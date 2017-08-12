Bugünkü YENİÇAĞ »

Tacize uğrayan kadınlar yardım istedikleri polisten dayak yedi

»
Tacize uğrayan kadınlar yardım istedikleri polisten dayak yedi
İzmir'de, 19 ve 22 yaşındaki iki kadın, motosikletli şahısların tacizine uğradıktan sonra yardım istedikleri polisler tarafından darp edildi.

İzmir'de iki kadın kendilerini motosikletle taciz edenleri şikayet ettikleri polislerden dayak yedi. Polislerin kadınları dövdüğü anlar güvenlik kameralarına da yansırken, mağdur kadınlar hem polislerden hem de tacizcilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine polislerin de kadınlardan şikayetçi oldukları öğrenildi.

​'DİREKT YERE YATIRIP HER YERİMİ TEKMELEDİ'

Show Haber'in konuştuğu kadınlardan 19 yaşındaki Derya, Alsancak'ta 22 yaşındaki Seray adlı arkadaşıyla yürürken önce tacize, ardından da polis şiddetine uğradıklarını belirtti ve olayı şöyle anlattı: "Eve dönüyorduk zaten. Motosikletli iki genç, elle taciz ettiler beni. Polisleri gördük. Yardım istemek amacıyla yanlarına gittik. ‘Plakayı alamadık, gördüyseniz yardımcı olabilir misiniz?' dedim. Direkt yere yatırdı zaten. Kırık ayağımın üzerine bastı. Tekmeledi her yerimi. Kalçamda morluk var."

'POLİSLERE NASIL GÜVENEBİLİRİM?'

Tacize uğrayan ve polis tarafından darp edilen kadının arkadaşı Seray ise polis memurunun "Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın" dediğini söyledi. Derya da "Taciz edildim, üstüne yardım istediğim polis tarafından darp edildim. Şu saatten sonra nasıl güvenebilirim polislere, insanlara?" diye sordu.

Olayın ardından iki kadın hem tacizle suçladıkları motosikletli kişilerden hem de şiddet uyguladığı güvenlik kameralarına yansıyan polisten şikayetçi oldu. Polisin de kadınlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Batman'da 2 askerimiz şehit olduBatman'da 2 askerimiz şehit olduİşte erkeklerde kanser uyarısı veren 13 belirti!İşte erkeklerde kanser uyarısı veren 13 belirti!O anları anlattı... Statta kimse sevinmemişti!O anları anlattı... Statta kimse sevinmemişti!Tacize uğrayan kadınlar yardım istedikleri polisten dayak yediTacize uğrayan kadınlar yardım istedikleri polisten dayak yediÇocuğun rüyasıyla İstanbul Boğazı'nı kapatmışlar!Çocuğun rüyasıyla İstanbul Boğazı'nı kapatmışlar!Emniyet Müdürü telsizden böyle seslenmişti: "Satılmış köpekler..."Emniyet Müdürü telsizden böyle seslenmişti: "Satılmış köpekler..."‘FETÖ’nün darbe yapacağını AKP’li Şirin Ünal’a ilettim’‘FETÖ’nün darbe yapacağını AKP’li Şirin Ünal’a ilettim’Tüm seferler durduruldu!Tüm seferler durduruldu!Yağmur için tarih verildi!Yağmur için tarih verildi!Şehidin mesajı yürekleri dağladı!Şehidin mesajı yürekleri dağladı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti