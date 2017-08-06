Sneijder Nice'le anlaştı, alacağı ücret şok etti!

Wesley Sneijder, Nice için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa'ya geldi. Nice taraftarları, Sneijder'e karşılama yaptı..

Galatasaray'la sözleşme yenilemeyen Wesley Sneijder, geçtiğimiz yıl Belhanda'nın forma giydiği Fransız ekibi Nice Hollandalı yıldıza 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Wesley Sneijder, Nice için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa'ya geldi. Nice taraftarları, Sneijder'e karşılama yaptı. Haberlere göre; Wesley, Nice'ten yıllık1.8 milyon Euro garanti ücret alacak.

İTALYANLARI KORKUTTU

İtalyan basını Şampiyonlar Ligi play-off turunda Nice ile eşleşen Napoli için Wesley transferini 'Napoli'ye kötü haber biçiminde' ifadeler kullanarak duyurdu.

YER DEĞİŞTİRDİLER

Transfer gerçekleşirse, geçen yıl Galatasaray'ın ofansif orta sahası olan Sneijder ile Nice'in ofansif orta alan oyuncusu olan Belhanda yer değiştirmiş olacak.