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Reza Zarrab suçunu kabul etti, mahkemeye getiriliyor!

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Reza Zarrab suçunu kabul etti, mahkemeye getiriliyor!
ABD’de süren davanın Savcısı, Reza Zarrab'ın suçunu kabul ettiğini ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya tanıklık yapacağını açıkladı.

Davanın bugünkü duruşması öncesi Yargıç Richard Berman'ın, "Mahkemeye kim gelecek?" sorusunu yanıtlayan Savcı, "Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Atilla'ya karşı tanıklık yapmak üzere bugün ya da yarın mahkemeye getirilecek" dedi.

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