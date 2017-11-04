PKK'lılar Almanya'da polisle çatıştı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde gösteri düzenleyen PKK'lılarla polis arasında büyük çatışma çıktı. Yaşanan olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre; Düsseldorf'taki göstericiler mahkeme yasağına rağmen terör örgütü PKK sembolleri ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafı bulunan pankartlar açtılar. Polis sözcüsünün verdiği bilgiye göre, polis defalarca yasak sembollerin indirilmesi için göstericilere çağrı yaptı. Ancak göstericiler bu çağrılara uymadı. Bunun üzerine polis gösteriyi durdurup yasak sembolleri toplamak için müdahale etmek istedi. Ancak göstericiler polise bayrak sopalarıyla saldırdı. Polis bunun üzerine biber gazı kullandı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Eylül ayı ortasında da NAV-DEM Köln'de bir gösteri düzenlemiş, bu gösteride de yasak semboller taşınmıştı. Bunun üzerine Türkiye, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişlerine çağırmıştı.