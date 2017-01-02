Tam 1093 şehit!
Facebook hesabından yapılan açıklamada, çözüm sürecinin sona erdiğinin ifae edildiği Temmuz 2015’le 2016 yılı sonuna kadar görevi sırasında hayatını kaybeden polis ve askerlerin sayısının bin 93 olduğu belirtildi.
“2015-2016 arası 1093 vatan evladı şehadete erdi. Allah hepsinden razı olsun...” mesajıyla yayımlana liste şöyle:
1-ŞEHİT POLİS MEMURU BÜNYAMİN TORĞUT
2-ŞEHİT POLİS MEMURU OKAN ACAR
3-ŞEHİT POLİS MEMURU FEYYAZ YUMUŞAK
4-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MÜSELLİM ÜNAL
5-ŞEHİT ASTSUBAY MEHMET YALÇIN NANE
6-ŞEHİT POLİS MEMURU TANSU AYDIN
7-ŞEHİT ASTSUBAY İSMAİL YAVUZ
8-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KOÇAK
9-ŞEHİT POLİS MEMURU MUHAMMET FATİH SİVRİ
10-ŞEHİT BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ
11-ŞEHİT ASTSUBAY ZİYA SARPKAYA
12-ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET UYAR
13-ŞEHİT ÜSTTEĞMEN İBRAHİM TANRIVERDİ
14-ŞEHİT ER ÖMER KAAN KANDEMİR
15-ŞEHİT ONBAŞI HAMZA YILDIRIM
16-ŞEHİT POLİS MEMURU İSA İPEK
17-ŞEHİT POLİS MEMURU SERDAR KAZAR
18-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ GÖKÇE
19-ŞEHİT ER BARIŞ AKKABAK
20-ŞEHİT ER MEDET MAT
21-ŞEHİT ER MANSUR CENGİZ
22-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUHAMMET ORUÇ
23-ŞEHİT POLİS MEMURU SALİH HÜSEYİN PARÇA
24-ŞEHİT POLİS MEMURU MUHAMMET ONUR DEMİR
25-ŞEHİT POLİS MEMURU ABDULLAH ÜMİT SERCAN
26-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ACAR
27-ŞEHİT ER ABDULKADİR PEKTAŞ
28-ŞEHİT ER ABDULHALİT ARAS
29-ŞEHİT ER DOĞAN ACAR
30-ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ BEYAZIT ÇEKEN
31-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA YAHYA MERTCAN
32-ŞEHİT POLİS MEMURU RESUL KAYAOĞLU
33-ŞEHİT POLİS MEMURU SAVAŞ AKYOL
34-ŞEHİT POLİS MEMURU ŞAHİN POLAT AYDIN
35-ŞEHİT ER BARIŞ AYTEK
36-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FATİH GÖKŞEN
37-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VELİ ATEŞ
38-ŞEHİT ASTSUBAY DURSUN TAŞTİKEN
39-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YASİN GENCER
40-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM TAŞ
41-ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMET GÜRLEK
42-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HAŞİM DİRİK
43-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSA SAYDAM
44-ŞEHİT KOMİSER AHMET ÇAMUR
45-ŞEHİT ASTSUBAY NURETTİN ÖZTÜRK
46-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUHAMMET TUFAN
47-ŞEHİT KORUCU YAKUP AKTÜRK
48-ŞEHİT TEĞMEN HUBEYB TURAN
49-ŞEHİT ASTSUBAY METİN AYDEMİR
50-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI LATİF ADIGÜZEL
51-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HAKAN AKTÜRK
52-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FERDİ GEREKLİ
53-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BARIŞ AKIN
54-ŞEHİT ER MEHMET HALİL BARKIN
55-ŞEHİT ER RECEP BEYCUR
56-ŞEHİT ER ÖMER ERÜSTÜN
57-ŞEHİT ER BAHADIR AYDIN
58-ŞEHİT ER EMRE KAAN ARLI
59-ŞEHİT YÜZBAŞI ALİ ALKAN
60-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MEHMET KARA
61-ŞEHİT ER AHMET BIÇAKÇI
62-ŞEHİT ASTSUBAY KENAN CEYLAN
63-ŞEHİT POLİS MEMURU YAKUP METE
64-ŞEHİT POLİS MEMURU OKTAY UÇAR
65-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖKKEŞ KORKMAZ
66-ŞEHİT POLİS MEMURU FATİH KILBEY
67-ŞEHİT POLİS MEMURU TANJU SAKARYA
68-ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ RIZA GÜNEŞ
69-ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET GILIÇ
70-ŞEHİT POLİS MEMURU İLKER NARİN
71-ŞEHİT POLİS MEMURU YILMAZ DİKMEN
72-ŞEHİT POLİS MEMURU OLGUN KURBANOĞLU
73-ŞEHİT ER YUSUF BEYLEM
74-ŞEHİT ER BATIKAN AVCI
75-ŞEHİT EMNİYET AMİRİ İBRAHİM HALİL AKSOY
76-ŞEHİT POLİS MEMURU AKİF HATUNOĞLU
77-ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET HÜSEYİN BALTA
78-ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET AKALIN
79-ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT SAVAŞ KALE
80-ŞEHİT ALBAY İLKER ÇELİKCAN
81-ŞEHİT KOMANDO UZMAN ÇAVUŞ TOLGA ARTUĞ
82-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI ÖZGÜR YATAKDERE
83-ŞEHİT ER ADNAN ERGEN
84-ŞEHİT ER UĞUR YILDIZ
85-ŞEHİT ER RESUL COŞKUN
86-ŞEHİT ONBAŞI FATİH DURU
87-ŞEHİT ER CİHAN AKSARI
88-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TAYFUR HANÇER
89-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TUĞRUL KÖSEOĞLU
90-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HARUN SALTALI
91-ŞEHİT ER MUHARREM ÖKSÜZ
92-ŞEHİT ASTSUBAY CEMRE SALİH GÖZEN
93-ŞEHİT ASTSUBAY OKAN TAŞAN
94-ŞEHİT ASTSUBAY DENİZ GÖÇKÜN
95-ŞEHİT ASTSUBAY MUSTAFA ÖZDEMİR
96-ŞEHİT BAŞKOMİSER MEHMET PARLAK
97-ŞEHİT POLİS MEMURU YUSUF YELKENCİ
98-ŞEHİT POLİS MEMURU FEHMİ ŞAHİN
99-ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ KOÇ
100-ŞEHİT POLİS MEMURU HALUK VARLI
101-ŞEHİT POLİS MEMURU BURAK ZOR
102-ŞEHİT POLİS MEMURU YALÇIN PALIT
103-ŞEHİT POLİS MEMURU YAŞAR DOĞANCAY
104-ŞEHİT POLİS MEMURU HASAN ESER
105-ŞEHİT POLİS MEMURU İBRAHİM DERİNDERE
106-ŞEHİT POLİS MEMURU ADEM CAN KURTARAN
107-ŞEHİT POLİS MEMURU BEKİR FERHAT KAYA
108-ŞEHİT POLİS ERCAN HIRÇIN
109-ŞEHİT ER GÖKHAN ÇAKIR
110-ŞEHİT POLİS MEMURU AYDIN NAZİLLİOĞLU
111-ŞEHİT POLİS MEMURU KADİR ÖZKARA
112-ŞEHİT POLİS MEMURU SONER YILDIRIM
113-ŞEHİT POLİS MEMURU ŞAHİN ALTMIŞ
114-ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ ÖZTÜRK
115-ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET TUHAL
116-ŞEHİT POLİS MEMURU SERKAN ÇÖLKESEN
117-ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI OKTAY İZGİ
118-ŞEHİT POLİS MEMURU ÇAĞDAŞ ASLAN
119-ŞEHİT POLİS MEMURU SEZGİN ULUDAĞ
120-ŞEHİT POLİS MEMURU VEYSEL BURAK ERGÜL
121-ŞEHİT POLİS MEMURU CÜNEYT BANKUR
122-ŞEHİT POLİS MEMURU SERKAN SAKA
123-ŞEHİT POLİS MEMURU HAKAN BAYRAM
124-ŞEHİT KORUCU OSMAN İNAL
125-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ALİ SARAK
126-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ ÇAKAR
127-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ALİ BOZKURT
128-ŞEHİT BİNBAŞI YAVUZ SONAT GÜZEL
129-ŞEHİT POLİS MEMURU SÜLEYMAN ÇAKIR
130-ŞEHİT POLİS MEMURU BİRCAN İLHANLI
131-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İZZET ALPER TAŞBAŞ
132-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YUNUS ARDA
133-ŞEHİT POLİS MEMURU NEDİM ERBAY
134-ŞEHİT POLİS MEMURU EMRE AKBAŞ
135-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TOLGA TOPÇUOĞLU
136-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SİNAN UÇAN
137-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI HAKAN ÖCALAN
138-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI HASAN BÜBER
139-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI DOĞAN AKGÖBEK
140-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI ŞÜKRÜ ŞAHİN
141-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ UFKU DEMİREL
142-ŞEHİT POLİS MEMURU YAŞAR UYSAL
143-ŞEHİT POLİS MEMURU SALİH EROĞLU
144-ŞEHİT POLİS MEMURU CEM TAYFUN
145-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İLKER TOSUN
146-ŞEHİT POLİS MEMURU ÖZGÜR GÜMÜŞ
147-ŞEHİT POLİS MEMURU YUSUF DİRİ
148-ŞEHİT POLİS MEMURU FURKAN ÇELİK
149-ŞEHİT ER ARİF ORHAN ŞENER
150-ŞEHİT YARBAY İHSAN EJDER
151-ŞEHİT ÜSTTEĞMEN ÜNAL DARBOĞAZ
152-ŞEHİT ASTSUBAY TURGAY TOPSAKALOĞLU
153-ŞEHİT ASTSUBAY SAMET ÇAKIR
154-ŞEHİT ASTSUBAY MEHMET ŞİMŞEK
155-ŞEHİT ASTSUBAY ONUR SÖNMEZ
156-ŞEHİT ASTSUBAY RAHMİ YILAN
157-ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER KILIÇOĞLU
158-ŞEHİT ASTSUBAY FATİH TOMUŞOĞLU
159-ŞEHİT POLİS MEMURU VEDAT KILIÇASLAN
160-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA SAĞLAM
161-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ UĞUR UĞURLU
162-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NURULLAH YEŞİLDAĞ
163-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KEMAL MERMER
164-ŞEHİT POLİS MEMURU FATİH DİK
165-ŞEHİT POLİS MEMURU GÖKHAN ÇAKICI
166-ŞEHİT POLİS MEMURU SADIK ÖZKAN
167-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SADIK APARANGİL
168-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANER ÇELİK
169-ŞEHİT POLİS MEMURU NECMİ ÇAKIR
170-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BEYTULLAH TERCAN
171-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ UĞUR AKYER
172-ŞEHİT ASTSUBAY ERDEM ERTAN
173-ŞEHİT POLİS MEMURU HİLMİ BARDAKÇI
174-ŞEHİT POLİS MEMURU HASAN ASLAN
175-ŞEHİT POLİS MEMURU SABRİ ALTINBAŞ
176-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA YAVAŞ
177-ŞEHİT TEĞMEN ALTUĞ PEK
178-ŞEHİT ASTSUBAY AHMET ÇELİK
179-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM BAĞCI
180-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SELİM VURAL
181-ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI ENİS KIRIMLI
182-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET GÖZÜTOK
183-ŞEHİT POLİS MEMURU SERDAL TOPRAK
184-ŞEHİT KOMİSER UMUT TUNÇAY
185-ŞEHİT YÜZBAŞI İBRAHİM BARIŞ YURTSEVEN
186-ŞEHİT SİVİL MEMUR SABRİ OĞLAK
187-ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET ÇİFTASLAN
188-ŞEHİT POLİS MEMURU CENGİZ ERDUR
189-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SEZER AYDEMİR
190-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERGÜN KARACA
191-ŞEHİT ER SERKAN VURAL
192-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HALİL KARAKUŞOĞLU
194-ŞEHİT ASTSUBAY MEHMET BURAK DEMİRCİ
195-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA KATIRLI
196-ŞEHİT POLİS MEMURU MESUT DEMİRKAN
197-ŞEHİT POLİS MEMURU HAYDAR ÇETİN
198-ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET KABUKÇU
199-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA NOHUT
200-ŞEHİT POLİS MEMURU NURİ YAZANEL
201-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERKAN HAS
202-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YAŞAR YENİÖREN
203-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SAMET PİŞKİN
204-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BİRKAN GÜNDÜZ
205-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ EREN KILIÇ
206-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İSLAM ÇAKAR
207-ŞEHİT POLİS MEMURU ATİLLA GÜNEŞ
208-ŞEHİT ASTSUBAY SIDDIK ULUOCAK
209-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERDAR DENİZER
210-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ UFUK FESLİ
211-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KADİR KAYVENİ
212-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NECATİ YENİKAPI
213-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FARUK GEZEN
214-ŞEHİT ASTSUBAY KENAN YILDIZ
215-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERDOĞAN KAYA
216-ŞEHİT POLİS MEMURU EROL AKTÜRK
217-ŞEHİT POLİS MEMURU KENAN ARDIÇ
218-ŞEHİT POLİS MEMURU ORHAN DİLEKÇİ
219-ŞEHİT ASTSUBAY ABDÜLKADİR ÖNER
220-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KENAN KARABACAKLI
221-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NUH ÖZDEMİR
222-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSA YÜCE
223-ŞEHİT KORUCU MEHMET AYGÜN
224-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ RAMAZAN EMET
225-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÜMİT İNAN
226-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TOLGA SAĞLAM
227-ŞEHİT POLİS MEMURU ÖNDER ERTAŞ
228-ŞEHİT POLİS MEMURU BUHARİ AĞÇELİK
229-ŞEHİT ASTSUBAY METİN KILDIŞ
230-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NAZMİ AYYILDIZ
231-ŞEHİT POLİS MEMURU AYHAN DEMİREL
232-EHİT POLİS MEMURU MEHMET ŞENOL ÇİFTÇİ
233-ŞEHİT MEVLÜDE İREM ÇİFTÇİ
234-ŞEHİT POLİS MEMURU YALÇIN YAMANER
235-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ UĞUR ŞAHİN ( KIRŞEHİR)
236-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ UĞUR ŞAHİN (ADANA)
237-ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ BULDUK
238-ŞEHİT POLİS MEMURU MAHMUT BİLGİN
239-ŞEHİT POLİS MEMURU ERSİN YILDIRIM
240-ŞEHİT POLİS MEMURU GÜLTEKİN TIRPAN
241-ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ CAN ÖZTÜRK
242-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR
243-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FAZLI ALTUNTAŞ
244-ŞEHİT POLİS MEMURU ÖMÜR ERBAY
245-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ ŞAHİN
246-ŞEHİT POLİS MEMURU BAYRAM ÖZDERE
247-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANER VURAL
248-ŞEHİT ÜSTTEĞMEN UĞUR TAŞÇI
249-ŞEHİT YÜZBAŞI YİĞİTCAN ÇİĞA
250-ŞEHİT ASTSUBAY ÖZGÜR ERDOĞAN
251-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OSMAN ATEŞ
252-ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI ZEKERİYA BİLGEN
253-ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET BORA TAYFUR
254-ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ YUSUF HALDUN USLU
255-ŞEHİT ASTSUBAY TAMER MERİÇ
256-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ADEM AKTAŞ
257-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK PAKER
258-ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET UNKUN
259-ŞEHİT KORUCU MURAT SEVİM
260-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA TURANLI
261-ŞEHİT POLİS MEMURU MUZAFFER CAN ERSOY
262-ŞEHİT POLİS MEMURU NURETTİN ADEMOĞLU
263-ŞEHİT POLİS MEMURU GÖKHAN ÜNALDI
264-ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI BURHAN GAFTAR
265-ŞEHİT POLİS MEMURU ADEM KELEŞ
266-ŞEHİT POLİS MEMURU TANER CİNPOLAT
267-ŞEHİT POLİS MEMURU ÖMER GÜNEY
268-ŞEHİT ASTSUBAY AHMET SEMERCİ
269-ŞEHİT JANDARMAN ASTSUBAY NUSRET ATMACA
270-ŞEHİT TEĞMEN RECEP ERDOĞAN
271-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BEKİR ŞİMŞEK
272-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN ŞERBETÇİ
273-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERCAN BULAK
274-ŞEHİT RECEP DURGUT
275-ŞEHİT SERDAR CEBECİ
276-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÖKSAL CİN
277-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ RECEP ASLAN
278-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA BÜYÜKPOYRAZ
279-ŞEHİT ESRA KÖSE BAŞARAN
280-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NEBİ ARSLAN
281-ŞEHİT POLİS MEMURU UĞUR KUTKU
282-ŞEHİT TEĞMEN ABDÜLSELAM ÖZATAK
283-ŞEHİT ASTSUBAY ÜNAL BIÇAKÇI
284-ŞEHİT UZMAN ERBAŞ NAMIK KEMAL ÖZATA
285-ŞEHİT POLİS MEMURU ARİF DEMİR
286- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA ALTINDAL
287- ŞEHİT POLİS MEMURU İSMET FATİH ALAGÖZ
288- ŞEHİT POLİS MEMURU ABDULKADİR OĞUZ
289- ŞEHİT POLİS MEMURU TAYFUN YÜCE
290- ŞEHİT POLİS MEMURU NEBİ GÜNDOĞAN
291- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HASAN TALAY
292- ŞEHİT POLİS MEMURU OSMAN YURT
293- ŞEHİT ER VEDAT DOLANÇAY
294- ŞEHİT POLİS MEHMETGÜNGÖRDÜ
295- ŞEHİT ER ARİF SUBAŞOĞLU
296- ŞEHİT YÜZBAŞI FATİH YAŞAR
297- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OSMAN ATEŞ
298- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OSMAN ÖZ
299- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YUSUF ALSANCAK
300- ŞEHİT JANDARMA UZM.ONB KADİR GENÇ
301- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN ÖLMEZ
302- ŞEHİT POLİS MEMURU KEMAL YILMAZ
303- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ENVER BUĞUR
304- ŞEHİT PİYADE SÖZ. ER MUSTAFA UYĞUN
305- ŞEHİT JANDARMA AST. MEHMET DİNÇ
306- ŞEHİT JANDARMA AST. SEÇKİN ÇİL
307- ŞEHİT JANDARMA AST HALİT ZİLANİ ÇELİK
308- ŞEHİT JANDARMA ER KADİR GÖRGÜLÜ
309- ŞEHİT JANDARMA ER RECEP BODUR
310- ŞEHİT JANDARMA ER FATİH YENİAY
311- ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA BİLGİLİ
312- ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA NERKİS
313- ŞEHİT POLİS MEMURU VEYSİ KAKI
314- ŞEHİT POLİS MEMURU MÜCAHİT SOYDEMİR
315- ŞEHİT POLİS MEMURU ÖMER FARUK SAYIL
316- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERCAN YILMAZ
317- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BURAK GÜNEŞ
318- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ONBAŞI OSMAN KAYA
319- ŞEHİT ASTSUBAY KD.ÇVŞ FEYYAZ İLHAN
320- ŞEHİT ASTSUBAY ÜST.ÇVŞ UĞUR FETİH ÖZDEMİR
321- ŞEHİT ASTSUBAY BÇVŞ. MEHMET KUTLU
322- ŞEHİT ASTSUBAY KD.BÇVŞ ERKAN TÜMER
323- ŞEHİT ASTSUBAY BÇVŞ EREN ÖRDEK
324- ŞEHİT ASTSUBAY KD.BÇVŞ RECEP GÜLEN
325- ŞEHİT ASTSUBAY MEHMET YENER
326- ŞEHİT ASTSUBAY ÜÇVŞ. MEHMET KORAY PINAR
327- ŞEHİT ASTSUBAY KD.BÇVŞ ERTAN AKGÜL
328- ŞEHİT ASTSUBAY KD.BÇVŞ CÜNEYT SERTEL
329- ŞEHİT ASTSUBAY KD.BÇVŞ İBRAHİM BARAN
330- ŞEHİT ER ALİ ÖZTAŞ
331- ŞEHİT SİVİL MEMUR AYŞEGÜL PÜRNEK
332- ŞEHİT SİVİL MEMUR FİLİZ KOÇAK
333- ŞEHİT SİVİL MEMUR YILDIZ DEMİRTAŞ
334- ŞEHİT SİVİL MEMUR FİGEN GÜNDÜZ
335- ŞEHİT SİVİL MEMUR GÜLŞEN YILDIZ
336- ŞEHİT SİVİL MEMUR FEVZİYE KAYİŞ
337- ŞEHİT SİVİL MEMUR GÜNER ALTINOK
338- ŞEHİT SİVİL MEMUR MERYEM YILMAZTÜRK
339- ŞEHİT SİVİL MEMUR MUSTAFA HALİLOĞLU
340- ŞEHİT SİVİL MEMUR SEDAT DURĞUN
341- ŞEHİT SİVİL MEMUR MUAMMER KOSACI
342- ŞEHİT SİVİL MEMUR ORÇUN MUNYAS
343- ŞEHİT SİVİL MEMUR MUSTAFA KÜÇÜK
344- ŞEHİT SİVİL MEVLÜT ÖKSÜZOĞLU
345- ŞEHİT SİVİL CUMALİ AKMAN
346- ŞEHİT SİVİL FATMA BERNA ATMACA
347- ŞEHİT JANDARMA AST.ÜST.ÇVŞ HÜSEYİN GÜMÜŞ
348- ŞEHİT PİYADE ÜSTEĞMEN ENES DEMİR
349- ŞEHİT PİYADE AST.KD.ÇVŞ DOĞUKAN TAZEGÜL
350- ŞEHİT ER OĞUZ ARSLAN
351- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERDAR AKIN
352- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ COŞKUN KARABULUT
353- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA KALFE
354- ŞEHİT J.ASB.ÇVŞ HAMZA KIRAÇ
355- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK DOST
356- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YETKİN ERŞAN
357- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OSMAN KABLAN
358- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA HAKAN KAÇAR
359- ŞEHİT ASTSUBAY BURHAN KAPLAN
360- ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER KOCA
361- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA ÇETİN
362- ŞEHİT ASTSUBAY CAN ÇALIŞKAN
363- ŞEHİT POLİS MEMURU EREN YÜCA
364- ŞEHİT ASTSUBAY ABDÜLKADİR ÇELİK
365- ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN EMRAH ŞAHİN
366- ŞEHİT JANDARMA UZM.ONBAŞI MEHMET KARADAL
367- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FATİH EFİLOĞLU
368- ŞEHİT POLİS MEMURU ERCAN GÜNAY
369- ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT DÜNDAR
370- ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN MEHMET ÇİFTÇİ
371- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSA YILMAZ
372- ŞEHİT ASTSUBAY MEHMET UYGUN
373- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM TETİK
374- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÜRSEL DEMİR
375- ŞEHİT POLİS MEMURU MUZAFFER TUFANER
376- ŞEHİT POLİS MEMURU HAKAN YILMAZ
377- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT ÖZ
378 -ŞEHİT POLİS NEVZAT ALAGÖZ
379- ŞEHİT ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ ÖMÜR GÜLÜNAY
380- ŞEHİT POLİS MEMURU EBUBEKİR DURMUŞ
381- ŞEHİT POLİS MEMURU KAZIM ESMER
382- ŞEHİT POLİS MEMURU GAFFARİ GÜNEŞ
383- ŞEHİT POLİS MEMURU TURGUT İNANÇ
384- ŞEHİT POLİS MEMURU CEBRAİL AKSÖZ
385- ŞEHİT POLİS MEMURU OĞUZHAN GÜNAYDIN
386- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BİLAL KURTOĞLU
387- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SÜLEYMAN İYİKUL
388- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CEMİL TURAN
389- ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI AYHAN KIYMACI
390- ŞEHİT POLİS MEMURU EMRE BEKER
391- ŞEHİT POLİS MEMURU GÖKHAN OSMAN KARADUMAN
392- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HİDAYET ATMIŞ
393- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN BAYRAKTAR
394- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ EMRE TUNCA
395- ŞEHİT ASTSUBAY HALİT HALAL
396- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ RAŞİT ATCI
397- ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI KUBİLAY ER
398- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUAMMER FARUK SALGAR
399- ŞEHİT POLİS MEMURU YASİN BORAN
400- ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT YATARKALKMAZ
401- ŞEHİT JANDARMA ASTSUBAY GÖKHAN BAKIR
402- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YILDIRIM OFLAZ
403- ŞEHİT UZMAN ONBAŞI ULAŞ AÇIKGÖZ
404- ŞEHİT POLİS MEMURU OSMAN BELKAYA
405- ŞEHİT POLİS MEMURU CEMİL KOÇ
406- ŞEHİT JANDARMA ASTSUBAY HALİL TÜRKOĞLU
407- ŞEHİT JANDARMA ASTSUBAY MUSTAFA GÖKÇELİ
408- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SABRİ ACEM
409- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ŞAHİN
410- ŞEHİT POLİS MEMURU EMRE FISTIKEKEN
411- ŞEHİT KORUCU ABDULLAH FİDAN
412- ŞEHİT ÜSTEĞMEN İSMAİL CAZGIR
413- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT AYKUT
414- ŞEHİT POLİS MEMURU COŞKUN NAZİLLİ
415- ŞEHİT YÜZBAŞI HALİL ÖZDEMİR
416- ŞEHİT UZM. J.V. KAD. ÇVŞ İBRAHİM ETİZ
417- ŞEHİT PİYADE ÜSTEĞMEN ERDEM KESKİN
418- ŞEHİT POLİS MEMURU VOLKAN ÇAY
419- ŞEHİT POLİS MEMURU İDRİS BOLAT
420- ŞEHİT POLİS MEMURU KENAN KUMAŞ 2015 YILININ İLK ŞEHİDİ...
421- ŞEHİT BAŞ POLİS MEMURU ALPER ZOR
422- ŞEHİT POLİS MEMURU NECDET ALICI
423- ŞEHİT POLİS MEMURU FATİH MEHMET ERTUĞRUL
424- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA YİĞİTALP
425- ŞEHİT POLİS MEMURU SERKAN TALAN
426- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA KARAKAYA
427- ŞEHİT POLİS MEMURU İLYAS KAYGUSUZ
428- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN ALICI
429- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ EMRE SARITAŞ
430- ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI MUSTAFA SEZGİN
431- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SAMİ SAYGI
432- ŞEHİT POLİS MEMURU İSRAFİL KARGI
433- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BEKİR KELLECİ
434- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AYCAN ÖZDİL
435- ŞEHİT JANDARMA ÇVŞ ATİLLA KAYA
436- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET POLAT
437- ŞEHİT UZMAN JANDARMA KAD. ÇVŞ. İBRAHİM AKDEMİR
438- ŞEHİT KORUCU ADNAN DURAK
439- ŞEHİT ASTSUBAY SELÇUK KARABAKLA
440- ŞEHİT BİNBAŞI TURGAY ÇELİK
441- ŞEHİT POLİS MEMURU YAŞAR YAVAŞ
442- ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI TAMER AKTAŞ
443- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MUTLU
444- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUHAMMED SAİD ÇELİK
445- ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT KÜPELİ
446- ŞEHİT EMNİYET AMİRİ DOĞAN SAKARYA
447- ŞEHİT POLİS EMNİYET AMİRİ ZAFER KURT
448- ŞEHİT BİNBAŞI AHMET KARAMAN
449- ŞEHİT KORUCU RIFAT KAYA
450- ŞEHİT POLİS MEMURU SALİH TAÇ
451- ŞEHİT POLİS MEMURU ERKAN BAŞPEHLİVAN
452- ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET BENLİ
453- ŞEHİT POLİS MEMURU SERKAN YILMAZ
454- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SEZGİN BURAK CANTÜRK
455- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HALİS UYSAL
456- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CİHANGİR CAN
457- ŞEHİT ÜSTEĞMEN ONUR İLKHAN
458- ŞEHİT ASTSUBAY TEVFİK AYHAN GENÇLEŞEN
459- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KADİR DEMİRYÜREK
460- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA KARAMAN
461- ŞEHİT POLİS MEMURU OZAN ÖZMEN
462- ŞEHİT POLİS MEMURU HIDIR GENÇASLAN
463- ŞEHİT ASTSUBAY YASİN TEKİN
464- ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA ÖZEL
465- ŞEHİT UZMAN ONBAŞI SİNAN YAYLA
466- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERDAL ÇETİN
467- ŞEHİT POLİS MEMURU KÜRŞAT İNAN
468- ŞEHİT POLİS MEMURU HÜSEYİN DANACI
469- ŞEHİT POLİS MEMURU RECEP TÜMEN
470- ŞEHİT POLİS MEMURU SİNAN KUNDURACI
471- ŞEHİT UZM.ONBAŞI FURKAN AYDEMİR
472- ŞEHİT POLİS MEMURU ABDULLAH DELİBAŞ
473- ŞEHİT POLİS MEMURU HAKAN YURTOĞLU
474- ŞEHİT ASTSUBAY MURAT ERDİ EKER
475- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HABİB GÖKÇE
476- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YÜCEL YILMAZ
477- ŞEHİT JANDARMA ER ÖZKAN ÖZDEN
478- ŞEHİT JANDARMA ER VOLKAN KARATEPE
479- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ETHEM HACIMAHMUTOĞLU
480- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SÜLEYMAN KUL
481- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEVLÜT ÇETİNKAYA
482- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUHAMMET YILMAZ
483- ŞEHİT POLİS MEMURU COŞKUN ÖZCAN
484- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ŞEVKET KOLANKAYA
485- ŞEHİT ÜSTEĞMEN RAHİM ÇELİK
486- ŞEHİT ASTSUBAY SERDAL UYANIK
487- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TURAN ÇELİK
488- ŞEHİT YÜZBAŞI ALPER KALEM
489- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HAKAN DUYĞAL
490- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SİNAN ORUÇ
491- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERDAR YILDIRIM
492- ŞEHİT POLİS MEMURU YUSUF ERİN
493- ŞEHİT POLİS MEMURU SERDAL ŞAKİR
494- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BURAK SARAÇLI
495- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HACI OSMAN AYYILDIZ
496- ŞEHİT PİYADE ONBAŞI MUTTALİP SOYLU
497- ŞEHİT PİYADE ER AYHAN ERDOĞAN
498- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN ASLAN
499- ŞEHİT JANDARMA ER ADEM GÜL ( Bitlis'te vatani görevini yaparken bilinmeyen bir nedenle arkadaşının silahının kazayla ateş alması sonucu şehit olmuştur)
500- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NUMAN ÖKSÜZ
501- ŞEHİT POLİS MEMURU YÜCEL KURTOĞLU
502- ŞEHİT PİYADE UZM.ONBAŞI BEKİR ANIL ERDAL
503- ŞEHİT ASTSUBAY ADİL YURTOĞLU
504- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET ÖTER
505- ŞEHİT BAŞÇAVUŞ ZAFER ÇALIŞKAN
506- ŞEHİT POLİS MEMURU ERGİN ŞARA
507- ŞEHİT JANDARMA ER SEFA UZUN ( Tunceli/Elmalı Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yaparken elektrik akımına kapılarak şehit olmuştur)
508- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KILINÇ
509- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FERHAT AKTAŞ
510- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CENGİZ POYRAZ
511- ŞEHİT PİYADE YÜZBAŞI RIZA FIRAT (Şehidimiz Hatay Dörtyol'da arazi arama tarama faaliyetinde kayalıklardan düşerek şehit olmuştur)
512- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ENGİN ŞAHİN
513- ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET ÇAM
514- ŞEHİT POLİS MEMURU FERHAT ARSLAN
515- ŞEHİT POLİS MEMURU FATİH NAİR (Şehidimiz görev esnasın da şüpheli şahısların mukavemeti neticesi yaralanarak kaldırıldığı hastahanede şehit olmuştur)
516- ŞEHİT POLİS MEMURU ERSAN GÜRPINAR
517- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ABDULLAH ŞİMŞEK
518- ŞEHİT PİYADE AST.KD.ÇVŞ ÖMER SADETTİN BAKIR
519- ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ MEKAN ŞAHİN
520- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NAZMİ KAPUCU
521- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM AKARSU
522- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FATİH ÖZDEMİR
523- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUAMMER ARI
524- ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN BURAK ABİKEBAHŞİ
525- ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN MÜJDAT KEREM ŞAHAN
526- ŞEHİT ASTSUBAY EKREM ÇELİK (Şehidimiz Kırklareli/Pınarhisar'da zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştur)
527- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İRFAN MERT
528- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ TUNAHAN KARTAL
529- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ KAZIM AY (Şehidimiz Ağrı Dağı bölgesinde arazi taramasında kayalıklardan düşerek şehadet mertebesine erişmiştir)
530- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OSMAN VURĞUN
531- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SEDAT SAĞIR
532- ŞEHİT ASTSUBAY ANIL GÜL
533- ŞEHİT ULAŞTIRMA UZMAN ÇVŞ VELİ DEMİRYÜREK
534- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN DÜNDAR
535- ŞEHİT P.SÖZ.ER RECEP ALPMALA
536- ŞEHİT P.SÖZ.ER BESTAMİ GÜLER
537- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZGÜR KARA
538- ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ ERHAN YILDIRIM
539- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HASAN BASRİ TEK
540- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HASAN KAHRAMAN
541- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZER SALİK
542- ŞEHİT POLİS MEMURU MÜCAHİT ERBAŞ
543- ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER MEHMET DEMİR
544- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ FIRAT KILIÇ
545- ŞEHİT POLİS MEMURU YILMAZ BOZKURT
546- ŞEHİT POLİS MEMURU SERVET ILDIZ (Şehidimiz görev sırasın da trafik kazası sonucu şehit olmuştur)
547- ŞEHİT G.K.K KAZIM KAVAK
548- ŞEHİT P.SÖZ.ONB. CUMA AKIL
549- ŞEHİT SÖZ.ER ALPER AL
550- ŞEHİT POLİS MEMURU FIRAT PALAMUT
551- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK BEKİ
552- ŞEHİT BİNBAŞI KIVANÇ CESUR
553- ŞEHİT ASTSUBAY MURAT DEMİRCİ
554- ŞEHİT ASTSUBAY İBRAHİM TIRAŞ
555- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MURAT SARIGÜL
556- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ EMRE TÜRKMEN
557- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FERDULLAH KAYKUSUZ
558- ŞEHİT J.ASTSUBAY Ü.ÇVŞ SALİH YILDIRIM
559- ŞEHİT KORUCU ŞEHMUS BORU
560- ŞEHİT KORUCU TAHSİN DEMİR
561- ŞEHİT POLİS MEMURU UĞUR YILDIZ
562- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ŞÜKRÜ ÖNGÜN
563- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ CANER ERDEN
564- ŞEHİT PİYADE ÜSTEĞMEN MEHMET DÜZENLİ
565- ŞEHİT POLİS MEMURU CUMA BİLEK
566- ŞEHİT POLİS MEMURU YAKUP KURT
567- ŞEHİT POLİS MEMURU OSMAN BODUR
568- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OKAN KORKUT
569- ŞEHİT POLİS MEMURU SABRİ EMİR (Şehidimiz görev esnasın da motosiklet çarpması sonucu şehit olmuştur)
570- ŞEHİT ER İSA ERGİN (Şehidimiz Ağrı Doğubeyazıt'ta askerlik görevini yaparken nöbet esnasında kalp krizi geçirmesi sonucu şehit olmuştur.)
571- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET AKPINAR
572- ŞEHİT KORUCU TUNCER AKTAŞ
573- ŞEHİT ASTSUBAY ARİF ÇAKIR
574- ŞEHİT HAVA PİYADE AST.ÜST.ÇVŞ CEYHUN MUMCU(Şehidimiz Ankara 4.üstde paraşüt kazası sonucu şehit olmuştur)
575- ŞEHİT KORUCU ABDURRAHMAN FİDAN
576- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZGÜR TOK
577- ŞEHİT JANDARMA ER SALİH BULUT
578- ŞEHİT POLİS MEMURU YAŞAR ÖZLEM
579- ŞEHİT POLİS MEMURU EMRAH PEKDOĞAN
580- ŞEHİT POLİS MEMURU DUHA BEKER
581- ŞEHİT POLİS MEMURU RAMAZAN KIRBOĞA
582- ŞEHİT POLİS MEMURU KADİR CİHAN KARAGÖZLÜ
583- ŞEHİT POLİS MEMURU GÖKHAN TOPÇU
584- SİVİL ŞEHİT HAKAN TEKİN
585- SİVİL ŞEHİT ESRA TEKİN
586- SİVİL ŞEHİT ELİF TUTUŞ İNCE
587- SİVİL ŞEHİT AHMET BAYRAKTAR
588- ŞEHİT BAYAN POLİS MEMURU NEFİZE ÖZSOY
589- ŞEHİT BAYAN POLİS MEMURU ŞERİFE ÖZDEN KALMIŞ
590- ŞEHİT POLİS MEMURU ÖKKEŞ ÖZDEMİR
591- SİVİL ŞEHİT FAHRETTİN EKİCİ
592- SİVİL ŞEHİT BEKİR SAYAN
593- SİVİL ŞEHİT HAYRİYE SAYAN
594- ŞEHİT KORUCU ESAT YEŞİL
595- ŞEHİT KORUCU AHMET DEMİRCAN
596- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İSMAİL YÜKSEL
597- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MESUT ARDIÇ
598- ŞEHİT POLİS MEMURU NİHAT ŞENER (Şehidimiz Adana'da zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olmuştur)
599- ŞEHİT POLİS MEMURU FATİH ERDOĞAN (Şehidimiz görev esnasın da silah temizliği yaparken, silahın patlaması sonucu şehit olmuştur)
600- ŞEHİT POLİS MEMURU ENGİN BALCI (Şehidimiz görev esnasın da silahının kazara ateş alması sonucu şehit olmuştur)
601- ŞEHİT POLİS MEMURU MUHAMMET EMİN ÇELİK (Şehidimiz arkadaşının silahının ateş alması sonucu şehit olmuştur)
602- ŞEHİT TEĞMEN SERDAR ALBAYRAK (Şehidimiz 10.09.2015 te Foça da eğitim esnasında seken mermi sonucu şehit olmuştur)
603-ŞEHİT KORUCU SALİH ERTEN
604 ŞEHİT POLİS MEMURU AYHAN ÖLÇER
605-ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET OFLAZ (Şehidimiz Adana'da zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olmuştur)
606- ŞEHİT ER FERHAT YILDIRIM (Şehidimiz Şırnak/Uludere/Bağlıca Hilal Karakolunda vatani görevini yaparken elektrik çarpması sonucu şehit olmuştur)
607- ŞEHİT ER MUHAMMET DUMAN (Şehidimiz arkadaşının silahının kazayla ateş alması sonucu şehit oldu)
608- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖMER HARUN DEMİR
609- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ONBAŞI MEHMET AŞKAR
610- ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ MUSTAFA AYNA
611- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OĞUZ EMRE ERKOÇ
612- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HARUN KOÇAK
613- ŞEHİT ASTSUBAY MUSTAFA GEVREK
614- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KERİM ÖRTÜCÜ
615- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ DANİYAR
616- ŞEHİT JANDARMA ER MÜCAHİT ŞİMŞEK
617- ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ ŞÜKRÜ CEYLAN
618- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ EMRAH AYTEMİZ
619- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ASLANGİRAY
620- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HASAN HÜSEYİN GÜL
621- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA YILDIRIM
622- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ AYHAN KAYA
623- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ERDEM ÜNAL
624- ŞEHİT GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU UMUT SAKAROĞLU (İstanbul Atatürk Havalimanına yapılan hain saldırı da şehit olmuştur)
625- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ YUSUF ATAL
626- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ SAMET ŞARE
627- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BEHÇET AVCI
628- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YUNUS AKTAŞ
629- ŞEHİT JANDARMA ER MURAT GÖZAL (Şehidimiz Şanlıurfa'nın Harran İlçe Jandarma Komutanlığı’nda nöbet değişimi sırasında doldur-boşalt yapan askerin silahından çıkan mermiyle yaralanmış 11 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur)
630- ŞEHİTJ. ASTSUBAY ÜÇVŞ. İSMAİL DEMİR
631- ŞEHİT JANDARMA YARBAY SADETTİN ŞAHİN
632- ŞEHİT JANDARMA PİLOT YARBAY HİLMİ ÖZER
633- ŞEHİT PİYADE ER SONER SÜYLÜ (Şehidimiz Şırnak'ta vatani görevini yaparken, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit oldu.
634- ŞEHİT KÖY KORUCUSU MEHMET GENÇ
635- ŞEHİT J.ASTSUBAY ADEM ALGIN
636- ŞEHİT JANDARMA ER ORKUN ALPARSLAN
637- ŞEHİT JANDARMA ER EYÜP ÖKSÜZ
638- ŞEHİT KORUCU TURANBEG GÜNOCAK
639- ŞEHİT ASTSUBAY ÇAVUŞ KAMİL YELMEN
640- ŞEHİT ASTSUBAY ÇAVUŞ BURAK ERTEN
641- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ALTINEL
642- ŞEHİT ER OSMAN ER
643- ŞEHİT ER YUNUS YILMAZ
644- ŞEHİT POLİS MEMURU YILMAZ GÜNDÜZ (Şehidimiz Hakkari'de nöbet değişimine giderken zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olmuştur)
645- ŞEHİT POLİS MEMURU HASAN HÜSEYİN ÇALIŞKAN
646- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET ÜNALDI
647- ŞEHİT POLİS MEMURU SİNAN AKDEMİR
648- ŞEHİT POLİS MEMURU EROL ÖNCEL (Şehidimiz Hakkari'de nöbet değişimine giderken zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olmuştur)
649- ŞEHİT POLİS MEMURU EDİP ZENGİN
650- ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET ORUÇ
651- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET ORUÇ
652- ŞEHİT POLİS MEMURU NİYAZİ ERGÜVEN
653- ŞEHİT BAYAN POLİS MEMURU SEVDA GÜNGÖR
654- ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI GÜLŞAH GÜLER
655- ŞEHİT KOMİSER KÜBRA DOĞANAY
656- ŞEHİT KOMİSER ZEYNEP SAĞIR
657- ŞEHİT EMNİYET AMİRİ FİKRET METİN ÖZTÜRK
658- ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT ALKAN
659- ŞEHİT POLİS MEMURU YUNUS UĞUR
660- ŞEHİT POLİS MEMURU HURŞİT UZEL
661- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET ÇETİN
662- ŞEHİT POLİS MEMURU EYÜP OĞUZ
663- ŞEHİT POLİS MEMURU EROL İNCE
664- ŞEHİT POLİS MEMURU NEDİP CENGİZ EKER
665- ŞEHİT POLİS MEMURU MÜNİR ALKAN
666- ŞEHİT POLİS MEMURU DEMET SEZEN
667- ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ÖNDER GÜZEL
668- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET KARACATİLKİ
669- ŞEHİT POLİS MEMURU BİROL YAVUZ
670- ŞEHİT POLİS MEMURU FATİH DALGIÇ
671- ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET ÇAKIR
672- ŞEHİT POLİS MEMURU SERDAR GÖKBAYRAK
673- ŞEHİT POLİS MEMURU MUHAMMET OĞUZ KILINÇ
674- ŞEHİT POLİS MEMURU OZAN ÖZEN
675- ŞEHİT POLİS MEMURU AKİF ALTAY
676- ŞEHİT POLİS MEMURU HAKAN YORULMAZ
677- ŞEHİT POLİS MEMURU HÜSEYİN GÖRAL
678- ŞEHİT EMNİYET AMİRİ MÜNİR MURAT ERTEKİN
679- ŞEHİT ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKANI MUSTAFA TECİMEN
680- ŞEHİT POLİS MEMURU KEMAL TOSUN
681- ŞEHİT POLİS MEMURU CÜNEYT BURSA
682- ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ UFUK BAYSAN
683- ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER KOYUNCU
684- ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT ELLİK
685- ŞEHİT P.ASB.KD.BÇVŞ. ÖMER HALİS DEMİR
686- ŞEHİT POLİS MEMURU FIRAT BULUT
687- ŞEHİT ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ DURSUN ACAR
688- ŞEHİT POLİS MEMURU SERKAN GÖKER
689- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET DEMİR
690- ŞEHİT KOMİSER CENNET YİĞİT
691- ŞEHİT KOMİSER SEHER YAŞAR
692- ŞEHİT ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ MERİÇ ALEMDAR
693- ŞEHİT POLİS MEMURU MUHSİN KİREMİTÇİ
694- ŞEHİT POLİS MEMURU HALİL HAMURYEN
695- ŞEHİT POLİS MEMURU FEVZİ BAŞARAN
696- ŞEHİT POLİS MEMURU TURGUT SOLAK
697- ŞEHİT POLİS MEMURU YAKUP SÜRÜCÜ
698- ŞEHİT POLİS MEMURU HASAN GÜLHAN
699- ŞEHİT POLİS MEMURU KÖKSAL KAŞALTI
700- ŞEHİT POLİS MEMURU AYTEKİN KURU
701- ŞEHİT POLİS MEMURU ALPASLAN YAZICI
702- ŞEHİT POLİS MEMURU FARUK DEMİR
703- ŞEHİT POLİS MEMURU FERHAT KAYA
704- ŞEHİT POLİS MEMURU HÜSEYİN KALKAN
705- ŞEHİT POLİS MEMURU FERHAT KOÇ
706- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA SERİN
707- ŞEHİT POLİS MEMURU VELİT BEKTAŞ
708- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET ŞEVKET UZUN
709- ŞEHİT POLİS MEMURU YASİN BAHADIR YÜCE
710- ŞEHİT POLİS MEMURU İBRAHİM AKIN
711- ŞEHİT POLİS MEMURU ÇAĞDAŞ TAMKOÇ
712- ŞEHİT POLİS MEMURU RAMAZAN DONAT
713- ŞEHİT P.KUR.ALB SAİT ERTÜRK
714- ŞEHİT TOPÇU ASB.KD.BÇVŞ. BÜLENT AYDIN
715- ŞEHİT P.UZMAN ÇAVUŞ HALİT YAŞAR MİNE
716- ŞEHİT POLİS MEMURU HALİT GÜLSER
717- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET AKİF SANCAR
718- ŞEHİT KORUCU EMİN AKYILDIZ
719- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA ASLAN
720- ŞEHİT BAŞ POLİS MEMURU VAROL TOSUN
721- ŞEHİT POLİS MEMURU KÜRŞAT ENGİN YILMAZ
722- ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET CAN
723- ŞEHİT POLİS MEMURU SALİH AKSU
724- ŞEHİT POLİS MEMURU HÜSEYİN GÜMÜŞ
725- ŞEHİT POLİS MEMURU KAĞAN KILIÇ
726- ŞEHİT POLİS MEMURU RAMAZAN AKYÜREK
727- ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET DEMİR
728- ŞEHİT POLİS MEMURU METİN MALKAV
729- ŞEHİT JANDARMA ER AHMET ALTUN (Şehidimiz Aksaray’da görev esnasında trafik kazası sonucu şehit olmuştur)
730- ŞEHİT ULAŞTIRMA ER SEDAT KAYA (Şehidimiz Kıbrıs'ta vatani görevini yaparken görev esnasında trafik kazası sonucu şehit olmuştur)
731- ŞEHİT ASTSUBAY METİN UYSAL
732- ŞEHİT PİYADE ONBAŞI ÖMER ÖNER
733- ŞEHİT PİYADE ER MİKAİL YAŞA
734- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ NUH KÜRŞAT TEMİZYÜREK
735- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ OSMAN YILDIRIM
736- ŞEHİT POLİS MEMURU ABDULLAH BOZKURT
737- ŞEHİT POLİS MEMURU HAMZA IRMAK
738- ŞEHİT JANDARMA TEĞMEN SELİM COŞKUN
739- ŞEHİT ASTSUBAY İBRAHİM BETİN
740- ŞEHİT ASTSUBAY BEKİR EREN DENİZ
741- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HASAN KELEŞ
742- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERCAN ÖZKUL
743- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SAMET AKTAŞ
744- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA TÜNEL
745- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HÜSNÜ ERKUT
746- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HAMDİ KARAGÖZ
747- ŞEHİT J.KOMD.ER DOĞAN KAYA
748- ŞEHİT J.KOMD. ER MUHAMMET ALİ SARI
749- ŞEHİT PİYADE UZM.ÇVŞ FIRAT TORUNOĞLU
750- ŞEHİT BAŞKOMİSER BÜLENT YURTSEVEN
751- ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ TONGA (Şehidimiz görev esnasında trafik kazası sonucu şehit olmuştur)
752- ŞEHİT POLİS MEMURU ABDULLAH BIYIK
753- ŞEHİT POLİS MEMURU DURAN MELEMİR
754- ŞEHİT POLİS MEMURU HASAN KOÇER
755- ŞEHİT POLİS MEMURU OĞUZ SÜNBÜL
756- ŞEHİT POLİS MEMURU YUNUS EMRE DOĞAN
757- ŞEHİT POLİS MEMURU BEKİR DENİZ
758- ŞEHİT POLİS MEMURU OSMAN ERAY KARADEMİR
759- ŞEHİT ER İSMAİL ÇİL
760- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA GÖRENOĞLU
761- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ESEN
762- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TUNCAY KÜSSEN
763- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BAHATTİN DOLMA
764- ŞEHİT KORUCU İDRİS ASLAN
765- ŞEHİT KORUCU RECEP ASLAN
766- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YUNUS EMRE
767- ŞEHİT POLİS MEMURU ÖMER FARUK BOL
768- ŞEHİT KORUCU YUSUF SÖNMEZ
769- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HALİL İBRAHİM KARA
770- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KADİR KARAMAN
771- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SALİH HAYIRSÖZ
772- ŞEHİT PİYADE SÖZ. ER AHMET HİLMİ YİĞİT
773- ŞEHİT PİYADE ER TAYFUR ÇANKAYA
774- ŞEHİT PİYADE ER BAYRAM KAVCI
775- ŞEHİT TNK. ÇAVUŞ AHMET SUNA
776- ŞEHİT POLİS MEMURU NURETTİN TEKİN
777- ŞEHİT POLİS MEMURU MUHAMMET BOZOĞLU (Şehidimiz görev esnasında trafik kazası sonucu şehit olmuştur)
778- ŞEHİT POLİS MEMURU DURMUŞ POLAT
779- ŞEHİT POLİS SONER BOZ (Şehidimiz görev esnasında meydana gelen trafik kazasında yaralanmış olup tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur)
780- ŞEHİT KORUCU CİHANGİR YILDIZ
781- ŞEHİT POLİS MEMURU YAKUP KILINÇ
782- ŞEHİT POLİS MEMURU NAZİF KAPLAN
783- ŞEHİT POLİS MEMURU SALİH ZENGİN
784- ŞEHİT POLİS MEMURU SİRAÇ BALPETEK
785- ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET GÜLBAHAR
786- ŞEHİT POLİS EVLADIMIZ HÜSEYİN UTKU GÜLBAHAR (5 Yaşında terörün çirkin yüzüyle tanışıp şehit oldu)
787- ŞEHİT ASTSUBAY YAVUZ GÖKHAN ŞAHİN (Şehidimiz Sarayburnu açıklarında bir yük gemisinin Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu şehit olmuştur)
788- ŞEHİT ÜSTEĞMEN RIZA YÜCEL (Şehidimiz Sarayburnu açıklarında bir yük gemisinin Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu şehit olmuştur)
789- ŞEHİT ER SİNAN GÖKTAŞ (Şehidimiz Sarayburnu açıklarında bir yük gemisinin Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu şehit olmuştur)
790- ŞEHİT POLİS MEMURU HACI AHMET ÖZTÜRK
791- ŞEHİT KORUCU MÜSLÜM YALDIZ
792- ŞEHİT POLİS MEMURU YUSUF KENAN MUTLU
793- ŞEHİT POLİS MEMURU SERHAT ÖZTÜRK
794- ŞEHİT POLİS MEMURU ELVAN ÖZBAY
795- ŞEHİT J.ÜTĞM. ÖMER BOZKURT
796- ŞEHİT J.ASB.ÇVŞ T.MUSAP SALÇUK
797- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ MİKAİL DAŞÇİ
798- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ ADEM ÖZEN
799- ŞEHİT J. UZM.ONB. MESUT DEMİR
800- ŞEHİT POLİS MEMURU SERACETTİN KILINÇ (Şehidimiz Adıyaman'da görev esnasında trafik kazası sonucu şehit olmuştur)
801- ŞEHİT POLİS MEMURU MUHAMMET ACAR
802- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ PEHLÜL ORUK
803- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHDİ UZUN (Şehidimiz İstanbul Bahçelievler de Bıçaklı Saldırı Sonucu Şehit Olmuştur)
804- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BÜLENT DEMİRKAYA (Şehidimiz Sarayburnu açıklarında bir yük gemisinin Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu şehit olmuştur)
805- ŞEHİT POLİS MEMURU ÖMER SÖNMEZ
806- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MURAT DURMAZ
807- ŞEHİT POLİS MEMURU SELVET ŞİMŞEK (Şehidimiz Adıyaman'da görev esnasında trafik kazası sonucu yaralanmış olup tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur)
808- ŞEHİT KORUCU İDRİS DEMİR
809- ŞEHİT KORUCU TARIK AYDEMİR
810- ŞEHİT PİYADE ÜSTEĞMEN ORHAN ÜNSAL
811- ŞEHİT JANDARMA ER HÜSEYİN KAVALBACAK
812- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KERİM ÜYE
813- ŞEHİT ASTSUBAY ENDER FATİH YILMAZ
814- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZKAN BİLGİÇ
815- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ESER
816- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ONUR ALKAN
817- ŞEHİT UZMAN ONBAŞI UĞUR KARTAL
818- ŞEHİT POLİS MEMURU MERT ER (Şehidimiz Hakkari'de görev esnasında zırhlı araç kazası sonucu şehit olmuştur)
819- ŞEHİT JANDARMA ER FATİH ÇAYBAŞI
820- ŞEHİT POLİS MEMURU HARUN MAYTALMAN
821- ŞEHİT POLİS MEMURU ERHAN ÖZTÜRK
822- ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ OSMAN BUDAK
823- ŞEHİT POLİS MEMURU TAYFUN DOĞAN
824- ŞEHİT POLİS MEMURU ABDÜLHAMİT KAYA
822- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET DAMA
826- ŞEHİT POLİS MEMURU BURAK MART
827- ŞEHİT POLİS MEMURU FERHAT BOZKURT
828- ŞEHİT POLİS MEMURU GÖKHAN KINCAK
829- ŞEHİT POLİS MEMURU HALİL İBRAHİM ERİÇ
830- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERCAN ÇELİK
831- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ZEKİ UĞUR
832- ŞEHİT JANDARMA ER TUNAHAN DOKTUR
833- ŞEHİT PİYADE UZMAN ONBAŞI KERİM KEÇECİ
834- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SAVAŞ BATU
835- ŞEHİT KORUCU İHSAN TAŞ
836- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MURAT KASIM
837- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HALİT ŞİLTAK
838- ŞEHİT POLİS MEMURU GÖKHAN ÖZDEMİR
839- ŞEHİT KORUCU MUZAFFER ALADAĞ
840- ŞEHİT KORUCU MEHMET ALADAĞ
841- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KADİR ÇELEBİ
842- ŞEHİT J.UZMAN ÇAVUŞ MANSUR CANSIZ
843- ŞEHİT J.UZM.ONB. CEM KANBUR
844- ŞEHİT KORUCU YILMAZ ALPSOY
845- ŞEHİT J.ÜSTEĞMEN HARUN PARLAK
846- ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ SUAT PETEK
847- ŞEHİT ASTSUBAY KD. ÇVŞ. AYDIN ERYILMAZ
848- ŞEHİT J.UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN ŞENGÜL
849- ŞEHİT J.UZMAN ÇAVUŞ ENES KOÇAK
850- ŞEHİT J.UZMAN ÇAVUŞ ALİ DOĞAN KILIÇ
851- ŞEHİT J. UZM.ONB. SÜLEYMAN BUDAK
852- ŞEHİT J. UZM.ONB. SALİH TORTUM
853- ŞEHİT POLİS MEMURU BÜLENT AY (Şehidimiz Diyarbakır Bismilde görev esnasında trafik kazası sonucu şehit olmuştur)
854- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HAŞİM YENİGÜL
855- ŞEHİT PİYADE UZM.ONB. YUNUS EMRE UÇAR
856- ŞEHİT PİYADE UZM.ONB. YUNUS EMRE ARAL
857- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ NACİ YAVUZ
858- ŞEHİT PİYADE ASTSUBAY KD.ÇVŞ BAHRİ UÇUŞ
859- ŞEHİT PİYADE UZM.ÇVŞ.HULİSİ EMRE DİLCİ
860- ŞEHİT PİYADE UZM.ONB. ENES PELİT
861- ŞEHİT PİYADE UZM.ÇVŞ. SERCAN GEDİKLİ
862- ŞEHİT PİYADE UZM.ÇVŞ. MURAT DEMİRCİ
863- ŞEHİT PİYADE UZM.ÇVŞ. HASAN YAŞAR
864- ŞEHİT PİYADE UZM.ÇVŞ. ÖMER ŞENEL
865- ŞEHİT PİYADE UZM.ONB. FAHRETTİN LİVÇALKAN
866- ŞEHİT PİYADE UZM.ONB. TOLGA AKDAŞ
867- ŞEHİT PİYADE UZM.ONB. SERKAN BURSALI
868- ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ MÜLAZİMOĞLU
869- ŞEHİT POLİS MEMURU RAMAZAN YILMAZ
870- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ ERDİNÇ
871- ŞEHİT PİYADE UZM.ÇVŞ. ZİYA ÖZKOZANOĞLU
872- ŞEHİT ASTSUBAY ÇAVUŞ MUHAMMED KOŞAN
873- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OSMAN KARAKUŞ
874- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YAVUZ METE
875- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HALİL GEDİK
876- ŞEHİT UZMAN ER BURAK KARAKUŞ
877- ŞEHİT UZMAN ER BURAK TÜRKOĞLU
878- ŞEHİT POLİS MEMURU MAHMUT SARITAŞ (Şehidimiz Denizli'de görev esnasında meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olmuştur)
879- ŞEHİT KOMİSER ALİ CAN DÖVÜŞCÜ(Şehidimiz Muğla Milas'ta görev esnasında meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olmuştur)
880- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AKİF GÜLEŞ
881- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ ADEM AKATAY
882- ŞEHİT JANDARMA ER AHMET TEZCAN
883- ŞEHİT KORUCU ABDÜLHADİ İSMAİLOĞULLARI
884- ŞEHİT KORUCU AHMET DEMİR
885- ŞEHİT KORUCU MEHMET DEMİR
886- ŞEHİT KORUCU ADEM DEMİR
887- ŞEHİT KORUCU MUHSİN ZEREK
888- ŞEHİT KORUCU ENGİN ZEREK
889- ŞEHİT KORUCU MEHMET BAKINDI
890- ŞEHİT EMEKLİ KORUCU ALİ DİLEK
891- ŞEHİT KORUCU ALİ OGÜN
892- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ MEHMET İLKER ŞAHİN
893- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SACİT OLCAY
894- ŞEHİT UZMAN J. ONB. HÜSEYİN EFE
895- ŞEHİT UZMAN J. ERBAŞ HAKKI DOĞAN
896- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ ADEM ÇELİK
897- ŞEHİT ASTSUBAY BAYRAM KARA
898- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BURAK UÇAR
899- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ AHMET ECE
900- ŞEHİT KORUCU ENVER KUNDURACIOĞLU
901- ŞEHİT KORUCU ADİL KAMEL
902- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERDAL TEKECİ
903- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ARDA ŞEN
904- ŞEHİT KORUCU ŞAHABETTİN GÖK
905- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ENES KAYA
906- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SEDAT YILDIZ
907- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ALPASLAN
908- ŞEHİT J. ASTSUBAY ÇAVUŞ ÖMER FARUK DARBAŞ
909- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BURAK PERÇİN
910- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ALDA
911- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SÜLEYMAN GÜNERİ
912- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN TOSUN
913- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TOLGA ÖZDİNÇ
914- ŞEHİT J. ASTSUBAY YUNUS ÇİÇEK
915- ŞEHİT KORUCU NURETTİN DİNÇ
916- ŞEHİT POLİS MEMURU SEFA ALTINSOY
917- ŞEHİT YÜZBAŞI ÖZGÜR ÖZEKİN
918- ŞEHİT KORUCU ÖMER ÖZBİÇEN
919- ŞEHİT KORUCU RIFAT DİLCE
920- ŞEHİT KORUCU KEMAL ÖZBEK
921- ŞEHİT KORUCU NAZMİ ÖZTUNÇ
922- ŞEHİT PİYADE ER GÖKHAN AYDER
923- ŞEHİT KORUCU REFİK KAMEL
924- ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT MİMİROĞLU
925- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ORÇUN KUBAT
926- ŞEHİT ER ORHAN İRKARLI
927- ŞEHİT KORUCU REMZİ AYDOĞAN
928- ŞEHİT J. ÜSTEĞMEN MURAT ATAŞ
929- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ OĞUZHAN ÇİTO
930- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ ERDİ DEMİRER
931- ŞEHİT P. UZMAN ÇAVUŞ ALİ GÖLGE
932- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ÇAVUŞ ONUR TUNCEL (Şehidimiz Kars/Kağızman, Denizgölü Üs Bölgesinde kaza sonucu şehit olmuştur)
933- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ TALHA EMRE ZİLELİGİL
934- ŞEHİT SÖZ. ER FURKAN HAMAMCI
935- ŞEHİT PİYADE ASTEĞMEN ÖMER BAYDİLLİ
936- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ BAYRAM AKSU
937- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ ERTAN BAYRAKTAR
938- ŞEHİT PİYADE SÖZ. ER HASAN AYDOĞDU
939- ŞEHİT UZMAN J. KD. ÇAVUŞ MUSTAFA DOBUR
940- ŞEHİT JANDARMA ER EYÜP HACIOĞLU
941- ŞEHİT JANDARMA ER ERKAN ÖZDEMİR
942- ŞEHİT PİYADE SÖZ. ER ÖZKAN ALTINOK
943- ŞEHİT UZMAN ONBAŞI EVREN KARA
944- ŞEHİT J. ER LATİF AŞIKMUSLU
945- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SÜLEYMAN GÜR
946- ŞEHİT J. ÜSTEĞMEN MURAT TAYLAN ÖNCEL
947- ŞEHİT KORUCU AHMET ADIYAMAN
948- ŞEHİT J. UZM. ONB. SERCAN ÖKLÜK
949- ŞEHİT KORUCU İHSAN ÖTER
950- ŞEHİT PİYADE SÖZ. ER ERDOĞAN ÇAMURLU
951- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ İSLAM AKYÜZ
952- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ FEHMİ ALTUNDAŞ
953- ŞEHİT PİYADE ER YUNUS KAYMAK
954- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ MESUT POLAT
955- ŞEHİT POLİS MEMURU İLHAN GÜLEÇ
956- ŞEHİT POLİS MEMURU HÜSEYİN CENGİZ
957- ŞEHİT POLİS MEMURU YAŞAR POLAT
958- ŞEHİT KORUCU RESUL GÖÇER
959- ŞEHİT KORUCU HİKMET KATRAN
960- ŞEHİT YÜZBAŞI OĞUZ ÖZGÜR ÇEVİK
961- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MURAT ÖZER
962- ŞEHİT KORUCU HASAN GÜNDÜZ
963- ŞEHİT POLİS MEMURU HAKAN AKDERE
964- ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT YILDIRIM
965- ŞEHİT JANDARMA ER UĞUR İPEK ( Şehidimiz Malatya Doğanşehir'de yol uygulaması yapan askerlerimize bir Tır'ın çarpması sonucu şehit olmuştur)
967- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ EMRAH ÇEÇEN
968- ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI ERDEM UÇAR ( Şehidimiz Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu’nda eğitim sırasında kaza kurşunu ile şehit olmuştur)
969- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ LOKMAN DARGIN
970- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET YILMAZ
971- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ADNAN ULUIŞIK
972- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ POLAT ÖZBEK
973- ŞEHİT JANDARMA ER FUAT KINAY (Şehidimiz Siirt’in Kurtalan ilçesinde, nöbet sırasında yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur)
974- ŞEHİT KORUCU KADRİ YILDIZ
975- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BARBAROS YILMAZ
976- ŞEHİT PİYADE ER SÜLEYMAN AYDINDAĞ
977- ŞEHİT MUHABERE ONBAŞI OĞUZHAN KULA
978- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SELİM ŞENER
979- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ NURİ BAŞARAN
980- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ FATİH AK
981- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ İSMAİL KOÇ
982- ŞEHİT POLİS MEMURU SEMİH TURGUT
983- ŞEHİT POLİS MEMURU İSMAİL MAVİTAŞ
984- ŞEHİT YÜZBAŞI ALPER KOCAMAN
985- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA YELİ
986- ŞEHİT JANDARMA ER BAYRAM KARDAŞ
987- ŞEHİT KORUCU MEHMET KOÇDAĞ
988- ŞEHİT KORUCU HÜSNÜ KESKİN
989- ŞEHİT KORUCU EKREM KESKİN
990- ŞEHİT KORUCU ŞAHABETTİN KESKİN
991- ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER NURULLAH ÇAKIR
992- ŞEHİT ER BEYTULLAH SARI (Şehidimiz görev esnasında kalp krizi sonucu şehit olmuştur)
993- ŞEHİT ER BAYRAM İSA BATUR
994- ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK
995- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FAZLI DOĞRUÖZ
996- ŞEHİT TOPÇU ER OĞUZHAN DEMİR
997- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET YILMAZ
998- ŞEHİT PİYADE ER OĞUZHAN KARACA
999- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MELİH ÖZCAN
1000- ŞEHİT ÜSTEĞMEN ZAFER ER
1001- ŞEHİT ASTSUBAY ERDAL BOLAT
1002- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ TUNCAY ARSLAN
1003- ŞEHİT ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ HALİT TOPUZ
1004- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ARIYEŞİL
1005- ŞEHİT POLİS MEMURU ÖMER KILIÇ (Şehidimiz görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur)
1006- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KADER ACAR
1007- ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER COŞKUN İŞLEYEN
1008- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ BURHAN ACAR
1009- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YAKUP ÖZEL
1010- ŞEHİT KORUCU ABDULKADİR BEKLER
1011- ŞEHİT PİYADE ER İSA NAZLIM
1012- ŞEHİT PİYADE ER SERVET TOMAK
1013- ŞEHİT PİYADE ER ÖZGÜR MUTLU
1014- ŞEHİT PİYADE ER EMRE ŞAHİN
1015- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET ŞAHİN
1016- ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ VEFA KARAKURDU
1017- ŞEHİT EMNİYET AMİRİ KADİR YILDIRIM
1018- ŞEHİT KOMİSER ERDEM YARDIMCISI ERDEM ÖZÇELİK
1019- ŞEHİT POLİS MEMURU TUGAY CAN KIZILIRMAK
1020- ŞEHİT POLİS MEMURU ADEM SERİN
1021- ŞEHİT POLİS MEMURU ADEM OĞUZ
1022- ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET ALAN
1023- ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ AKSOY
1024- ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ OSMAN ŞAHİN
1025- ŞEHİT POLİS MEMURU BORA ÇELİK
1026- ŞEHİT POLİS MEMURU ÇETİN SARIKAYA
1027- ŞEHİT POLİS MEMURU DURMUŞ ÖCAL
1028- ŞEHİT POLİS MEMURU EMRE HOROZ
1029- ŞEHİT POLİS MEMURU ENES ÇİÇEK
1030- ŞEHİT POLİS MEMURU HAKAN TANRIKULU
1031- ŞEHİT POLİS MEMURU HAMDİ DİKMEN
1032- ŞEHİT POLİS MEMURU HAMİT ŞAHİN
1033- ŞEHİT POLİS MEMURU HASAN BİLGİN
1034- ŞEHİT POLİS MEMURU HAŞİM USTA
1035- ŞEHİT POLİS MEMURU HÜSEYİN AKYÜZ
1036- ŞEHİT POLİS MEMURU HÜSEYİN DALGILIÇ
1037- ŞEHİT POLİS MEMURU İLKER UYLAŞ
1038- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET ATICI
1039- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET TAŞ
1040- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET ZENGİN
1041- ŞEHİT POLİS MEMURU METİN DÜZGÜN
1042- ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT YILMAZ
1043- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA KEMAL DEVRİLMEZ
1044- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA ÖZTÜRK
1045- ŞEHİT POLİS MEMURU OĞUZHAN DUYAR
1046- ŞEHİT POLİS MEMURU OKAN DOĞAN
1047- ŞEHİT POLİS MEMURU OSMAN BÖRKLÜOĞLU
1048- ŞEHİT POLİS MEMURU SONER İDİL
1049- ŞEHİT POLİS MEMURU SÜLEYMAN SORKUT
1050- ŞEHİT POLİS MEMURU UĞUR ÜRKER
1051- ŞEHİT POLİS MEMURU YAKUP ÇAPAT
1052- ŞEHİT POLİS MEMURU YASİN İKE
1053- ŞEHİT POLİS MEMURU UFUK BOZGEYİK
1054- ŞEHİT ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ VOLKAN KÜLEKÇİ
1055- ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ FEHMİ BARÇIN
1056- ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ ARİF TUĞ
1057- ŞEHİT ULAŞTIRMA ÇAVUŞ GÖKSAL MUSTAFA AĞAÇYETİŞTİREN
1058- ŞEHİT MUHABERE ONBAŞI ABDÜLSAMET ÖZEN
1059- ŞEHİT PİYADE ER YUNUS EMRE DURAN
1060- ŞEHİT PİYADE ER SERDAR AMAK
1061- ŞEHİT İSTİHKAM ER KENAN DÖNGEL
1062- ŞEHİT İSTİHKAM ER UĞUR KORKMAZ
1063- ŞEHİT ULAŞTIRMA ER RAŞİT YÜCEL
1064- ŞEHİT SIHHIYE ER KAMİL TUNÇ
1065- ŞEHİT SIHHIYE ER HASAN İLHAN
1066- ŞEHİT PİYADE ONBAŞI MUHAMMED ALİ OCAK
1067- ŞEHİT PİYADE ONBAŞI AHMET TAŞ
1068- ŞEHİT PİYADE ONBAŞI MUSTAFA CİHAN
1069- ŞEHİT POLİS MEMURU NUMAN ŞERİF DATLI
1070- ŞEHİT PİYADE UZMAN ONBAŞI FATİH OLCAY
1071- ŞEHİT PİYADE BİNBAŞI BÜLENT ALBAYRAK
1072- ŞEHİT P. ASB. ÜÇVŞ. GÖKTAN ÖZÜPEK
1073- ŞEHİT P. ASB. ÜÇVŞ. ÖMERCAN YEKEBAĞCI
1074- ŞEHİT TNK. ASB.KD.ÇVŞ ÖKKEŞ KARACA
1075- ŞEHİT TOPCU ASB.KD.ÇVŞ ÖNDER PINAR
1076- ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ OKTAY DURAK
1077- ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ MEHMET KÖKKAYA
1078- ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ OSMAN ÇELİK
1079- ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ FERHAT DEMİR
1080- ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ BURAK BOZ
1081- ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ HASAN KAVUZ
1082- ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ AKIN ACAR
1083- ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ ALİ SEZAİ YALÇIN
1086- ŞEHİT P.UZM.ONB. ALİ YILMAZ
1087- ŞEHİT ASB.KD.ÇVŞ FURKAN YAVAŞ
1088- ŞEHİT ASB.KD.ÇVŞ OKAN ALTIPARMAK
1089- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ RAMAZAN KARACA
1090- ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER MEHMET ÜNAL
1091- ŞEHİT P. SÖZ. ER MUHAMMED BOZARSLAN
1092- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HASAN KARADAVUT
1093- ŞEHİT PİYADE UZM.ONB. AYHAN GÜZEL
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