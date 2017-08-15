Referandum karşıtı muhalefet büyüyor

Barzani, referandum kararından sonra giderek yalnızlaşıyor. Bölgedeki Türkmenler, Araplar, Hıristiyanlar da muhalefet bayrağı açtı.

Irak Başbakanı Abadi, "Kürdistan Bölgesi'ndeki referandum yasal değil ve bunu tanımayacağız" açıklamasıyla tavrını netleştirdi.

Peşmerge başı Mesut Barzani'nin, 25 Eylül'de gerçekleştirmek istediği referandum Irak genelinde yeterli destek alamadığı gibi bazı Kürt siyasi partilerin de muhalefeti ile karşılaştı.

Peşmerge Yönetimi'nin tek taraflı kararıyla yapılması öngörülen referanduma, Irak merkezi hükümeti başta olmak üzere Kerkük'teki Türkmenler, Musul'daki Araplar ve bazı Hıristiyanlar şiddetle karşı çıkarken, muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ve Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) de güçlü bir konsensüs sağlanmadığı ve karar meclis çatısı altında alınmadığı için referandumun uygun olmadığı üzerinde duruyorlar.

Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, 25 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında hükümetin referandum karşıtı tavrını açıkça belirtmiş ve referandumun anayasaya aykırı olduğunu ifade etmişti. Kürt ve tüm Irak halkının arzusuna saygı duyduklarını ancak anayasada tek taraflı referandum yapma ve ayrılma yetkisinin olmadığını dile getiren Abadi, "Kürdistan Bölgesi'ndeki referandum yasal değil ve bunu tanımayacağız" demişti.

Irak'taki en büyük Şii gruplardan Sadr Hareketi de referandum yapılmasına karşı çıkıyor. Referandumun anayasaya aykırı olduğunu söyleyen bir başka Şii lider ise Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi. Allavi, "Kürtler, ayrılmak için seçtikleri referandumu en azından şimdilik siyasi gündemlerinden çıkarmalılar. Referandum, kötü bir ortaklık ve inşasında başarısız olunan ulusal devlete verilecek uygun bir tepki değil" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü IŞİD'in bölgelerini işgal etmesinden dolayı yaralarını sarma ve bölgelerinin yeniden inşasıyla ilgilenen Sünniler, Peşmerge Yönetimi'nin kendi resmi sınırları içerisinde referandum düzenlemesine karşı çıkmazken, referandumun Kerkük ve Musul'a uzanma niyetini tehlikeli bir gidişat olarak görüyor. Kerkük'teki Türkmen ve Araplar da referandumu boykot edeceklerini açıkladı.