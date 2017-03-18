Saldırıdan sonra Karaduman'dan ilk açıklama

Bıçaklı saldırıya uğraması sonucunda yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden müzisyen Emrah Karaduman, saldırı sonrası sosyal medya hesabından ilk defa açıklama yaptı.

Geçtiğimiz hafta Eskişehir’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda yaralanan ve ardından tedavi altına alınan müzisyen Emrah Karaduman sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile sevenlerine müjdeli haberi verdi.

“DİREKTEN DÖNDÜK…”

Hastaneden fotoğraf paylaşan Karaduman;

“Direkten döndük… Eşsiz dualarınız ile hayati tehlikeyi birkaç gün önce atlattım. Çok şükür, sizlerden gelen öyle güzel şeyler okuyorum ki… Bu eşsiz mesajları Allah’ım her hak eden insana kazasız belasız okumayı ve hissetmeyi nasip etsin… Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bana mükemmel bakıyor. Her gün çok çok daha iyiye gidiyorum. 3 güne de taburcu olurum gibi… İyi ki vardınız, iyi ki varsınız” notunu düştü.