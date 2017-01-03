Bugünkü YENİÇAĞ »

Reina gibi tarayacağım dedi

»
Reina gibi tarayacağım dedi
İnternet programı Periscope üzerinden Gaziantep'te bir kafeyi tarayacağını söyleyen İlker G., polis tarafından gözaltına alındı.

Gaziantep'teki olay, gece geç saatlerde İbrahimli Mahallesi'nde bulunan bir otelin alt katındaki kafede meydana geldi. İddiaya göre, İlker G. sosyal medya sitesi periscope üzerinden canlı yayın yaptı ve "Reina gibi Gaziantep'te bir mekanı tarayacağım" paylaşımında bulundu.

Yayını fark eden bazı kişilerin durumu polise ihbar etmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, kısa süre sonra İlker G.'nin bulunduğu adresi saptadı. Harekete geçen sivil polis ekipleri gittikleri kafede İlker G.'yi gözaltına aldı. Bu sırada kafede bulunanlar gözaltına alınma nedenini öğrenince İlker G.'ye hakaret edip tekme ve tokatla saldırdı.

Polis, üzerinde herhangi bir suç unsuru bulunmayan İlker G.'yi  Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Yapılan araştırmada terör bağlantısına da rastlanmayan İlker G.'nin sorgusu sürüyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Geri geliyor!Geri geliyor!Reina gibi tarayacağım dediReina gibi tarayacağım dediÖSYM'den tarihi karar!ÖSYM'den tarihi karar!Akademik yapılanma iddianamesi kabul edildiAkademik yapılanma iddianamesi kabul edildi"4 bin 5 subay askeri okulu FETÖ yüzünden bıraktı""4 bin 5 subay askeri okulu FETÖ yüzünden bıraktı"İstanbul'da Reina alarmıİstanbul'da Reina alarmıHDP'li bir vekile daha gözaltıHDP'li bir vekile daha gözaltıKılıçdaroğlu'na suikast girişiminde yeni gelişmeKılıçdaroğlu'na suikast girişiminde yeni gelişmeReina katliamında yeni gelişmeReina katliamında yeni gelişmeYunanistan'a kaçan darbeciler 10 Ocak'ta yargılanacakYunanistan'a kaçan darbeciler 10 Ocak'ta yargılanacak
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti