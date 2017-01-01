Reina'ya silahlı baskın: 39 Ölü!

İstanbul Ortaköy’de Reina isimli gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. İçişleri Bakanı Soylu, alçak saldırıda 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin tedavi gördüğünü söyledi

Ortaköy'de ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BAKAN SOYLU: 39 ÖLÜ!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyla ilgili şu bilgileri verdi: 39 insanımız hayatını kaybetti. Bunların şu anda 21’inin kimliği belli. Henüz diğer 18’inin kimliği ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 15-16’sı yabancı uyruklu 5’i TC vatandaşı. 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. 4’ü ağır olarak bize bildirildi. Biri çok ağır. Elbette ki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Milletin umutlarını tazelediğimiz bir yılbaşında insanların korumasız olduğu bir yerde onların böyle bir şeyden habersiz ve hiçbir şekilde akıllarında geçmeyen bir durumda gerçekleşen insanlık dışı alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalmayız.

GECE KULÜBÜ ÇALIŞANI, DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Beşiktaş'ta saldırının gerçekleştiği gece kulübü çalışanı, dehşet anlarını anlattı.

Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen gece kulübü çalışanı, o anları anlattı. Gece kulübünde garson olarak çalıştığı öğrenilen kişi, "Birden panik, aşağı indik saklandık. Arkadaşımı getirdim. Panikledik atladım yere. İki kişilermiş birini gördüm. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500-600 kişi kadar vardı" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ARAMA YAPIYOR

Gece kulübü boşaltıktan sonra özel harekat polisleri içeride arama yapıyor. Teröristlerin bulunduğuna dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Edinilen bilgiye göre, yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırgan ateş açmaya başladı.

Saldırıyı Noel Baba kıyafetli 2 kişi yaptı iddiası

Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi.

Görgü tanıkları, saldırıyı Noel Baba kıyafetli iki kişinin düzenlediği iddia etti.

Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Gece kulübünde gerginlik sürüyor.

Reina'nın sahibi: ABD istihbaratı bunun bilgisini vermişti

Hürriyet muhabiri Toygun Atilla'nın ulaştığı Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan’ın "İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.” ifadelerini kullandığı belirtildi.