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Peşmerge yönetimi geri adım attı

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Peşmerge yönetimi geri adım attı
'Bağımsızlık' rüyasıyla yola çıkan peşmerge başıBarzani'nin 'çocukluk hayali' 2 ayı bile dolduramadı Peşmerge yönetiminden yapılan açıklamada "Anayasa Mahkemesi'nin referandumu yok sayan kararına uyacağız" denildi.

Peşmerge yönetimi tarafından  bölge ülkeleri başta olmak üzere dünyanın tepkisine rağmen 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Irak merkezi hükümetinin, İran ve Türkiye’nin de onay verdiği askeri harekatı sonrası Peşmerge yönetimi  geri adım attı.  Peşmerge yönetimi  yapılan açıklamada “Anayasa Mahkemesi’nin (Irak)  referandumu yok sayan kararına uyacağız” denildi.

Peşmerge yönetiminin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumunda 4 milyon 581 bin 255 seçmenden 3 milyon 305 bin 925’i katılmıştı. Sonuçlara göre; ‘evet’ oylarının oranı yüzde 92.73, ‘hayır’ oylarının oranı ise yüzde 7.27 olarak açıklanmıştı.

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