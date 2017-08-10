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Sürmene'deki orman yangının ardından bölgede yeni yapılar ortaya çıktı

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Sürmene'deki orman yangının ardından bölgede yeni yapılar ortaya çıktı
Sürmene'de Ocak ayında meydana gelen yangınla nadir görülen sarıçam ormanında 5 hektarlık alan kül olmuştu. Yangınla beraber ortaya çıkan ormanlık alandaki yapılar tartışmaya neden olurken inşaatların yangından sonra artarak devam ettiği ortaya çıktı.

Trabzon'un Sürmene Çamburnu'nda  denize kadar inen ve nadir görünen sarıçam ormalarında Ocak ayında meydana gelen yangınla yaklaşık 5 hektarlık alan kül olmuştu.

Yangının ardından ormanlık alanın 'orman' vasfından çıkarılıp 'Tabiat parkı'na dönüştürülmesiyle yapılaşmaya açıldığı ve 15 adet Orman Köşkü,  kır lokantası, mescit, yağmur barınağı,  yöresel ürün satış yeri, 24 adet kameriyenin yapımının devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Yazarlarımızdan Arslan Bulut, "Evet"çi vekiller yargılanacak!" başlığı ile kaleme aldığı yazısında "Yazın bile orman yangını yaşanmayan Trabzon'da kış ortasında Sürmene'nin Çamburnu mevkiinde dünyada tek olan kızılçam ormanının yakılması da satışın eseridir!" diyerek konuya dikkat çekmiş tartışmalara yeni bir boyut kazandırmıştı.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşren yangından yaklaşık 8 ay sonra bölgenin havdan çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı. Pekşen'in "Sürmene Çamburnu'nun AKP'nin yağmasından ve yangından sonraki hali" notu ile paylaştığı görüntülerde yangından sonra tahrip olan alanda yapılaşmanın artarak devam ettiği gözler önüne serildi.

KATAR EMİRİ ZİYARET ETMİŞTİ

Yangının öncesinde Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti sırasında bölgede helikopter ile gezmesi de akıllarda soru işaretlerine neden olmuştu.

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