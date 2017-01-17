Reina canisiyle ilgili çarpıcı gelişme

Reina canisi dün gece yakalanırken, yanında kalan eden göçmenler olduğu düşünülüyordu. Ancak yanında kalan 4 kişinin de IŞİD'le doğrudan bağlantılı olduğu iddia edildi.

Kanal D muhabiri Berat Çamyar son gelişmeleri Kanal D Ana Haber'de paylaştı. Buna göre teröristin emniyetteki sorgusu sürüyor. Teröristin daha kolay çözülmesi için uyumasına izin verilmiyor. Sorguda uzman polisler tarafından terörist çözülmeye çalışılıyor. Kim tarafından saklandığı, silahı, emri kimden aldığı, nasıl kaçtığı araştırılıyor.

BİRLİKTE YAKALANDIĞI 4 KİŞİ KİM?

Teröristle birlikte bir Iraklı erkek ve 4 kadın yakalanmıştı. İlk kanaat Iraklı erkek şahsın IŞİD mensubu olduğuydu. Diğer kadınların ise onlarla kalmayı para karşılığı kalmayı kabul eden göçmenler olduğu tahmin ediliyordu. Fakat yeni bilgiye göre bu kişilerin de terör örgütü IŞİD'le doğrudan bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Soruşturma teröristin bağlantılarına yoğunlaşmış durumda.

EVDE BULUNAN DRONE’LAR

Evde bulunan 2 'drone'la ilgili inceleme de sürüyor. Bu cihazlarda görüntüler silinse de geri getirilebilir. Teknik ekipler 'drone'lar üzerine çalışma başlattı. Katliamdan sonra Reina'nın üzerinden havadan 'drone' ile keşif yapıldığı iddiası vardı. Fakat o 'drone'lar olup olmadığı araştırılıyor.

EŞİ HALA GÖZALTINDA

Teröristin eşi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında, ara ara sorguya alınıyor. Teröristin eşi, 1.5 yaşındaki kız çocuklarıyla beraber yakalanmıştı. O çocukdevlet koruması altında. Teröristin ise saldırıdan sonra 4 yaşındaki erkek çocuğuyla birlikte kaçtığı tespit edilmişti. Fakat ikinci çocuk bulunamadı. Teröristin 4 yaşındaki oğlunu kime bıraktığı araştırılıyor. IŞİD hücresinden birileriyle birlikte mi olduğu, yurtdışına mı kaçırılmaya çalışıldığı gibi ihtimaller üzerine ayrı bir koldan çalışma yürütülüyor.