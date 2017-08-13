Savaş uçakları bu bombalarla havalandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dün 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kullanılan bombaların üzerine, 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül'ün adının yazıldı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 14.45'te Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Balkayalar Dağı'nda İHA ile tespit edilen 5 teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Haber7'nin haberine göre, terör operasyonunda kullanılan mühimmata ait fotoğraflar, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Bombaların üzerinde, "İyiki Varsın Eren Bülbül" yazdığı görüldü. Trabzon’un Maçka ilçesinde önceki gün güvenlik güçlerine yerlerini gösterdiği teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, 2 ay önce sosyal paylaşım sitesinden, ‘Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ mesajını paylaşmıştı.