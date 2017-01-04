Reina katliamında yeni gözaltılar

Ortaköy’deki IŞİD katliamıyla ilgili Konya’da yapılan operasyondan sonra bu ilden 20 gün önce İzmir’e gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Ortaköy'deki IŞİD katliamının ardından polis saldırganın bağlantılarının izini Konya'da bulmuştu. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gece gerçekleştirdiği operasyonla IŞİD'lı teröristle ilişkisi saptanan bazı kişileri gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar arasında teröristin eşi ve 2 çocuğu da vardı. Eşi ve çocukları İstanbul'a getirildi.

Teröristin, Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Bosna Hersek Mahallesi’nde stüdyo tipi evlerde kalan yabancı uyruklu 3 aile ile temasa geçtiği de saptanmıştı. Selçuk Üniversitesi yanındaki bu mahallede 3 eve baskın yapan polis kimseyi bulamamış, yabancı uyruklu ailelerin Reina saldırısından hemen sonra evlerini terk ettikleri ortaya çıkmıştı.

EŞİ DE GERÇEK İSMİNİ VERMEDİ İDDİASI

Teröristin gözaltına alınan eşinin, “Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil IŞİD üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi. Sahte pasaportla ülkeye giriş yapan teröristin eşinin de saldırganın gerçek ismini vermediği bu nedenle polisin E.M.H. olan kod ismini bildiği iddia edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün yaptığı açıklamada teröristin kimliğinin belirlendiğini söyledi.