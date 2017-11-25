"Rusya S-400'lerin kodlarını da veriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tatbikat skandalının ardından NATO ve ABD'ye seslenerek "S-400'leri alıyoruz, o iş bitti" dediği Rus hava savunma sisteminde Türkiye'ye göre değişiklikler yapılacağı iddia edildi.

NATO yetkilileri ve özellikle ABD’nin ısrarlı karşı çıkışına rağmen Türkiye’nin almak için Rus yetkililerle sözleşmeyi bağıtladığı S-400 füze sistemlerinin satışına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre Türkiye, acil ihtiyacını giderebilmek amacıyla paket satış yöntemini değil, alt sistemlerinde kendine göre değişiklik yaparak füze sistemlerini alacak. Bu tutumun fiyatı yükselttiğine dikkat çekiliyor.

Cumhuriyet'te Sertaç Eş imzasıyla yer alan habere göre, dost-düşman tanıma yazılımının Türkiye’ye göre yeniden kurgulanması için kaynak kodlarının Rusya tarafından verilmesinin önemli olduğu vurgulanıyor. Pazarlıklar füzelerin lançer, namlu, radar sistemleri ve sayıları konusunun yanı sıra dost-düşman ayrımını yapan yazılımın Türkiye’ye göre yeniden yazılmasında yoğunlaştı.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) kaynakları, Türkiye’nin hava savunma füzelerine olan ihtiyacın aciliyetinin bilindiğini, en büyük faydayı sağlamak amacıyla alınacak sistemlerin kurgulandığını dile getirdi. Hava savunma füzelerinin olabildiğince geniş bir alanı kontrol edebilmesi için çaba gösterildiğini, alınan sistemlerde bu hedeflerin yakalandığını belirten kaynaklar, isteğe bağlı alımı (opsiyonel) gerçekleşecek ikinci sistemin ise teknoloji transferini de kapsadığını vurguladı.

S-400’lerin NATO açısından en kritik noktasını ise dost-düşman tanıma yazılımı oluşturuyor. Birçok NATO yetkilisi, sistemin bu yüzden entegrasyonunun olmayacağını dile getirirken, füze radarlarının müttefik uçaklara ilişkin bilgilerin Rusya’nın eline geçmesine neden olabileceği iddialarını gündeme getirmişti.

Ancak Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, dost-düşman tanıma yazılımlarının değiştirileceğini, çalışmaların sürdüğü bilgisini verdi. Yazılımın değişmesiyle Türkiye, NATO’ya entegre olmadan, küçük düzeyde de olsa yalnızca kendi sistemlerine özgü bir yazılım ile işleyen füze sistemini denemiş olacak. Türkiye Rusya’nın yanı sıra İtalyan-Fransız ortaklığı olan EUOROSAM ve ABD ile Patriotlar üzerine görüşmelerini sürdürüyor.