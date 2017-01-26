Seçmenin yüzde 58'i 'hayır' diyor

Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici, Meclis'te kabul edilerek referandum sürecine giren ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Şu anda 'hayır' oyları yüzde 58 seviyesinde" dedi.

"Hayır" diyen AKP seçmenlerinin arttığını ifade eden Gezici, "AKP seçmeninin yüzde 20’si 'hayır' diyor. Bu kesim kararlı. Sandığa da gidecek. Eğitim seviyesi yükseldikçe AKP seçmeninde 'hayır' diyenlerin oranı artıyor" diye konuştu.

Aydınlık'a konuşan Murat Gezici'nin açıklamaları şöyle:

Referandumla ilgili olarak anketlerle halk yönlendiriliyor. Referandumda sonuç belli evet çıkacak propagandasının nedeni, moral bozmak, hayırcıların kampanyasını etkisizleştirmek ve hayır oyu vereceklerin sandığa gitmesini önlemek. Geçmişte de bunu yaptılar. 2010 yılı referandumunda bu yolla sandığa gitme yüzde 73,5’ta kaldı. Açılım sürecinde HDP sandığa gitmedi. AKP’ye destek için bunu yaptılar.



Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aynı taktik izlendi. Tayyip Erdoğan seçimden önce cumhurbaşkanı ilan edildi. Güçle güç toplandı. Seçmenin yüzde 26’sı sandığa gitmedi. Sandığa gitmeyen yüzde 26’nın yüzde 24’ü Erdoğan’a karşı çıkan isimlerdi. Eğer sandığa gidenlerin sayısı yüksek olsaydı seçimin kaderi değişebilirdi.

Şimdi yine aynı yöntem devrede. Anayasa değişikliği teklifi kabul edildi, evetler çoğunlukta, yapacak bir şey yok algısı yaratılarak “hayır” oyu verecek seçmen sandıktan uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Şu anda sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 14. Anketlerle bu oran arttırılıyor. Bu oran yüzde 18’i bulursa “evet” lehine bir durum ortaya çıkabilir.

'EVET' SÜRPRİZ

Şu anda referandumda “evet” oyları yüzde 42, “hayır” oyları yüzde 58 seviyesinde. CHP’nin yüzde 93’ü “hayır” diyor. Yüzde 7’si ise sandığa gitmeyeceğini ifade ediyor. MHP’nin yüzde 70 civarındaki seçmeni Bahçeli gibi düşünmüyor. “Hayır” oyu kullanacağını söylüyor. HDP’nin yüzde 20’si sandığa gitmeme eğiliminde. Referandumda “hayır” çıkması normal, “evet” çıkması sürpriz olur.

AKP'DE DURUM

AKP seçmeninin yüzde 20’si “hayır” diyor. Bu kesim kararlı. Sandığa da gidecek. Eğitim seviyesi yükseldikçe AKP seçmeninde “hayır” diyenlerin oranı artıyor. Ayrıca batı illerinde de “hayır” oranı yüksek. AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 65’i ideolojisi nedeniyle, yüzde 35’i de yaşam konforunu daha da arttırmak için oy veriyor. Yaşanan ekonomik kriz yüzde 35’lik kesimde etkili oluyor. Ayrıca rejim kaygısı ve bölünme endişesiyle referandumda “evet” vermeyecek AKP’li seçmen de var.

BAŞKANLIK BÖLER

“Başkanlık bölünme yaratır” diyen bir seçmen kitlesi var. AKP ve MHP içinde de böyle düşünen ciddi bir kesim bulunuyor. Bu kesim Erdoğan’a ve AKP’ye “Her şeye sahipsiniz, ne istersen yapıyorsunuz, daha ne istiyorsunuz” tepkisi gösteriyor. Seçmenin yüzde 76’sı oy vereceği anayasa değişikliğinin içeriğini bilmiyor. Değişikliği iyice anlayanlar arasında “hayır” eğilimi güçlü.