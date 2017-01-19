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Sarıbal: MHP, "Padişahım çok yaşa" üzerinden ödüllendiriyor

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Sarıbal: MHP, "Padişahım çok yaşa" üzerinden ödüllendiriyor
CHP Bursa Milletvekili Sarıbal, Başbakan'ın "MHP'li bakanlar atanabilir” sözlerinin ardından, "Anadolu'da bir söz vardır, bal tutan parmağını yalar. Bakanlıklar MHP'ye 'padişahım çok yaşa' ödülü" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP'ye yakın, MHP'li bakanlar atanabilir” sözüne ilişkin, “MHP’liden de alır, elbette bunun bir diyet borcu olacaktır” dedi.

Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında soruları da yanıtladı.

“Başbakan Binali Yıldırım başkanlık sistemi geldikten sonra MHP’li bakanların olabileceğini söyledi, nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Sarıbal şu yanıtı verdi:

PADİŞAHIM ÇOK YAŞA MESELESİ ÜZERİNDEN ÖDÜLLENDİRİYOR

MHP’liden de alır, elbette bunun bir diyet borcu olacaktır. Bu böyle kolayca bir şey değildir. Kendini milliyetçi yurtsever olarak gören MHP’nin bu kadar kolay bu ülkenin değerlerinden vazgeçiyor olması elbette karşılığında bir sürü soruyu gündeme getiriyor. O yüzden oradan da seçebilir, başka yerden de seçebilir, ailesinden de seçebilir, önü açık, bir kriter yok. Bu Meclis artık olmayacak. Sarayda kabine yürüyecek.

MHP uzunca bir süredir 2002’den bugüne kadar Tayyip Erdoğan’ı her defasında kurtardı, bu defa da ödüllendiriyor. ‘Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa’ meselesi üzerinden ödüllendiriyor. Elbette bunun bir bizim Anadolu’da söz vardır, bal tutan parmağını yalar. Elbette bunun bir olumlu karşılığı olacaktır.”

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