Tacize uğrayan kadınlar yardım istedikleri polisten dayak yedi

İzmir'de, 19 ve 22 yaşındaki iki kadın, motosikletli şahısların tacizine uğradıktan sonra yardım istedikleri polisler tarafından darp edildi.

İzmir'de iki kadın kendilerini motosikletle taciz edenleri şikayet ettikleri polislerden dayak yedi. Polislerin kadınları dövdüğü anlar güvenlik kameralarına da yansırken, mağdur kadınlar hem polislerden hem de tacizcilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine polislerin de kadınlardan şikayetçi oldukları öğrenildi.

​'DİREKT YERE YATIRIP HER YERİMİ TEKMELEDİ'

Show Haber'in konuştuğu kadınlardan 19 yaşındaki Derya, Alsancak'ta 22 yaşındaki Seray adlı arkadaşıyla yürürken önce tacize, ardından da polis şiddetine uğradıklarını belirtti ve olayı şöyle anlattı: "Eve dönüyorduk zaten. Motosikletli iki genç, elle taciz ettiler beni. Polisleri gördük. Yardım istemek amacıyla yanlarına gittik. ‘Plakayı alamadık, gördüyseniz yardımcı olabilir misiniz?' dedim. Direkt yere yatırdı zaten. Kırık ayağımın üzerine bastı. Tekmeledi her yerimi. Kalçamda morluk var."

'POLİSLERE NASIL GÜVENEBİLİRİM?'

Tacize uğrayan ve polis tarafından darp edilen kadının arkadaşı Seray ise polis memurunun "Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın" dediğini söyledi. Derya da "Taciz edildim, üstüne yardım istediğim polis tarafından darp edildim. Şu saatten sonra nasıl güvenebilirim polislere, insanlara?" diye sordu.

Olayın ardından iki kadın hem tacizle suçladıkları motosikletli kişilerden hem de şiddet uyguladığı güvenlik kameralarına yansıyan polisten şikayetçi oldu. Polisin de kadınlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.