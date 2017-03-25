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Şeyh Sait'li oyun sandıkta bozulacak!

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Şeyh Sait'li oyun sandıkta bozulacak!
Referandumda “evet” diyeceğini açıklayan MHP Genel Merkez yönetiminin, bir diğer “evet”çi parti HÜDAPAR ile aynı çizgide görüntü sergilemesi, “hayır”cı muhaliflerin tepkisine neden oldu.

Bilun Çelik / Yeniçağ

Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, “Bir yandan Barzani diğer yanda HÜDA-PAR gibi ne idüğü belirsiz sözde İslamcı Kürtçü bir parti, Diyarbakır’da evet için asılan Şeyh Saîd’li ve Binali Yıldırım’lı afişler. Sağduyulu Türk milleti özellikle de MHP’nin tabanı bu tiyatroyu üzüntü ile izliyor” dedi.

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Türk milletçileri ve MHP tabanının, 16 Nisan’da sandıkta oyunda yer alanlara gereken dersi vereceğini belirten Ok, şöyle konuştu: “Barzani’nin ismi geçtiğinde dün küplere binenler bugün ya Barzani ya ben restinden sonra Barzani’nin tercih edildiğini gördüklerinde yelkenleri suya indirdi. Tamamen teslim olmuş durumdalar.

Türk milliyetçileri bu oyunu verecekleri hayır oyu ile bozacaklar. Bütün yetkilerin tek adama verileceği bu rejim değişikliğini sağduyu sahibi hiçbir Türk milliyetçisi desteklemiyor. MHP’nin tabanı hayır diyor, yönetimi ise bahsi geçen figüranlarla birlikte hareket ediyor.”

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