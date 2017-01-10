Sırada "Kıdem Tazminatı" var!

En Antipatik Bakan Yarışı'nda bayrağı tekrar Mehmet Müezzinoğlu ele geçirdi. Bildiğiniz gibi Berat Albayrak'la aralarındaki mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bu defa da "emeklilik yaşı"na taktı; "OECD ülkelerinde 72, bizde 52. Eğer emekliliği 20 yıl ileri alırsak adam gibi maaş veririz". Sanki bizimkilere insanca yaşamayı sağlayacak para veriyormuş gibi. Kusura bakmasın ama, söylediği laflardan "ölün de mali yük hafiflesin" anlamı çıkmıyor mu? Sanki çalışana insan gibi yaşayacak para veriliyor? 70 yaşında adamın iş bulması kolay mı? Kalıp dökebilir mi? Tuğla taşıyabilir mi? Sonuçta olacağı söyleyelim; "Müezzinoğlu kafası Türkiye'yi Meksika, Brezilya ve Venezuela'ya çevirir. Millet sokaklara dökülür".

Emekliyi bir kenara bırakalım. Sözleşmeli Personel'in durumunu iyileştirmek için ne yapıldı? 657-4/B statüsündeki memur kadrosuna alınmalar için daha kaç yıl beklenecek? Tayin, özlük ve diğer sosyal hakların düzelmesi için başka çare var mı? Unutmadan başta Mehmet Kemal Aktoprak olmak üzere 100 bin çalışanın kulakları Ankara'ya kilitlendi.

Asgari Ücret analizi

Yaşar Usluer'in yolladığı tam konumuza uygun. Yanlışlık varsa eleştirin:

"* Biliyorsunuz sizin/bizim gibi sağduyulu olanlar -Çarşı her şeye karşı- misali iktidarın her yaptığına karşı olanlardan değiliz. Doğru yaptıklarını alkışlar, yanlış yaptıklarını eleştirir, çözüm öneririz. Asgari Ücret de bunlardan biridir. Hatırlayınız, Sayın Erdoğan Başbakan olduğunda 'Asgari Ücret'i 2 katına çıkaracağını' söylemişti. İşverenler karşı çıkı. 'Yapamazsın' dediler. 'Nasıl yapamam ben Başbakanım' dedi ama yaptırmadılar. Zira kamuda taşeronlar hariç Asgari Ücret'le çalışan yok. Asgari Ücret'in yükselmesi devletin daha çok vergi alması demek olduğundan lehine ama işverenin aleyhine olduğu için yükselmesini istemiyorlar. Özel sektörde maaşı yüksek olup da bordroda Asgari Ücret'e imza atan binlerce çalışan var. Devlet de bunu biliyor.

* 2016'da Asgari Ücret'e %11 zam yapılması ön görülüyordu. Bunun işverene maliyeti 1.660.28 TL idi. 2015 seçimlerinde muhalefetin Asgari Ücret'i artırma vaatleri iktidarı etkilediğinden net bin 300 TL oldu. Bunun da işverene maliyeti 1.935.23'e yükseldi. Aradaki 274.95 TL'nin %40'ı -110 TL- devlet tarafından ödendiği için işverenler bin 300'ü kabul etti. Bu yıl ise tek rakamlı -%8- artış oldu. Sendikalar da bunu hazmetti."

Sayın Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı her türlü kısıtlamadan yana hatta emekli sayısını nasıl azaltırım diye düşünüyor. Bildiğiniz gibi kendisi de işveren. Esas hazırlığı "Kıdem Tazminatı Yasası"nda. Onun liderliğinde hazırlanacak yeni uygulamayı düşünmek bile istemiyorum! Geçenlerde yaptığım falcılığı hatırlatayım; "2017, 2016'dan daha beter geçecek". Müezzinoğlu da sözünü ettiğim "En sevilmeyen Bakan" madalyasını boynuna takacaktır.

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İkiz koltuklar çoğalacak

Dün sabah baktım Semiha Şahin'in gözleri açılmıyor. CNNTÜRK'ün başarılı spikerinin grip salgınından nasibini aldığını anladım. Tuhafıma giden, karlarda görev yapan muhabirler ayakta. Hastalananlar stüdyodakiler. Son örneklerden biri Sibel Can. Yatağa düştü. O Ses Türkiye'nin devamı için boşalan koltuğa Hülya Avşar oturtuldu. Peki Sibel iyileşince ne olacak? Formulü de ben vereyim; "Yeni ikiz koltuk yapılsın". Gökhan-Hakan örneği. Bunun tek riski ise Hülya'nın Sibel'i dövme olasılığı.

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Survivor'ın başlangıç tarihi açıklandı. Yeni kadrosu da. Seçilen ünlüleri beğendim. İlhan Mansız ve Serhat Akın gibi futbolcu eskileri var. Şahika Encümen "Dünya Dalış Şampiyonu". Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u "Furkan Kızılay", iki şarkıcı Çılgın Sedat ile Tarık Mengüç ilgi toplar. Ötekiler ise "ara sıcak" olur. TV-8'in bu defa kasayı ardına kadar açtığı belli oldu. Ne yapsalar yeridir. Çünkü Survivor bu ekranı ayağa kaldıran "ana yemek"tir.

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Final yazıldı

"Demet Akbağ ile Çok Aramızda" nihayet bitirildi. Doğrusu ilk bölümden sonuna kadar sevemedim. Hani Seray Sever'i bayan olarak beğenirim ama korkutulmasından yana değilim. Banu Alkan'ı yırtıcı ve sokucu hayvanlarla bayıltmak kimi mutlu etti? Demet Akbağ'ın standup'a başlayacağının açıklanması bütün bu gürültünün ana sebebi galiba.

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aSpor'daki arızalar hız kesmiyor. Bir Zamanlar Futbol bu konuda lider. Cezmi Başar'a "Selahattin Beyazıt değil mi?" diyenler yan yana. Beşiktaş'ın ilk Gol Kralı Güven Önüt'ten de söz edildi. Sallamalar burada da devam etti. Merhum eski arkadaşımdı. Sinemaya bile birlikte giderdik. Londra Pavyon'da rehin kalış hikayesini ise Hüseyin Movit'e sorabilirler.