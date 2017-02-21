Sinan Oğan'dan o iddiaya fotoğraflı yanıt

MHP Genel Başkan Adayı Oğan, MHP İstanbul İl Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan posteri ile ilgili sözlerine karşılık olarak fotoğraf yayınladı.

MHP Genel Başkan adayı Dr. Sinan Oğan, sosyal medya hesabından MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın tertip ettiği 'Sevdamız Türkiye' programıyla ilgili paylaşımda bulundu.

MHP'nin 'evet' propagandası için tertip ettiği 'Sevdamız Türkiye' programında, salonun duvarlarında asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri Ülkücü camiayı ayağa kaldırmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP İstanbul İl Başkanı Bülent Karataş “Nüfus müdürlüğü tapu dairesi gibi yani devlete ait bütün binalarda Atatürk ve dönemin Cumhurbaşkanı resmi olur” ifadelerini kullandı.

OĞAN'DAN FOTOĞRAFLI YANIT

MHP Genel Başkan Adayı Dr Sinan Oğan, Twitter hesabından salonda Erdoğan posterinin olmadığı bir fotoğraf yayınlayarak "Hani o resim sürekli oradaydı, hani devlet dairesi gibi sürekli orada asılıydı? Özrünüz kabahatinizden büyük..." şeklinde paylaşımda bulundu.