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Kahrolsun kötü yıllar!

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Kahrolsun kötü yıllar!
Kahrolsun kötü yıllar!

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/kahrolsun-kotu-yillar-41100yy.htm

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