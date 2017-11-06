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Seçimlerin ardından Melih Gökçek'ten ilk tweet

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Seçimlerin ardından Melih Gökçek'ten ilk tweet
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın seçilmesinin ardından Melih Gökçek'ten ilk tweet geldi.

AKP, Melih Gökçek'ten boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi için Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'yı aday gösterdi.

Tuna, yapılan seçimde yeni başkan oldu.

Seçimin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Melih Gökçek, “Kendisine hayırlı hizmetler temenni ediyorum. İnanıyorum ki 1,5 senede çok güzel hizmetler yapacak” ifadelerini kullandı.

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