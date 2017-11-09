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Putin: "ABD sorun yaratmak istiyor"

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Putin: "ABD sorun yaratmak istiyor"
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD seçimlerine müdahale tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada Washington'un asıl amacının 'Rusya'daki seçimlerle ilgili sorun yaratmak olduğunun' altını çizdi.

Rusya'nın Çelyabinsk kentindeki bir kompresör fabrikasındaki işçilerle bir araya gelen Putin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'na katılan 4 Rus kayakçıyı gelecekte yapılacak Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye etmesini ve ikisinin madalyalarını geri almasını değerlendirdi.

Tüm özel yargı sistemlerinin artık yetersiz olduğunu düşündüğünü kaydeden Putin, sivil mahkemelere başvurulması ve doping kullanmakla suçlanan Rus sporcuların haklarının bu mahkemelerde savunulması gerektiğini vurguladı.

Bununla birlikte Putin, Rusya yönetimine yöneltilen ve Rus sporcuların doping kullanımını desteklediğiyle ilgili suçlamaları da Mart 2018'de Rusya'da yapılacak devlet başkanlığı seçimleriyle ilişkilendirdi. 

Rusya'da hiçbir zaman devlet destekli doping mekanizması bulunmadığının altını çizen Rus lider, Washington'ın Moskova'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yanıt olarak Rusya'daki seçimlerle ilgili sorun yaratmak istediğinin altını çizdi.

Putin şöyle konuştu: "Olimpiyatlar şubatta başlayacak. Peki seçimler ne zaman? Martta. Tüm bunların, bazılarının istediği gibi, sporseverler ve sportmenler için rahatsızlık verici bir durum yaratılması için yapıldığına dair derin şüpheler var. Zira günümüzde IOC da dahil olmak üzere uluslararası spor kuruluşları, sponsorlara, yayın haklarını alan televizyon şirketlerine ve reklam verenlere büyük ölçüde bağımlı durumda. Hatta yayın hakları için ödeme yapan büyük şirketler, ana sponsorlar, ana reklam verenler ABD'de ve haliyle kontrol paketi de ABD'de. Dolayısıyla Washington, Moskova'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yanıt olarak Rusya'daki seçimler sırasında sorun yaratmak istiyor."

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