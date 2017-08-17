Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan bir okuyucusunun gönderdiği mektubu köşesine taşıdı. Akşener liderliğindeki partinin kuruluşunun sabırsızlıkla beklendiğini ileten Turan, bu çok sayıda gelen mesajlardan sadece biri dedi.

Meral Akşener liderliğinde kurulmaya hazırlanan yeni partiyi köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan okuyucusundan gelen bir mesajı yayınladı.

Emekli bir tıp doktoru olduğunu belirttiği okurunun "Meral Akşener'e oy vereceğiz. Partinin kuruluşunu sabırsızlıkla beklemekteyiz" mesajını yayınlayan Turan, "Yeni parti konusunda gelen çok sayıdaki mesajdan sadece biridir" notunu düştü.

Rahmi Turan'ın "Bodrum… Bodrum…" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

ÜÇ KIZ KARDEŞ…

Bana sık sık mesaj yollayan muhterem bir hanım okurum var…

Emekli bir tıp doktorudur. Memleket meseleleri ile yakından ilgilenir.

Adı; Siber Gökser. Profesör Doktor.

Yaşı 80'i geçmiştir ama beyni çok gençtir. Siyasi haberleri dikkatle izler, ülke sorunlarıyla dertlenir, yolladığı mesajlarla düşüncelerini paylaşır.

Önceki gün ondan ilginç bir mesaj daha aldım.

Siber Hanım'ın iletisini virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:

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“Sayın Rahmi Turan,

Biz Ankaralı 3 kız kardeş ve çevremiz Meral Akşener'e oy vereceğiz.

81, 83, 91 yaşlarında Cumhuriyet kadınlarıyız.

Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerini tekrar yaşamak, andımızı tekrar dinlemek, gençlerin resmigeçitlerini görmek, bayramlarımızı kutlamak istiyoruz.

Partinin kuruluşunu sabırsızlıkla beklemekteyiz. (Prof. Dr. Siber Göksel)

* NOT: Bu, Meral Akşener, Prof. Ümit Özdağ ve arkadaşlarının yakında kuracağı yeni parti konusunda gelen çok sayıdaki mesajdan sadece biridir.