Siz kimsiniz; Atatürk kim?

Sevgili okuyucum; zaman zaman Atatürk'ümüzü - kurduğu Cumhuriyetimizi- aşağılamaya çalışan kimi dangalaklara, dünyadaki Atatürk sevgisini kısaca belirtmek istiyorum...

Atatürk'ün, dünyada "Baş Öğretmen" sıfatlı tek lider olduğunu, bir geometri kitabı yazdığını, Üçgen, Açı, Dikdörtgen ve 48 Geometri teriminin Türkçe isim babasının Atatürk olduğunu,

Norveç'te "Atatürk gibi olmak" diye bir deyimin bulunduğunu, Atatürk Çiçeği'nin adını; çiçeği bulan Wanderbit Üniversitesi Profesörlerinden Dr. Kirk Landın'ın koyduğunu ve bu çiçeğin tüm dünyada bu isimle üretilip satıldığını,

Yunan Başkomutanı Trikopis'in hiçbir zorlama ve baskı olmadan her Cumhuriyet Bayramı'nda, Atina'daki Türk Büyükelçiliği'ne giderek, Atatürk'ün resminin önünde saygı duruşunda bulunduğunu,

İstanbul'da, o zor yıllarda "Minber" adında bir gazete çıkarttığını ve 52 sayı yayımlanan bu gazetede ilk kez 'sansür' sözcüğünün geçtiğini,

Kurtuluş Savaşı'nda rütbe alan birçok kadın askerimizin bulunduğunu, Üsteğmen Kara Fatma'nın, 43 kadından oluşan bir müfrezenin liderliğine, bizzat Atatürk tarafından atanmış olduğunu,

30 Ağustos Meydan Savaşı'nda Türk güçleri, Yunan Ordusu'nu perişan edince, Gâzi Mustafa Kemal Paşa savaş meydanına serili Yunan ölülerini görmek ister. Sahadaki ölü Yunan askerlerini incelerken 16 yaşlarında üniformalı çelimsiz, zayıf ölü bir çocuğu görünce, şanlı Gâzi'nin "Ah çocuk sen niye geldin buralara" diye üzüldüğünü,

Yabancı gazetecilerin Atatürk'le yaptığı bir röportajda; "Milletler Cemiyeti'ne üye olmayı düşünüyor musunuz?" diye sorduklarında; "Şartlarımızı koyarız, kabullerine bağlı. Biz müracaat etmeyiz. Üye olmak için davet gelirse, düşünürüz", dediğini ve bunun üzerine Milletler Cemiyeti'nin yasasının değiştirildiğini ve üyeliğe davet edilen ilk ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu,

1938'de General Mc Arthur'un en zor, en problemli, en buhranlı döneminde danışman, Senatör ve Bakanlarından oluşan 120'den fazla kişiye;"Şu anda hiç birinizi değil, büyük yeteneği ile Mustafa Kemal'i görmek için neler vermezdim" dediğini,

1938'de Ata'nın ölümünde Tahran gazetesinde yayımlanan bir şiirde; "Allah bir ülkeye yardım etmek isterse, başına Mustafa Kemal gibi lider getirir" denildiğini,

2000 yılında ABD Başkanı'nın Milenyum mesajında; Milenyumun hiç şüphe yoktur ki, tek devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü o, yılın değil asrın lideri olabilmeyi başarmış tek liderdir" dediğini,

2005 yılında Amerika'nın en ünlü ekonomistlerinden Mr. Johns'un önerisinin "Türkiye ekonomiyle savaşta bir tek Atatürk'ü örnek alsın yeter" dediğini,

Ve Belçika, Bangaldeş, Pakistan, Meksika, Dominik, İsrail, Hollanda, Yeni Zelanda, Venezuela, Küba, Avustralya, Romanya, Hindistan, İtalya, ABD, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kazakistan, Japonya, Şili, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi; daha pek çok ülkede, Atatürk'ün heykel ve büstlerinin bulunduğunu,

2006'da ise Türkiye'de, AB uyum yasaları gereğince, Atatürk fotoğraflarının devlet dairelerinden kaldırılmasının istendiğini, biliyor muydunuz?

Şimdi, şu gerçek soruyu açıkça soralım: Örümcekli beyninizi rahatlatmak için, fırsatını bulduğunuzda, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti, onun adını, fotoğraflarını, büstünü, hatta 'Anıtkabiri'ni bile yok etmek isteyen ve -Atatürk keşke olmasaydı- diyebilen hey dangalaklar...

Pekiyi siz kimsiniz?

Dünyadaki yeriniz ne?

Çapınız ne kadar?

O küçük beyninizle, bunu hiç düşündünüz mü?

Değerli okuyucum; karanlığı soluyanlara benim diyeceğim şimdilik bu kadar!

Esen kalın efendim.