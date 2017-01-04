Bugünkü YENİÇAĞ »

Reina katliamında yeni gözaltılar

»
Reina katliamında yeni gözaltılar
Ortaköy’deki IŞİD katliamıyla ilgili Konya’da yapılan operasyondan sonra bu ilden 20 gün önce İzmir’e gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Ortaköy'deki IŞİD katliamının ardından polis saldırganın bağlantılarının izini Konya'da bulmuştu. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gece gerçekleştirdiği operasyonla IŞİD'lı teröristle ilişkisi saptanan bazı kişileri gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar arasında teröristin eşi ve 2 çocuğu da vardı. Eşi ve çocukları İstanbul'a getirildi. 

Teröristin, Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Bosna Hersek Mahallesi’nde stüdyo tipi evlerde kalan yabancı uyruklu 3 aile ile temasa geçtiği de saptanmıştı. Selçuk Üniversitesi yanındaki bu mahallede 3 eve baskın yapan polis kimseyi bulamamış, yabancı uyruklu ailelerin Reina saldırısından hemen sonra evlerini terk ettikleri ortaya çıkmıştı.

EŞİ DE GERÇEK İSMİNİ VERMEDİ İDDİASI

Teröristin gözaltına alınan eşinin, “Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil IŞİD üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi. Sahte pasaportla ülkeye giriş yapan teröristin eşinin de saldırganın gerçek ismini vermediği bu nedenle polisin E.M.H. olan kod ismini bildiği iddia edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün yaptığı açıklamada teröristin kimliğinin belirlendiğini söyledi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Darbe Komisyonu'ndan açıklamaDarbe Komisyonu'ndan açıklamaSoğuk ve yoğun kar yağışı geliyorSoğuk ve yoğun kar yağışı geliyorÇavuşoğlu, "Teröristin kimliği belli oldu"Çavuşoğlu, "Teröristin kimliği belli oldu"Reina katliamında yeni gözaltılarReina katliamında yeni gözaltılarReina'daki dehşet anlarını anlattılarReina'daki dehşet anlarını anlattılarAfganistan tezkeresi Meclis'ten geçtiAfganistan tezkeresi Meclis'ten geçtiSaldırıyı IŞİD mi yaptı?Saldırıyı IŞİD mi yaptı?Kıbrıs sorunu 2016 sonunda bitecekti ama bitmedi-bitmezKıbrıs sorunu 2016 sonunda bitecekti ama bitmedi-bitmezMHP 3 teşkilatı daha kapattıMHP 3 teşkilatı daha kapattıO saldırı öncesi istihbarat gelmişO saldırı öncesi istihbarat gelmiş
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti