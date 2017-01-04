Reina saldırısının tanığı Faslı kadından çarpıcı iddia!

İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’da 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan kurtulan Fas vatandaşı Sofia Nasslahsen, biri kadın iki saldırgan bulunduğunu ileri sürdü.

Morocco World News’ın haberine göre Sofia Nasslahsen, Facebook hesabı üzerinden yayınladığı videoda Reina saldırısına ilişkin ilginç ayrıntılar paylaştı.

“Akşam saat 22.30 gibi kuzenim ve bir arkadaşımla oradaydık, her şey iyi gidiyordu, herkes mutluydu” diye sözlerine başlayan Nasslahsen, “Saat 01.15 gibi teröristler, IŞİD üyeleri geldi ve restoranın yan tarafında ‘Allahuekber’ sesleri duyuldu, restorana geldiler ve her yere ateş etmeye başladılar” dedi.

Nasslahsen, televizyonda duyduklarının aksine iki saldırganın olduğunu belirterek, “Kalaşnikof tutan ve tamamıyla siyah giyinmiş bir kadın vardı” diye konuştu.

Polisin geç geldiğini anlatan Nasslahsen, “Asıl sorun polisin dışarıda kalmasıydı. Durumu kontrol edemediler, çünkü saldırganların bomba taşıma ihtimalinden korktular” ifadelerini kullandı.

REİNA SALDIRISINI IŞİD ÜSTLENMİŞTİ!

Başka tanıklar da birden fazla saldırgandan söz etmişti, ancak polis tek bir saldırgan tarafından gerçekleştirildiği üzerinde duruyor.

Saldırgan henüz yakalanamazken, şu ana kadar saldırıyla ilgili 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında saldırganın eşinin de bulunduğu biliniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Reina saldırganın kimliğinin belirlendiğini açıklamıştı. Saldırganın kimliğine ilişkin bilgi verilmemiş, yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmişti.