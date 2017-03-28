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Erdoğan: "Ne Türkçülük, ne Kürtçülük, Türkiye vatandaşlığı!"

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Erdoğan: "Ne Türkçülük, ne Kürtçülük, Türkiye vatandaşlığı!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında "Ne Türkçülük, ne Kürtçülük, şuculuk, buculuk yok, Türkiye vatandaşlığı var" dedi. Erdoğan, çözüm sürecinde de "Her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Show TV-Habertürk-Bloomberg HT ortak yayına katılarak, Veysi Ateş’in gündeme dair sorularını yanıtladı.

Milliyetçi camiadan bekledikleri "evet" oyunu alamamaları üzerine tekrar çözüm süreci söylemerine dönen Erdoğan, ilginç ifadeler kullandı. Türk vatandaşlığı yerine "Türkiye vatandaşlığı"nı istediklerini belirten Erdoğan, Türkçülük ile Kürtçülüğü bir tutarak, hepsinin karşısındayız dedi.

"KÜRDÜM" DİYENİ BAĞRIMIZA BASIYORUZ

"Ben Kürdüm" diyeni bağırlarına bastıklarını ama Kürtçülüğü dayatması halinde bunun ırkçılığı getirdiğini dile getiren Erdoğan, bunun karşısında olduklarını söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Onun için ne Türkçülük, ne Kürtçülük, ne Lazcılık, ne şuculuk buculuk yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ortak paydasında bütünleşmişiz ve biz bunlarda ayrım yapmıyoruz. Ve hepimiz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla övüneceğiz”

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