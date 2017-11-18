Rahmi Turan: "İYİ Parti hızlı büyürse, erken seçim yüzde 99"

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, İYİ Parti'nin hızlı büyüme sürecine girdiği takdirde erken seçimin yapılacağını öne sürdü.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşesinde gazeteci Talat Atilla'nın erken seçim iddialarıyla ilgili verdiği kulis bilgilerini köşesine taşıdı.

"Erken seçim ihtimalinin %99 olduğunu" söyleyen Talat Atilla'ya katıldığını belirten Rahmi Turan, "İYİ Parti hızlı bir büyüme sürecine girerse erken seçimin kaçınılmaz olduğu bir tahmin değil, âdeta matematik bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Turan'ın "Erken seçim yüzde 99" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

Erken seçim olacak mı, olmayacak mı? Günümüzde en çok sorulan soru bu! Normal seçimler 2019 yılının 3 Kasım günü… O gün, hem cumhurbaşkanı, hem de milletvekilleri seçilecek…

Sandıklar ayrı ayrı kurulacak, vatandaşlar kararını verecek… Ben şahsen iktidarın o güne kadar sabredeceğini düşünmüyorum. Çünkü her geçen gün biraz daha yıpranıyorlar. Bu durumda güvendikleri dağlara karlar yağabilir!

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Peki, gerçek nedir? Sevgili okurlar erken seçim yüzde 99. Bunu ben söylemiyorum. Ankara'nın en tecrübeli gazetecilerinden Talat Atilla söylüyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, kendisine ciddi bir tehdit oluşturan Meral Akşener'in İYİ Partisi'ne zaman ve fırsat bırakacak mı? Erdoğan, partisinin patinaj yaptığını çok iyi biliyor. Son 6 ayda Erdoğan'ın aldığı tüm kararları bu pencereden yorumlamak gerekiyor. Ankara'nın kulağı delik gazetecilerinden, benim de görüşlerine büyük önem verdiğim Talat Atilla'ya göre “Erken seçim ihtimali yüzde 99.”

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Belli ki şu an bizim bilmediğimiz bazı sorunluluklar var. Sürecin iyi yönetilmediği gerçek. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan son açıklamalarında “Erken seçim gündemimizde yok!” dedi. Buradaki kilit söz “Gündemimizde yok” cümlesi.

Yani duruma göre gündeme gelebilir. AKP tabanına “Her an her şey olabilir” mesajı veriliyor. Meral Akşener hareketinin alacağı mesafe çok önemli. Akşener'in liderliğinde kurulan İYİ Parti hızlı bir büyüme sürecine girerse erken seçimin kaçınılmaz olduğu bir tahmin değil, âdeta matematik bir gerçek.

İktidar kanadında da güçlü bir istihbaratı olan Talat Atilla'ya göre erken seçim yüzde 99… Ben de buna inanıyorum!