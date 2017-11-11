Saadet Partisi'nden 'seçim barajı' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Herkes ittifak ediyor ki yüzde 10 barajı hakikaten çok yüksek bir baraj ve dünyada emsali yok. Biz seçim barajının kalkması doğru olur kanaatindeyiz" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Karamollaoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu, bir gazetecinin seçim barajına ilişkin tartışmaları nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine seçimlerle ilgili konulardan birinin istikrar, diğerinin ise temsil olduğunu söyledi.

Yakın zamanda seçim barajı ve uyum yasalarıyla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunacaklarını belirten Karamollaoğlu, "Herkes ittifak ediyor ki yüzde 10 barajı hakikaten çok yüksek bir baraj ve dünyada emsali yok. Biz seçim barajının kalkması doğru olur kanaatindeyiz." diye konuştu.

- Cam filmi tartışmaları

Karamollaoğlu, araçlarda kullanılan cam filmine yönelik tartışmaları hakkında ise "Cam filmi konusu biraz komik bir konu. En üst seviyede, Cumhurbaşkanı ve Başbakan seviyesinde bu tip konuların aslında gündeme getirilmemesi lazım." dedi.

Cam filmi konusunun basit bir mesele olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, "Ama cam filmini taktıran bir gariban için söktürmek taktırmak kadar pahalı. Onun için biraz garipsedim." diye konuştu.

- Liseye giriş sistemi

Karamollaoğlu, liselere giriş için yeni uygulanacak sistem hakkında ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz hep imtihanları, liselere girişleri gündeme getiriyoruz. Okulların kalitesinin yükselmesi konusu gündemimize hiç girmiyor. Kars'ta, Hakkari'de ve Ardahan'da okula giden bir insan, İstanbul'da okula giden kadar bilgiyle yüklenebilmeli. Şimdi öyle değil. Okullar arasında farklar var. Maalesef iktidar okul binaları inşa etmeyi, bu binaları bir takım cihazlarla, bilgisayarlarla ve akıllı tahtalarla donatmayı sanki eğitim kalitesini yükseltiyormuş gibi bir algı yaptı. Bunların faydası elbette olur ama bilgisayar ve akıllı tahta olmasa bundan önce olduğu gibi öğrenci bilgisini, yine bundan önce olduğu gibi tebeşirli tahtadan ya da doğrudan doğruya öğretmeninin ağzından da öğrenir."

İmtihan denince velilerin ve öğrencilerin adeta cinlerinin tepelerine çıktığı değerlendirmesinde bulunan Karamollaoğlu, "Biz eğitim kalitesini artıracağımıza halen üniversiteye girişte, lise tercihinde bulunurken hangi imtihanlardan geçmemiz gerektiğini tartışıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, daha sonra kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.