Putin'in danışmanı Dugin'den Türkiye'ye flaş uyarı

15 Temmuz'u bir gün öncesinden tahmin eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanı Dugin Türkiye'ye "Sürekli saldırı altında olacaksınız, B planınızı yapın" uyarısında bulundu.

Türkiye’yi 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce “Orduda hareketlilik var” diye uyaran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı, Rus filozof Prof. Aleksandr Dugin Türkiye'ye uyarıda bulundu. Türkiye'nin sürekli saldırı altında kalacağını önce süren Dugin, "B planınızı yapın" uyarısında bulundu.

HaberTürk'ten Nalan Koçak'ın haberine göre, Dugin'in açıklamaları şöyle:

- Resmi göreviniz yok. Sizi nasıl tanımlamalıyız? Putin’in danışmanı mı, yoksa stratejistlerinden biri mi?

Önce filozofum. Etki yaratmanın en iyi yolu fikirler. Hükümetle de bu fikirler aracılığıyla bağ kuruyorum.

- Rus dış politikasını etkileyenlerden biri olduğunuz söyleniyor.

90’larda ne dediğimle Putin’in göreve geldikten sonra neler yaptığını bir karşılaştırın, benzerliği göreceksiniz. Fikirlerimi aktarmamın değişik yolları var, Putin’le kişisel olarak görüşmek bunlardan biri.

- Independent Gazetesi, “Çok zeki bir filozof. Ancak çılgınlık ve deha arasında” yorumu yapmış. Ne dersiniz?

Başkalarından farklı şeyler söylediğiniz zaman hemen deli yaftasını yapıştırıyorlar. Normallik sıkıcılıksa, deli olarak görülmeyi tercih ederim.

"TÜRKİYE'NİN BATI'YLA İTTİFAKI SONA ERDİ"

- Türkiye, Atlantik’le ittifakının sonuna mı geldi?

Kesinlikle evet. Irak’ın işgali ve ABD’yle yaşanan krizin ardından (Tezkere krizinden bahsediyor), Ankara yeni tehlikenin Batı olduğunu anladı. Batı, Türkiye’yi arasına almak istemiyor. ABD, Kürtleri destekleyerek Türk ulus devletine tehdit oluşturuyor. Erdoğan, hem Müslümanlar hem Batı’yla ittifak yaptı. Sonuç? Darbe girişimi... ABD darbeyi, İslamcı ideolojiyi, FETÖ’yü kullanarak organize etti. Davutoğlu’nun Suriye politikası da bir başka örnek. Yine İslamcı ve Batıcı fikirlerin karışımıydı. İşlerin geldiği nokta Erdoğan’a Batı’yla ilişkilerin bittiğini gösterdi.

- “ Rusya, Türkiye’yi NATO’dan uzaklaştırırken, kendi etki alanına sokmaya çalışıyor” diyenler de var.

Putin, Türkiye’yi kendi tarafına çekmeye çalışmıyor. Batı, Türkiye’yi itiyor. Erdoğan’ı darbeyle indirmeye çalıştılar.

- Neden?

Çünkü Erdoğan jet meselesi nedeniyle özür dilemiş ve Rusya’yla ilişkileri onarmıştı. Batı’nın gözünde onlara ihanet etmişti.

- Putin’i Erdoğan konusunda ikna eden siz miydiniz?

Evet, yardımlarım oldu çünkü savaşın eşiğine gelmiştik! Ama başkanımız öyle ikna edilecek birisi değil. Putin, rasyonel ve realist biri. Eğer bazı konuda deliller varsa, değerlendirir.

"PUTİN'İ DARBEYİ DESTEKLEMESİ İÇİN İKNAYA ÇALIŞTIRLAR"

- CIA’nın darbe girişimi için 2 milyar dolar harcadığını iddia ediyorsunuz. Neden başarısız oldular?

Türk ordusunu hafife aldılar. Ergenekon ve Balyoz’dan sonra orduda Erdoğan’ı destekleyecek kimsenin kalmadığını düşündüler. Fakat ordudaki Kemalistler Erdoğan’ı destekledi. CIA ayrıca o gece Rusya ve Türkiye arasındaki iletişim kanallarını kesmeye çalıştı.

- Ne yaptılar?

Putin’i Türkiye karşıtı bir pozisyon almaya iknaya çalıştılar. Erdoğan’dan başka bir liderin daha iyi olacağını, iç savaş çıkacağını ve Rusya’nın bu savaşı kendi lehine kullanabileceğini söylediler. CIA Putin’in etrafındaki etkili isimleri organize etti. Fakat Putin ikna olmadı. Çünkü bu Türkiye’nin sonu demekti. Daha önce söyledim, darbe sonrası için Kürtler isyan çıkarma hazırlığı yapmıştı.

- Yeniden böyle bir girişim olur mu?

Bence olmaz. Başka yollar kullanacaklardır çünkü hâlâ yüksek pozisyonlarda CIA’ya bağlı kişiler var ama organize olmaları kolay değil.

- FETÖ’nün miadını doldurduğunu ve ABD’nin yeni bir maşa örgüt bulacağını iddia ediyorsunuz. Ne olabilir?

Pek çok faktörü bir araya getirecekleri bir strateji izleyeceklerini düşünüyorum. Mesela etnik çatışma, ekonomik-sosyal tehditler, siyasi ve askeri elit içerisinde Erdoğan karşıtı huzursuzluk yaratmak. Amerikalılar bütün zayıf noktaları kullanmaya çalışacaktır.

Kesinlikle bütün ekonomik ilişkileri kullanacaklar. Sürekli saldırı altında olacaksınız. İran’a, Rusya’ya yaptırım uygulanıyor. O kadar eminim ki Türkiye’ye de yaptırım uygulayacaklar. Ekonominizi kurtarmak için B planı yapmalısınız.

- Darbe girişiminde Ankara’daydınız. Bir gece önce, “Türk ordusunda bir hareketlilik” olduğunu Ankara’ya söylediniz. Bilgiyi nereden aldınız?

Bazı şeyleri söylemem doğru olmaz. Ama tabii ki Rus istihbaratı var. Aldığım bilgiyi doğru analiz ettim.

- O gün neler yaşadınız?

Darbe gecesi çok geç saatte Türkiye’den ayrıldım. Esenboğa Havaalanı’ndaydım. Rusya’yla iletişim halindeydim. Beklemek zordu çünkü kimin kazanacağı belli değildi. Beni de takip ettiklerini biliyorum.