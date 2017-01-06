Rol modeller ortada...

Adamın titri var. Fikirleri ise şaşırtıcı. Terör tartışmasında bile hükümet icraatını övüyor. Yanlış anlamayın şiddet konusunda değil. Ekonomik alanda. Bir başlıyor konuşmaya Avrasya Tüneli'nden giriyor 3. Havalimanı'ndan çıkıyor. Sanki parti sözcüsü. Ekonomimizin Almanya'dan daha iyi durumda olduğunu bile söylüyor. Hiç sıkılmadan.

Bir başkası, hükümet destekli kuruluşun en tepesinde. DEAŞ'la mücadeleyi öve öve bitiremiyor. Bu defa sazı gazeteci alıyor. "Biz Pakistan'a dönmeyiz. Çünkü farklılıklarımız var" diyebiliyor. Bunları sıralıyor; "Oradaki aşiretlerin topları hatta tankları var. Geçimlerini eroinden sağlıyorlar". Herhalde milleti enayi zannediyor. Lice ve Yüksekova öncelikli, bu farklılık dediklerine birebir benzemiyor mu? Toplumumuzun bütün kesimleri saldırı altında. Gidişat Afganistan-Pakistan modelinden beter.

Bunların amacı yapılan yanlışları perdelemek. İlk seçimde de milletvekili olabilmek. Önlerinde Reşat Petek ve Hüseyin Yayman gibiler var. Aynı yoldan geçip milletvekili oldular. Hatta seçim yenilenince milletvekilliğini kaybeden Yayman bu kez Bakan Yardımcısı yapıldı. Yeniler için "rol model" haline geldiler. Geçmiş önemli değil. Mühim olan gelecekleri. Bunun da tek yolu var. Görüyorsunuz!

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Bir yanlışlık var

8x8'leri hiç kaçırmıyorum. TV-8'in yayınladığı bu seçmelere genelde katılıyorum. "Unutulmaz 8 dizi" başlığını görünce not almaya koyuldum. Ters kurguyla sıralama başladı:

* Deli Yürek

* Yaprak Dökümü

* Aşk-ı Memnu

* Çocuklar Duymasın

* Binbir Gece

* Muhteşem Yüzyıl

* Kurtlar Vadisi

* Asmalı Konak

Doğrusu gözlerim üç diziyi aradı ama bulamadım; "Bizimkiler, Seksenler ve İkinci Bahar." Kesinlikle haksızlık yapıldığı kanısındayım. Özellikle muhteşem yapım İkinci Bahar'a Şener Şen, Türkan Şoray ve tüm ekipteki isimlere ayıp edilmedi mi?

Bir başka değerlendirme "TV Tarihinin Unutulmaz Komedi Programları" içindi. Bu defa vefa örneği vardı. İlk sıraya merhum Levent Kırca'nın Olacak O Kadar'ı oturtulmuştu.

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Aziz Yıldırım hayranı

Orhan Ayhan'la her sohbetimizde konuyu mutlaka boksa getirir. Şaşırtıcı olan spor medyamızın yerden yere vurduğu birini göklere çıkarması. "Allah razı olsun ondan" dediği Aziz Yıldırım. Ayhan'a göre Türk boksunun bugünkü seviyeye gelmesinde Fenerbahçe Başkanı'nın büyük katkısı var. Hiçbir gelir elde edemediği halde boksa desteğini sürdürüyor. Zaten Olimpiyatlar dahil tüm önemli turnuvalarda Fenerbahçeli sporcuları görüyoruz. Doğru söze ne denir. Aziz Başkan'ı ben de kutluyorum.

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Cüneyt Ersan'ın maç anlatımını beğenirim. Yıllar önce Alman ligi ile tanıdım. Bana göre bu konuda yine en iyisi. Şimdilerde TRT Spor'da. Maç anlatıyor bunun yanı sıra "Bekle Bizi Süper Lig"i yönetiyor. Tunç Kayacı ve Serkan Reçber'le birlikte başarılı üçlü oluşturdu.

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aSpor, bir türlü senkron tutturamıyor. Buna son örnek Günün Yorumu idi. Ömer Üründül, olağanüstü bir 'Trabzonspor analizi yaptı.' Konuşurken altta ve üstteki yazılar hep aynıydı; "Başakşehir şampiyon olabilir" mi? Bu kanalın kumanda masası devamlı uyku halinde. Tabii yönetmenleri de.

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ÖZEL TEBRİK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iyi bir iş yaptı. Sabah ve akşam saatlerinde yoğun yolcu akışında merdivenlerde itiş kakış yaşanan Şirinevler Metrobüs durağını genişletti. Merdiveni kaldırdı. Yol şekline getirdi. Yolcular rahatladı. Tabii bu rahatlık yaz aylarındaydı. Gel gelelim yağmurlar başlayınca işin rengi değişti. Köprüde minik bir gölet oluştu. Mühendislerimiz her halde "İstanbul'a yağmur yağacağını" düşünmemiş olacaklar ki, suyun birikimini önleyici tedbir almamışlar. Yolun kenarına bir gider yapmayı akıl edememişler. Bu mühendislerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum.

Bir tebrik de Metrobüs şoförlerine. Köprüdeki sular aynı zamanda durakta da mevcut. Orada da mühendislik gereği su birikmekte. Şoförlerimiz de mesleklerinin gereği durağa hızlı girince yolcular yağmur banyosu yapmakta... Bu su birikimi sadece Şirinevler durağı için değil bütün istasyonlarda geçerli.