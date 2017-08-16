Pekin: "İdlib'teki savaş, İran ve Türkiye'ye sıçrar"

Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Pekin, Türkiye'nin İdlib'e operasyon yapmasına şu anda gerek olmadığını söyledi. Pekin, "Böyle bir müdahalede savaş Türkiye, İran ya da başka yerlere sıçrar" uyarısında bulundu.

Fatih Erboz / Yeniçağ

Suriye'de küresel güçlerin kanlı satrancı Türkiye ve İran başta olmak üzere tüm Ortadoğu'yu tehdit ediyor. Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin İdlib'e operasyon yapmasına şu anda gerek olmadığını söyledi. Pekin, "Diğer ülkeler nasıl yapıyorsa Türkiye de yapar. Bu iş parayla ilgili. Bizim için birinci konu Afrin konusudur. Ayrıca Afrin'deki bütün Kürtler de PYD'li değil. 13-14 grup var. Sadece bu noktadan bakmamak lazım" diye konuştu. İdlib'de her gruptan terörist bulunduğunu belirten Pekin, "Türkiye'nin burada çok dikkatli olması gerekir. İdlib çok kritik bir yer. Buraya ABD ya da batı müdahalesi çok zor. Orada kara gücü gerekiyor. Böyle bir müdahalede bir anda savaş Türkiye, İran ya da başka yerlere sıçrar. Başka ülkelerde de patlamalar, suikastlar olur" dedi.



Türkiye'nin İdlib'e operasyon hazırlığı yapmasında bir sakınca bulunmadığını kaydeden Pekin, şunları anlattı: "Durumu gözler. Oradaki grupları destekler. O bölgeyi de El Nusra'dan alır. Zaten öyle bir tuzağa çekiyorlar ki Türkiye'ye 'Sen oraya yardım ediyorsun' diyorlar."



Suriye'nin kuzeyine yönelik bütün lojistik faaliyetlerin Türkiye üzerinden olduğunu bildiren Pekin, "Irak'ın, Suriye'nin kendine hayrı yok. Uçakla gelmesi mümkün değil. Geriye Türkiye kalıyor. Türkiye Hatay vasıtasıyla, 2-3 milyon mülteci vasıtasıyla tehdit ediliyor. Bu da Türkiye'yi Afrin'e yönelik operasyondan uzaklaştırıyor. ABD ve koalisyon Rakka ve Musul ile uğraşırken Türkiye'nin böyle bir ön almasından rahatsızlar. Bunun için ayrıca içeride PKK'yı kullanıyorlar" diye konuştu.



Pekin sözlerini şöyle sürdürdü: 'Şam'ın güneyinde Ruslarla güvenli bölge kurmak istiyorlar. Tüm bunlar olurken ABD Türkiye'nin El Bab bölgesini genişleteceğini biliyor. Orası aşağı doğru indiğinizde geniş bölge. Türkiye Fırat Kalkanı Operasyonu'nda ABD ve Rusya'nın isteğiyle durarak daha aşağıya inmedi. El Bab'ın karşısında başka güçler var bunu Tel Rifat'a doğru genişletmesi gerekiyor Türkiye'nin. Güneyden birleşme sağlanabilir böyle bir tehlike var. İşte o bölgeye girmemesi için Türkiye'yi İdlib'te meşgul etmek istiyorlar. İdlib'te Hayat Tahrir El Şam'ı destekleyen batılı güçler oysa."



Şu anda İdlib'te çatı örgütün içinde 35 bin kişilik güç olduğunu dile getiren Pekin, "25 bin El Nusra gücü var. Burası doğrudan Hatay'ı tehdit ediyor. Türkiye için çok önemli bir yer burası. Oraya girmek suretiyle 'Biz buraya operasyon yaparız' diyerek Türkiye'nin Afrin'de yapacağı operasyonu geciktirmeye çalışıyorlar. Ne zamana kadar geciktirirler, kendileri Rakka'da ve diğer yerlerde düzeni sağlayana kadar" dedi.



İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin İdlib'e operasyon yapmasına gerek olmadığını bunun karşımıza çok sayıda düşman çıkması anlamına geleceğine de dikkat çekti. Eğer bu operasyon yapılacaksa başka türlü yöntemlerin kullanılması gerektiğine işaret eden Pekin, "Bir grubu destekleyerek yapması gerekiyor. O bölgedeki hakimiyet unsuru değiştirmesi gerekiyor. Bunu yapması için de Rusya, İran ve Suriye ile işbirliği yapması gerekiyor. Bu taktiksel işbirliği anlamına geliyor. Bu işi ancak böyle çözebiliriz" dedi.