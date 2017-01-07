Reina tetikçisi Konya'da tutuklanıp, serbest bırakıldı mı?..

Her kahpe saldırının ardından olduğu gibi dalga dalga operasyonlar yapılıyor. Onlarca isim gözaltına alınıyor. Medya aracılığıyla, kamuoyuna bol ayrıntılı enformasyon bombardımanı yapılıyor.

Reina katliamını gerçekleştiren kahpenin yakalanması an meselesi havası veriliyor. Ankara'da kulislere sürekli, "Terörist sıkı takipte. İrtibatları araştırılıyor. İrtibatları çözüldükten sonra iş bitecek. Çok ciddi irtibatları var" havası yayılıyor. Diğer taraftan, havuz medyası üzerinden pompalanan katliamdaki "derin şüpheler"le kafalar allak bullak ediliyor.

Satırların kaleme alındığı ana kadar Reina katliamını gerçekleştiren şerefsizin yakalandığına dair bilgi gelmedi. Yani, bugünü de sayarsanız 7 gündür aranıyor halde!.. Alçak, İstanbul'da buhar oldu herhalde!..

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Reina katliamı ile ilgili çok önemli bir duyumunu gündeme taşıdı. Ekici, Başbakan Binali Yıldırım'a yanıtlaması için yazılı soru önergesi yöneltti. Ekici'nin iddiaları çok ciddi. Şöyle;

"Hatırlanacağı üzere 16 Aralık 2016'da terörle mücadele ekipleri tarafından Konya'da geniş çaplı bir IŞİD operasyonu düzenlenerek 43 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 17'si polisteki ifadesinin ardından, 20'si Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Ortaköy katliamcısının Konya'da olduğu sırada düzenlenen bu operasyon kapsamında söz konusu teröristin gözaltına alınan ve serbest bırakılan kişiler arasında bulunup bulunmadığı kamuoyu tarafından merak edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak;

1-16 Aralık'ta Konya'da düzenlenen operasyonla IŞİD'li olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan 43 kişi arasında Ortaköy'deki eğlence merkezini kana bulayan terörist de var mıdır?

2- Ortaköy'de bir eğlence merkezine düzenlediği saldırı ile 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin yaralanmasına sebep olan terörist 16 Aralık'ta Konya'da gözaltına alınan 43 kişi arasında bulunuyor ise serbest bırakılma gerekçesi nedir? Bulunmuyor ise burada bir istihbarat zafiyeti var mıdır?

3-16 Aralık'ta IŞİD'li olduğu gerekçesiyle Konya'da gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan 43 kişi arasında Ortaköy'deki eğlence merkezi saldırısı kapsamında gözaltına alınan veya saldırıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunanlar var mıdır? Var ise detayları nedir?

4- Ortaköy'deki eğlence merkezi saldırısı kapsamında gözaltına alınanlar veya saldırıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunanlardan, daha önceden IŞİD terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltı veya tutuklama işlemi yapılmış olan var mıdır? Var ise detayları nedir?"

Yazılı soru önergesini daha da detaylandırabilmek için CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'ye ulaştım. Sorularıma şu yanıtları aldım;

--Teröristin, 16 Aralık'ta tutuklananların arasında olup olmadığını sormuşsunuz. Öncelikle bu somut bir bilgi mi, duyum mu?

"Net olmamakla beraber bir bilgi. Yüzde yüz olmamakla beraber bilgi. Orada 43 kişiyi gözaltına alıyorlar, tutukluyorlar hepsini serbest bırakıyorlar. Bu kişinin de onların içinde olduğu ve o bölgede olduğu söyleniyor."

--Bunu kim söylüyor, kim söyledi size?

"O bölgenin bir takım insanlarından. Bölgeyi tanıyanlardan, yaşayanlardan."

--Başka bilgiler var mı soru önergesinde paylaşmadığınız?

"Yok. Şimdi buna bir cevap alalım ki, tabii şimdi biliyorsunuz bu tür konularda da hükümetin ne kadar ciddiyetsiz olduğunu. Maalesef net cevap vermiyorlar. Uzatıyorlar en azından. 15 gün içinde cevap vermeleri gerekirken benim 6 ay önceki soru önergelerime cevap alamadığım oluyor. Yine burada tahmin ederim öyle yapacaklardır. Evet veya hayır şeklinde bir cevap vermeyeceklerdir. Biz zorlayacağız, bastıracağız. Tabii şimdi polis kayıtlarına falan girmiştir bu isim. Gözaltına alındığı gün kayıtlara girmiştir. Bunu kayıtlardan çıkartacak halleri yok. Takipçisi olacağız. Ama dediğim gibi tahmin ederim cevap vermeyecekler 15-20 gün içerisinde. İşin soğumasını veya unutulmasını bekleyecekler. Bu çok doğru bir tavır da değil aslında. Muhalefetin biliyorsunuz kullanabileceği en büyük silahlardan bir tanesi soru önergesi. Muhalefet yapıyoruz yanlış yapılanlara yanlış yaptınız diyoruz. İyi yapılanlara da elinize sağlık diyoruz onu da yapıyoruz. Ama maalesef burada net cevap alacağımızı tahmin etmiyorum. Bu konunun takipçisi olacağım."

Sadece bu olayda değil!.. Cevap bulunamayan/alınamayan sorular çığ gibi büyüyor. Bilgisayar olsan belleğin dayanmaz. Çatlar!..