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Kahrolsun kötü yıllar!
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Güncel
01.01.2017 00:10
Kahrolsun kötü yıllar!
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/kahrolsun-kotu-yillar-41100yy.htm
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.