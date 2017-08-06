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"Samimiyseniz, Ayhan Oğan'ı ihraç edin!"

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"Samimiyseniz, Ayhan Oğan'ı ihraç edin!"
CHP Balıkesir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, eski AKP MKYK Üyesi Ayhan Oğan’ın “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz” sözlerine yönelik, Bekir Bozdağ’ın “Hükümeti bağlamaz” şeklindeki tepkisinin yeterli olmadığını savundu.

Oda Tv'nin haberine göre CHP’li Tüm, yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım’ın da konuyu geçiştirmeye çalıştığını ifade ederek, “AKP’li Oğan’ın sözleri yabana atılmamalı, bu sadece sahibine yaranmak için söylenmiş sözler değil, AKP tarafından sistematik bir şekilde işlenen anti demokratik ve darbeci tutumun basit bir özetidir. Asıl hedef devletin ‘laik, demokratik’ düzenidir” dedi.

Oğan’ın sözlerinin açıkça “Anayasal suç” olduğunu ifade eden Tüm, şöyle devam etti:

“AKP’nin ortağı MHP bile Oğan’ın saçmalıklarına tepki gösterdi. Kendi ortakları bile bunu kabul edemiyor. Bu durumda konuyu ‘bizi bağlamaz’ diye geçiştirmek bu politik tutumu bir yerde beslemektedir. Bu ve benzeri sapkın görüşlerin ve saçmalıkların önünü almak istiyorsanız, bu kişilere karşı net ve somut tepki vermek zorundasınız. Eğer Başbakan Yıldırım söylediği gibi ‘Hiçbir şer güç Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı böyle bir girişimde olamayacağını’ düşünüyorsa, AKP’li Oğan’la ilgili gereğini yapmak durumundadır. 16 Nisan sürecinde Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum da ‘Halk kendi Devletini kurmak için adım atıyor’ demişti. Ne yazık ki ona yönelik hiçbir tepki gösterilmedi. Umarım Oğan’ın saçmalıkları da bu şekilde geçiştirilip üzeri örtülemez.”

Tüm, açıklamasında Başbakan Yıldırım’a, “Samimiysen Oğan’ı ihraç et” diye seslendi.

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