Ama öncesinde yapılanlar biraz riskli işte riskli binaları deprem gelmeden bir an önce yenilememiz lazım. Allah korusun deprem gelirse mallarımız gittiği gibi canlarımız da gidiyor, en sevdiklerimiz de. Hayatı felç ediyor. Japonya'da bir insan deprem geldiğinde evinde ninni dinlemiş gibi evinde sağa sola dönerek uyuyorsa Türkiye'deki bizim vatandaşlarımızda inşallah bu yeni konutlarda sanki ninni söyleniyormuş gibi keyifle o depremi izlemiş olacak."