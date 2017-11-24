Soçi, Oslo'ya dönecek

Üç Cumhurbaşkanının Soçi buluşması tamamlandı. "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" el sıkışmalarıyla poz verildi. Mutlu yüz ifadeleriyle konuşmalar yapıldı. Bildiğiniz gibi ana menü Suriye idi. Hissettiğimiz kadarıyla Esed yeniden Esad'a dönüştürüldü. Onun iş başında kalmasına onay verenler arasına Erdoğan da katıldı. Bu ülkede federatif yapıya dönüşün kapısı ardına kadar açıldı. Müfid Yüksel'in CNNTÜRK'te söylediğine göre Suriye yakında Lübnan tipi bir anayasa ile yönetilecek. Yani Kürt bir cumhurbaşkanına hazır olun. Müslim'in lideri olduğu ve ABD korumasındaki YPG'nin kantonları da özerkliğine resmiyet kazandıracak. Gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin YPG/PYD alerjisine çözüm buldular. Çok yakında isim değişikliği var; "Kuzey Suriye Kürtleri". Paçavralarını dizayn ettiler mi, susturulduk demektir. Tıpkı "Ha Ali Veli-Ha Veli Ali".

Nihai kararın alınacağı Cenevre'ye bunların götürüleceği kesin. İmzalar burada atılacak. Ancak, Moskova ile Washington'un el altından görüştükleri ortada. Amerika'nın şu anda Suriye'de 13 üssü var. Hem de havaalanlı. Son sevkiyatta yolladığı 120 zırhlıyı eklerseniz, Kuzey Irak Kürtlerinin elindeki araç sayısı bizim 3. Ordu'dan fazla. Bir kısmını da Şırnak'ta, Hakkari'de kullanıyorlar.

Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Ensarullah ve Irak'taki Hasdi Şabi'ye karşılık ABD'nin de yeni ismiyle "Kuzey Irak Kürtleri" mevcut. Hem de daha organize. Olası bir TSK-YPG çatışmasında Pentagon'un kimden yana tavır alacağı ise kesinleşti.

Bizim önümüze birkaç NATO problemi koyup, dikkatimizi başka yöne çeviriyorlar. Mesela gündemin yeni maddesi Esad'ın Soçi'ye giderken hava sahamızı kullanıp kullanmadığı. Millî Savunma Bakanımız bile ne evet ne hayır diyebiliyor.

Ve hainler

FETÖ konusu bir başka önemli sorunumuz. Adamların kılcal damarlarımıza kadar sızdıkları meydanda. Hangi kurum ya da kuruluşa baksanız bunlar çıkıyor. Örgütleyen ve destekleyen yine ABD.

Bu arada DEAŞ-IŞİD-Taliban, adına ne derseniz deyin dinci örgütlerin bittiği falan yok. Doç. Dr. Burak Küntay'ın söylediği gibi "araziye uydular". Yani "uyku moduna" geçtiler. Biraz bitleri kanlandığında yeniden eyleme başlarlar. Bu noktada bir Hollywood filminden söz edeceğim; "Çıkış yok-No Way Out". Kevin Kostner'in uykuda bir Sovyet ajanını canlandırdığı yapımı pek çoğumuz izledi. Yıllar sonra aynı senaryonun daha gelişmişini seyretmeye hazır olun.

Bir hatırlatma yapmadan konuyu bağlamayacağım. Yetkin Uymaz'ın mesajında yazdıklarını tekrarlayacağım:

"Oslo görüşmeleri için -teröristle görüşen şerefsizdir- deyip, sonra gerçek olduğu ortaya çıktığında -ben görüşmedim, devlet görüştü- diye çark eden Şark kurnazlarını unutmayın".

Bu laflar bana Soçi'nin akıbetinin Oslo'ya benzeyeceğini çağrışmakta...

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Öğretmenler Günü

Meslektaşım ve arkadaşım Şakir Süter'in vasiyetini unutmadım. Bana havale ettiği gibi Bergama Lisesi öncelikli, tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Ve yine aynı şeyleri tekrarlıyor, büyük küçük fark etmeksizin hepsinin ellerinden öpüyorum.

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Bu aralar reklam yıldızları bile siyasi eğilimlerine göre seçiliyor. İçlerinde en çok kayırılan Hasan Kaçan. Bu defa daire satmaya başladı. Ne diyelim; "emir büyük yerden". Ancak sırf Kaçan göründü ve konuştu diye bunları satın alacak kaç kişi var?

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Konser ve anma

TRT Müzik'te mükemmel bir canlı program izledik. "Radyo Sanatçıları Konseri". Ankara'nın üstlendiği yayın, yeni kaybettiğimiz sunucu Derya Kaya anılarak başladı. Kadri Kral onun görevini başarıyla yerine getirdi. Şef Cemile Karabulut'un yönettiği repertuvarda üç solist yer aldı. Nurten Demirkol, Aslı Pakalınlar ve Bahadır Özüşen. Yapım sorumlusu Ahmet Özdemir'i de ayrıca kutlamak istiyorum.

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Yine TRT Müzik'te Yıldız Akşamı'ndan bahsedeceğim. Bu da canlıydı. Muazzez Ersoy, kendine has tarzıyla iyiydi. Dikkatimi çeken, son yıllarda hiç bu kadar şık görmedim. Kıyafetinden saçlarına kadar çok özeldi. Modacısı herhalde geçen defaki eleştirilerimden utanmıştı.

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Kısa-kısa

Mısır'dan gelen haber dikkatinizi çekmiştir. 29 kişi tutuklandı. İsnat edilen suç "Türkiye adına casusluk". Alın size bir baş ağrısı daha. Anlaşılan Sisi intikam peşinde.

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Boşnakların celladı Ratko Mladiç sonunda müebbet hapse mahkûm oldu. Lahey'deki özel mahkeme böylece üstlendiği son yargılamayla görevini tamamladı. Doğrusu bu adamın dört duvar arasında dahi olsa yaşamaya devam etmesi üzüntü verici.

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Son notum ilgilenenlere. Geçenlerde yazdım; "Hamamcı Teyze'den Yoğurtçu Bayram'a". İşte o Bayram'ın DNA sonucu geldi. 14 yıldır aranan babanın Yoğurtçu olduğu anlaşıldı. Bu Seda Sayan'a yeni malzeme demek. Boşanmalar, nüfusa geçirmeler, ceza davaları. Show TV bayram edecek.