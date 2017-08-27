Sıkı güvenlik tedbirleri!..

Klasik yazı tarzımıza hafta sonu molası verelim. Bugün, biraz bulmaca gibi olsun. Hatta birazcık da dedektif romanı havası essin. Ama kısa olsun. Sizleri de yormasın...

Merwe Kavakçı'nın Malezya'ya Büyükelçi atanmasından başlayalım. "Neden" diye hâlâ tartışılıyor. Başörtülü olduğu için mi? Olabilir... ABD vatandaşı da olduğundan mı? Mutlaka katkısı vardır... İade-i itibar mı?.. Gel de gülme!..

James Bond...

Kuveyt.. Katar... Dubai... Malezya... İsviçre...

Libya, hayati öneme haiz...

Tunus, çok önemli bir durak...

Abdullah Gül'ün tiyatrodan sorumlu müdür olduğu günler...(Burası kriptolu-aht-)

Libya'nın eski bir Başbakanı çok önemli bir aktör...

Mehmet Şimşek hâlâ ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı...

Bulmacayı yukarıdan aşağı, soldan sağa doldurun bakalım. Doğru cevapları verebilirseniz, Merwe Kavakçı'nın neden Malezya'ya Büyükelçi olduğunu bulabilirsiniz.

Haydi bir kıyak yapayım. İnce de bir tüyo vereyim; çok duygusal!..

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İstihbarat saraya bağlandı. Düzenleme ile ilgili çıkarılan KHK çok yankılandı. İki husus çok dikkatimi çekti;

MİT saraya bağlandı da... Kararnamede, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturmak, uygulamayı belirlemek üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında Millî İstihbarat Koordinasyon Kurulu(MİKK) kurulduğu belirtildi.

Epeydir varlığı pek hatırlanmayan, kısa adı KDGM olan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığımız vardı. Benzer gerekçelerle kurulmuştu. Ona ne oldu? Bu duplikasyon olmuyor mu?..

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Cumhurbaşkanı onayı ile hükümlü takası düzenlemesi de kafamı çok karıştırdı. Türk vatandaşları hariç millî güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı'nın talebi, Adalet Bakanı'nın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile hükümlüler başka bir ülkeye iade veya takas edilebilecek.

Kararnamede açıklık yok. Acaba düzenleme bundan sonrası için mi?..

Aklıma, terör örgütü IŞİD'in, Türkiye'de düzenlediği ilk kanlı eylemi olarak kayda geçen, 1 jandarma, 1 polis ve 1 vatandaşımızın şehit olmasıyla sonuçlanan hain eylemi geldi. Biz sorsak cevap vermezler!.. IŞİD baskını sonucu esir düşen eski Musul Başkonsolosumuz ve şu anda CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Öztürk Yılmaz işin peşine düşse... Fena mı olur?.. Aydınlanırız belki!..

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Yıldızlı ayraçlarla yazıyı böldüğüme bakmayın. Hepsi birbiriyle çok alakalı. Saray güvenlik önlemlerini kemikleştiriyor!..

Başbakan Binali Yıldırım, YAŞ'tan sonra gazetecilere "tatile çıkın" önerisi yapmıştı. Ben dememiş miydim; "Çıkamayız. Ankara çok ısınacak" diye. Hâlâ aynı iddiadayım; termometreler patlarsa şaşırmayın!..