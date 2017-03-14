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S4002ler için Rusya'dan kredi istendi

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S4002ler için Rusya'dan kredi istendi
Rostek Genel Müdürü Sergey Çemezov, Moskova ve Ankara'nın Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri dahil olmak üzere Rus silahlarının alımı için kredi verilmesini görüştüklerini bildirdiler.

Çemezov "Rossiya 24" TV kanalına yaptığı açıklamada, "Türkiye kredi alma isteğini dile getirdi, fakat konu henüz çözülmedi. Maliye bakanlıkları görüşmeleri yürütüyorlar, imzaların ne şartlar altında atılacağı kararı alınınca sevkiyat kontratlarını imzalayacağız" ifadesini kullandı.

İlgili kararın ne zaman alınacağını söylemenin zor olduğunu belirten Çemezov, bu tür sevkiyatlarda Rosoboroneksport'un aldığı ön ödemenin yüzde 15-30 seviyesinde olacağının altını çizdi.

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