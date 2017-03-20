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Rusya, İsrail'den izahat istedi

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Rusya, İsrail'den izahat istedi
İsrail savaş uçaklarının Suriye hava sahasını ihlal ederek, Palmira yakınlarındaki bir askeri hedefi vurmasının yankıları sürüyor.

Rusya ile İsrail arasındaki yakın ilişkiler, Suriye'de yaşanan son gelişmeler nedeniyle geriliyor.

İsrail savaş uçaklarının Suriye hava sahasını ihlal ederek, Palmira yakınlarındaki bir askeri hedefi vurması, Esad rejiminin en büyük destekçilerinden Rusya'yı kızdırdı.

RUSYA İZAHAT İSTEDİ

Hava saldırısının hemen ardından Rusya, İsrail'in Moskova Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İsrailli Büyükelçi Gary Koren'e, Rusya'nın yaşananlardan duyduğu "endişe" iletildi ve olayla ilgili izahat istendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü gerçekleşen bu görüşmeyi bugün kamuoyuna duyurdu.

SURİYE'NİN "İSRAİL UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK" İDDİASINA YALANLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cuma gününün ilk saatlerindeki operasyonda Lübnan’da üslü Şii Hizbullah örgütüne transfer edilecek gelişmiş silahların hedef alındığını açıklamıştı.

Suriye ordusu ise Rus yapımı S-200 hava savunma sistemiyle bir İsrail savaş uçağını düşürdüğünü duyurmuştu. İsrail bunu yalanlarken, Suriye füzelerinden birinin ABD ile ortak yapım olan Arrow adlı füze savunma sistemi sayesinde havada imha edildiğini ileri sürmüştü.

TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, “Gelecek sefer Suriyeliler hava savunma sistemlerini uçaklarımıza karşı kullanırsa, en ufak bir tereddüt olmadan onları (hava savunma sistemlerini) yok edeceğiz” demişti.

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