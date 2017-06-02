Şehitlere hakarete gözaltı

Şırnak'ta 13 şehit verdiğimiz helikopter kazasının ardından sosyal medyada şehitlere hakaret paylaşımlarında bulunan bir kişi Bodrum'da gözaltına alındı.

Şırnak'ta 13 şehit verdiğimiz Türkiye'yi yasa boğan helikopter kazasının ardından sosyal medya hesabında şehtlere yönelik hakaret paylaşımlarında bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Bodrum ve çevresinde sivil toplum örgütlerinin eylemlerine katılan ve aktivist olduğunu söyleyen Ayhan K.paylaşımlarının ardından büyük tepki görürken Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan K, hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılamak' suçlarından resen soruşturma başlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan Ayhan K.'nin sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edilecek.