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Franasa'da Sneijder'e sert eleştiri

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Franasa'da Sneijder'e sert eleştiri
Sneijder'e Fransızların ünlü futbol yorumcusu Pierre Menes'den, Nice'in Amiens'e 3-0 mağlup olduğu maçın ardından sert eleştiriler geldi.

Nice'in geçen sezona göre büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Menes, Sneijder, Seri ve Mario Balotelli'yi eleştirdi.

Kadroda yer almayan Balotelli'nin ne yaptığını kimsenin bilmediğini söyleyen ve Amiens maçını değerlendiren Menes, Sneijder ile ilgili "Sneijder şu an kendi gölgesinde saklanıyor. Sahada oynama isteği yok gibiydi. Balotelli'ye gelince, zaten kimse ne yaptığını bilmiyor. Seri'nin geleceği belli değil. Kadroya bile alınmıyor. Artı Nice Başkanı Rivere'nin bu sorunları çözmesi lazım. Aksi takdirde Nice bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşatacaktır" ifadelerini kullandı.

SNEIJDER SOSYAL MEDYADA DA ELEŞTİRİLDİ

Ligde 4. maçta 3. yenilgisini alan Nice'te karşılaşma sonrası Sneijder eleştirilerin odak noktası oldu. Fransız taraftarları, ağır yenilginin ardından sosyal medyadan Wesley Sneijder'ı eleştiren mesajlar paylaştılar.

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