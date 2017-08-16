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Putin, Ekonomi Bakanı'nı fırçaladı

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Putin, Ekonomi Bakanı'nı fırçaladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kaliningrad Bölgesi'nin Altyapı Geliştirme Toplantsı'nda Ekonomi Bakanı Özel Kalem Müdürüne hesap sordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kaliningrad Bölgesi'nin Altyapı Geliştirme Toplantsı için Kremlin'de kurmayları ile bir araya geldi.

Toplantının gündemi hakkında bakanlarından tek tek bilgi alan Putin bir ara Ekonomi Bakanlığı Özel Kalem müdürü Andrey Ivanov'a dönerek "ruble ile gümrük vergisi hesaplanması" konusunda neler yapıldığını sordu. Gündemde olan konunun halen çalışmalarının sürdüğünü belirten İvanov'a Putin tepki gösterdi.

"ÇÖZÜN O ZAMAN"

Putin'in sorusuna cevap veren İvanov, koun hakkında bir takım sıkıntıların bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine Putin, "bu mesele bu kadar zor mu, sorun nedir?" sorusunu sorunca İvanov telaşlandı ve "hayır efendim hiçbir zorluk yok. En kısa süre içerisinde çözeceğiz" cevabını verdi. Sonrasında Putin İvanov'a sert bir biçimde "çözün o zaman"diyerek Özel kalem Müdürüne kameraların önünde fırça attı.

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