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Tam 1093 şehit!

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Tam 1093 şehit!
Görevdeki polis memurlarının yönettiği, Facebook grubu olan "Polis Memurları Dayanışma Grubu", şehit sayısını ve isimlerini açıkladı.

Facebook hesabından yapılan açıklamada, çözüm sürecinin sona erdiğinin ifae edildiği Temmuz 2015’le 2016 yılı sonuna kadar görevi sırasında hayatını kaybeden polis ve askerlerin sayısının bin 93 olduğu belirtildi.

“2015-2016 arası 1093 vatan evladı şehadete erdi. Allah hepsinden razı olsun...” mesajıyla yayımlana liste şöyle:

1-ŞEHİT POLİS MEMURU BÜNYAMİN TORĞUT

2-ŞEHİT POLİS MEMURU OKAN ACAR

3-ŞEHİT POLİS MEMURU FEYYAZ YUMUŞAK

4-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MÜSELLİM ÜNAL

5-ŞEHİT ASTSUBAY MEHMET YALÇIN NANE

6-ŞEHİT POLİS MEMURU TANSU AYDIN

7-ŞEHİT ASTSUBAY İSMAİL YAVUZ

8-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KOÇAK

9-ŞEHİT POLİS MEMURU MUHAMMET FATİH SİVRİ

10-ŞEHİT BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ

11-ŞEHİT ASTSUBAY ZİYA SARPKAYA

12-ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET UYAR

13-ŞEHİT ÜSTTEĞMEN İBRAHİM TANRIVERDİ

14-ŞEHİT ER ÖMER KAAN KANDEMİR

15-ŞEHİT ONBAŞI HAMZA YILDIRIM

16-ŞEHİT POLİS MEMURU İSA İPEK

17-ŞEHİT POLİS MEMURU SERDAR KAZAR

18-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ GÖKÇE

19-ŞEHİT ER BARIŞ AKKABAK

20-ŞEHİT ER MEDET MAT

21-ŞEHİT ER MANSUR CENGİZ

22-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUHAMMET ORUÇ

23-ŞEHİT POLİS MEMURU SALİH HÜSEYİN PARÇA

24-ŞEHİT POLİS MEMURU MUHAMMET ONUR DEMİR

25-ŞEHİT POLİS MEMURU ABDULLAH ÜMİT SERCAN

26-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ACAR

27-ŞEHİT ER ABDULKADİR PEKTAŞ

28-ŞEHİT ER ABDULHALİT ARAS

29-ŞEHİT ER DOĞAN ACAR

30-ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ BEYAZIT ÇEKEN

31-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA YAHYA MERTCAN

32-ŞEHİT POLİS MEMURU RESUL KAYAOĞLU

33-ŞEHİT POLİS MEMURU SAVAŞ AKYOL

34-ŞEHİT POLİS MEMURU ŞAHİN POLAT AYDIN

35-ŞEHİT ER BARIŞ AYTEK

36-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FATİH GÖKŞEN

37-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VELİ ATEŞ

38-ŞEHİT ASTSUBAY DURSUN TAŞTİKEN

39-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YASİN GENCER

40-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM TAŞ

41-ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMET GÜRLEK

42-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HAŞİM DİRİK

43-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSA SAYDAM

44-ŞEHİT KOMİSER AHMET ÇAMUR

45-ŞEHİT ASTSUBAY NURETTİN ÖZTÜRK

46-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUHAMMET TUFAN

47-ŞEHİT KORUCU YAKUP AKTÜRK

48-ŞEHİT TEĞMEN HUBEYB TURAN

49-ŞEHİT ASTSUBAY METİN AYDEMİR

50-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI LATİF ADIGÜZEL

51-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HAKAN AKTÜRK

52-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FERDİ GEREKLİ

53-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BARIŞ AKIN

54-ŞEHİT ER MEHMET HALİL BARKIN

55-ŞEHİT ER RECEP BEYCUR

56-ŞEHİT ER ÖMER ERÜSTÜN

57-ŞEHİT ER BAHADIR AYDIN

58-ŞEHİT ER EMRE KAAN ARLI

59-ŞEHİT YÜZBAŞI ALİ ALKAN

60-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MEHMET KARA

61-ŞEHİT ER AHMET BIÇAKÇI

62-ŞEHİT ASTSUBAY KENAN CEYLAN

63-ŞEHİT POLİS MEMURU YAKUP METE

64-ŞEHİT POLİS MEMURU OKTAY UÇAR

65-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖKKEŞ KORKMAZ

66-ŞEHİT POLİS MEMURU FATİH KILBEY

67-ŞEHİT POLİS MEMURU TANJU SAKARYA

68-ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ RIZA GÜNEŞ

69-ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET GILIÇ

70-ŞEHİT POLİS MEMURU İLKER NARİN

71-ŞEHİT POLİS MEMURU YILMAZ DİKMEN

72-ŞEHİT POLİS MEMURU OLGUN KURBANOĞLU

73-ŞEHİT ER YUSUF BEYLEM

74-ŞEHİT ER BATIKAN AVCI

75-ŞEHİT EMNİYET AMİRİ İBRAHİM HALİL AKSOY

76-ŞEHİT POLİS MEMURU AKİF HATUNOĞLU

77-ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET HÜSEYİN BALTA

78-ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET AKALIN

79-ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT SAVAŞ KALE

80-ŞEHİT ALBAY İLKER ÇELİKCAN

81-ŞEHİT KOMANDO UZMAN ÇAVUŞ TOLGA ARTUĞ

82-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI ÖZGÜR YATAKDERE

83-ŞEHİT ER ADNAN ERGEN

84-ŞEHİT ER UĞUR YILDIZ

85-ŞEHİT ER RESUL COŞKUN

86-ŞEHİT ONBAŞI FATİH DURU

87-ŞEHİT ER CİHAN AKSARI

88-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TAYFUR HANÇER

89-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TUĞRUL KÖSEOĞLU

90-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HARUN SALTALI

91-ŞEHİT ER MUHARREM ÖKSÜZ

92-ŞEHİT ASTSUBAY CEMRE SALİH GÖZEN

93-ŞEHİT ASTSUBAY OKAN TAŞAN

94-ŞEHİT ASTSUBAY DENİZ GÖÇKÜN

95-ŞEHİT ASTSUBAY MUSTAFA ÖZDEMİR

96-ŞEHİT BAŞKOMİSER MEHMET PARLAK

97-ŞEHİT POLİS MEMURU YUSUF YELKENCİ

98-ŞEHİT POLİS MEMURU FEHMİ ŞAHİN

99-ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ KOÇ

100-ŞEHİT POLİS MEMURU HALUK VARLI

101-ŞEHİT POLİS MEMURU BURAK ZOR

102-ŞEHİT POLİS MEMURU YALÇIN PALIT

103-ŞEHİT POLİS MEMURU YAŞAR DOĞANCAY

104-ŞEHİT POLİS MEMURU HASAN ESER

105-ŞEHİT POLİS MEMURU İBRAHİM DERİNDERE

106-ŞEHİT POLİS MEMURU ADEM CAN KURTARAN

107-ŞEHİT POLİS MEMURU BEKİR FERHAT KAYA

108-ŞEHİT POLİS ERCAN HIRÇIN

109-ŞEHİT ER GÖKHAN ÇAKIR

110-ŞEHİT POLİS MEMURU AYDIN NAZİLLİOĞLU

111-ŞEHİT POLİS MEMURU KADİR ÖZKARA

112-ŞEHİT POLİS MEMURU SONER YILDIRIM

113-ŞEHİT POLİS MEMURU ŞAHİN ALTMIŞ

114-ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ ÖZTÜRK

115-ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET TUHAL

116-ŞEHİT POLİS MEMURU SERKAN ÇÖLKESEN

117-ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI OKTAY İZGİ

118-ŞEHİT POLİS MEMURU ÇAĞDAŞ ASLAN

119-ŞEHİT POLİS MEMURU SEZGİN ULUDAĞ

120-ŞEHİT POLİS MEMURU VEYSEL BURAK ERGÜL

121-ŞEHİT POLİS MEMURU CÜNEYT BANKUR

122-ŞEHİT POLİS MEMURU SERKAN SAKA

123-ŞEHİT POLİS MEMURU HAKAN BAYRAM

124-ŞEHİT KORUCU OSMAN İNAL

125-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ALİ SARAK

126-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ ÇAKAR

127-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ALİ BOZKURT

128-ŞEHİT BİNBAŞI YAVUZ SONAT GÜZEL

129-ŞEHİT POLİS MEMURU SÜLEYMAN ÇAKIR

130-ŞEHİT POLİS MEMURU BİRCAN İLHANLI

131-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İZZET ALPER TAŞBAŞ

132-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YUNUS ARDA

133-ŞEHİT POLİS MEMURU NEDİM ERBAY

134-ŞEHİT POLİS MEMURU EMRE AKBAŞ

135-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TOLGA TOPÇUOĞLU

136-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SİNAN UÇAN

137-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI HAKAN ÖCALAN

138-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI HASAN BÜBER

139-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI DOĞAN AKGÖBEK

140-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI ŞÜKRÜ ŞAHİN

141-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ UFKU DEMİREL

142-ŞEHİT POLİS MEMURU YAŞAR UYSAL

143-ŞEHİT POLİS MEMURU SALİH EROĞLU

144-ŞEHİT POLİS MEMURU CEM TAYFUN

145-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İLKER TOSUN

146-ŞEHİT POLİS MEMURU ÖZGÜR GÜMÜŞ

147-ŞEHİT POLİS MEMURU YUSUF DİRİ

148-ŞEHİT POLİS MEMURU FURKAN ÇELİK

149-ŞEHİT ER ARİF ORHAN ŞENER

150-ŞEHİT YARBAY İHSAN EJDER

151-ŞEHİT ÜSTTEĞMEN ÜNAL DARBOĞAZ

152-ŞEHİT ASTSUBAY TURGAY TOPSAKALOĞLU

153-ŞEHİT ASTSUBAY SAMET ÇAKIR

154-ŞEHİT ASTSUBAY MEHMET ŞİMŞEK

155-ŞEHİT ASTSUBAY ONUR SÖNMEZ

156-ŞEHİT ASTSUBAY RAHMİ YILAN

157-ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER KILIÇOĞLU

158-ŞEHİT ASTSUBAY FATİH TOMUŞOĞLU

159-ŞEHİT POLİS MEMURU VEDAT KILIÇASLAN

160-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA SAĞLAM

161-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ UĞUR UĞURLU

162-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NURULLAH YEŞİLDAĞ

163-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KEMAL MERMER

164-ŞEHİT POLİS MEMURU FATİH DİK

165-ŞEHİT POLİS MEMURU GÖKHAN ÇAKICI

166-ŞEHİT POLİS MEMURU SADIK ÖZKAN

167-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SADIK APARANGİL

168-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANER ÇELİK

169-ŞEHİT POLİS MEMURU NECMİ ÇAKIR

170-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BEYTULLAH TERCAN

171-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ UĞUR AKYER

172-ŞEHİT ASTSUBAY ERDEM ERTAN

173-ŞEHİT POLİS MEMURU HİLMİ BARDAKÇI

174-ŞEHİT POLİS MEMURU HASAN ASLAN

175-ŞEHİT POLİS MEMURU SABRİ ALTINBAŞ

176-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA YAVAŞ

177-ŞEHİT TEĞMEN ALTUĞ PEK

178-ŞEHİT ASTSUBAY AHMET ÇELİK

179-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM BAĞCI

180-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SELİM VURAL

181-ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI ENİS KIRIMLI

182-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET GÖZÜTOK

183-ŞEHİT POLİS MEMURU SERDAL TOPRAK

184-ŞEHİT KOMİSER UMUT TUNÇAY

185-ŞEHİT YÜZBAŞI İBRAHİM BARIŞ YURTSEVEN

186-ŞEHİT SİVİL MEMUR SABRİ OĞLAK

187-ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET ÇİFTASLAN

188-ŞEHİT POLİS MEMURU CENGİZ ERDUR

189-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SEZER AYDEMİR

190-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERGÜN KARACA

191-ŞEHİT ER SERKAN VURAL

192-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HALİL KARAKUŞOĞLU

194-ŞEHİT ASTSUBAY MEHMET BURAK DEMİRCİ

195-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA KATIRLI

196-ŞEHİT POLİS MEMURU MESUT DEMİRKAN

197-ŞEHİT POLİS MEMURU HAYDAR ÇETİN

198-ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET KABUKÇU

199-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA NOHUT

200-ŞEHİT POLİS MEMURU NURİ YAZANEL

201-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERKAN HAS

202-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YAŞAR YENİÖREN

203-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SAMET PİŞKİN

204-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BİRKAN GÜNDÜZ

205-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ EREN KILIÇ

206-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İSLAM ÇAKAR

207-ŞEHİT POLİS MEMURU ATİLLA GÜNEŞ

208-ŞEHİT ASTSUBAY SIDDIK ULUOCAK

209-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERDAR DENİZER

210-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ UFUK FESLİ

211-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KADİR KAYVENİ

212-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NECATİ YENİKAPI

213-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FARUK GEZEN

214-ŞEHİT ASTSUBAY KENAN YILDIZ

215-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERDOĞAN KAYA

216-ŞEHİT POLİS MEMURU EROL AKTÜRK

217-ŞEHİT POLİS MEMURU KENAN ARDIÇ

218-ŞEHİT POLİS MEMURU ORHAN DİLEKÇİ

219-ŞEHİT ASTSUBAY ABDÜLKADİR ÖNER

220-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KENAN KARABACAKLI

221-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NUH ÖZDEMİR

222-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSA YÜCE

223-ŞEHİT KORUCU MEHMET AYGÜN

224-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ RAMAZAN EMET

225-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÜMİT İNAN

226-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TOLGA SAĞLAM

227-ŞEHİT POLİS MEMURU ÖNDER ERTAŞ

228-ŞEHİT POLİS MEMURU BUHARİ AĞÇELİK

229-ŞEHİT ASTSUBAY METİN KILDIŞ

230-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NAZMİ AYYILDIZ

231-ŞEHİT POLİS MEMURU AYHAN DEMİREL

232-EHİT POLİS MEMURU MEHMET ŞENOL ÇİFTÇİ

233-ŞEHİT MEVLÜDE İREM ÇİFTÇİ

234-ŞEHİT POLİS MEMURU YALÇIN YAMANER

235-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ UĞUR ŞAHİN ( KIRŞEHİR)

236-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ UĞUR ŞAHİN (ADANA)

237-ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ BULDUK

238-ŞEHİT POLİS MEMURU MAHMUT BİLGİN

239-ŞEHİT POLİS MEMURU ERSİN YILDIRIM

240-ŞEHİT POLİS MEMURU GÜLTEKİN TIRPAN

241-ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ CAN ÖZTÜRK

242-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA YAŞAR

243-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FAZLI ALTUNTAŞ

244-ŞEHİT POLİS MEMURU ÖMÜR ERBAY

245-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ ŞAHİN

246-ŞEHİT POLİS MEMURU BAYRAM ÖZDERE

247-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANER VURAL

248-ŞEHİT ÜSTTEĞMEN UĞUR TAŞÇI

249-ŞEHİT YÜZBAŞI YİĞİTCAN ÇİĞA

250-ŞEHİT ASTSUBAY ÖZGÜR ERDOĞAN

251-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OSMAN ATEŞ

252-ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI ZEKERİYA BİLGEN

253-ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET BORA TAYFUR

254-ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ YUSUF HALDUN USLU

255-ŞEHİT ASTSUBAY TAMER MERİÇ

256-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ADEM AKTAŞ

257-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK PAKER

258-ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET UNKUN

259-ŞEHİT KORUCU MURAT SEVİM

260-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA TURANLI

261-ŞEHİT POLİS MEMURU MUZAFFER CAN ERSOY

262-ŞEHİT POLİS MEMURU NURETTİN ADEMOĞLU

263-ŞEHİT POLİS MEMURU GÖKHAN ÜNALDI

264-ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI BURHAN GAFTAR

265-ŞEHİT POLİS MEMURU ADEM KELEŞ

266-ŞEHİT POLİS MEMURU TANER CİNPOLAT

267-ŞEHİT POLİS MEMURU ÖMER GÜNEY

268-ŞEHİT ASTSUBAY AHMET SEMERCİ

269-ŞEHİT JANDARMAN ASTSUBAY NUSRET ATMACA

270-ŞEHİT TEĞMEN RECEP ERDOĞAN

271-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BEKİR ŞİMŞEK

272-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN ŞERBETÇİ

273-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERCAN BULAK

274-ŞEHİT RECEP DURGUT

275-ŞEHİT SERDAR CEBECİ

276-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÖKSAL CİN

277-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ RECEP ASLAN

278-ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA BÜYÜKPOYRAZ

279-ŞEHİT ESRA KÖSE BAŞARAN

280-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NEBİ ARSLAN

281-ŞEHİT POLİS MEMURU UĞUR KUTKU

282-ŞEHİT TEĞMEN ABDÜLSELAM ÖZATAK

283-ŞEHİT ASTSUBAY ÜNAL BIÇAKÇI

284-ŞEHİT UZMAN ERBAŞ NAMIK KEMAL ÖZATA

285-ŞEHİT POLİS MEMURU ARİF DEMİR

286- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA ALTINDAL

287- ŞEHİT POLİS MEMURU İSMET FATİH ALAGÖZ

288- ŞEHİT POLİS MEMURU ABDULKADİR OĞUZ

289- ŞEHİT POLİS MEMURU TAYFUN YÜCE

290- ŞEHİT POLİS MEMURU NEBİ GÜNDOĞAN

291- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HASAN TALAY

292- ŞEHİT POLİS MEMURU OSMAN YURT

293- ŞEHİT ER VEDAT DOLANÇAY

294- ŞEHİT POLİS MEHMETGÜNGÖRDÜ

295- ŞEHİT ER ARİF SUBAŞOĞLU

296- ŞEHİT YÜZBAŞI FATİH YAŞAR

297- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OSMAN ATEŞ

298- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OSMAN ÖZ

299- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YUSUF ALSANCAK

300- ŞEHİT JANDARMA UZM.ONB KADİR GENÇ

301- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN ÖLMEZ

302- ŞEHİT POLİS MEMURU KEMAL YILMAZ

303- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ENVER BUĞUR

304- ŞEHİT PİYADE SÖZ. ER MUSTAFA UYĞUN

305- ŞEHİT JANDARMA AST. MEHMET DİNÇ

306- ŞEHİT JANDARMA AST. SEÇKİN ÇİL

307- ŞEHİT JANDARMA AST HALİT ZİLANİ ÇELİK

308- ŞEHİT JANDARMA ER KADİR GÖRGÜLÜ

309- ŞEHİT JANDARMA ER RECEP BODUR

310- ŞEHİT JANDARMA ER FATİH YENİAY

311- ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA BİLGİLİ

312- ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA NERKİS

313- ŞEHİT POLİS MEMURU VEYSİ KAKI

314- ŞEHİT POLİS MEMURU MÜCAHİT SOYDEMİR

315- ŞEHİT POLİS MEMURU ÖMER FARUK SAYIL

316- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERCAN YILMAZ

317- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BURAK GÜNEŞ

318- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ONBAŞI OSMAN KAYA

319- ŞEHİT ASTSUBAY KD.ÇVŞ FEYYAZ İLHAN

320- ŞEHİT ASTSUBAY ÜST.ÇVŞ UĞUR FETİH ÖZDEMİR

321- ŞEHİT ASTSUBAY BÇVŞ. MEHMET KUTLU

322- ŞEHİT ASTSUBAY KD.BÇVŞ ERKAN TÜMER

323- ŞEHİT ASTSUBAY BÇVŞ EREN ÖRDEK

324- ŞEHİT ASTSUBAY KD.BÇVŞ RECEP GÜLEN

325- ŞEHİT ASTSUBAY MEHMET YENER

326- ŞEHİT ASTSUBAY ÜÇVŞ. MEHMET KORAY PINAR

327- ŞEHİT ASTSUBAY KD.BÇVŞ ERTAN AKGÜL

328- ŞEHİT ASTSUBAY KD.BÇVŞ CÜNEYT SERTEL

329- ŞEHİT ASTSUBAY KD.BÇVŞ İBRAHİM BARAN

330- ŞEHİT ER ALİ ÖZTAŞ

331- ŞEHİT SİVİL MEMUR AYŞEGÜL PÜRNEK

332- ŞEHİT SİVİL MEMUR FİLİZ KOÇAK

333- ŞEHİT SİVİL MEMUR YILDIZ DEMİRTAŞ

334- ŞEHİT SİVİL MEMUR FİGEN GÜNDÜZ

335- ŞEHİT SİVİL MEMUR GÜLŞEN YILDIZ

336- ŞEHİT SİVİL MEMUR FEVZİYE KAYİŞ

337- ŞEHİT SİVİL MEMUR GÜNER ALTINOK

338- ŞEHİT SİVİL MEMUR MERYEM YILMAZTÜRK

339- ŞEHİT SİVİL MEMUR MUSTAFA HALİLOĞLU

340- ŞEHİT SİVİL MEMUR SEDAT DURĞUN

341- ŞEHİT SİVİL MEMUR MUAMMER KOSACI

342- ŞEHİT SİVİL MEMUR ORÇUN MUNYAS

343- ŞEHİT SİVİL MEMUR MUSTAFA KÜÇÜK

344- ŞEHİT SİVİL MEVLÜT ÖKSÜZOĞLU

345- ŞEHİT SİVİL CUMALİ AKMAN

346- ŞEHİT SİVİL FATMA BERNA ATMACA

347- ŞEHİT JANDARMA AST.ÜST.ÇVŞ HÜSEYİN GÜMÜŞ

348- ŞEHİT PİYADE ÜSTEĞMEN ENES DEMİR

349- ŞEHİT PİYADE AST.KD.ÇVŞ DOĞUKAN TAZEGÜL

350- ŞEHİT ER OĞUZ ARSLAN

351- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERDAR AKIN

352- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ COŞKUN KARABULUT

353- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA KALFE

354- ŞEHİT J.ASB.ÇVŞ HAMZA KIRAÇ

355- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK DOST

356- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YETKİN ERŞAN

357- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OSMAN KABLAN

358- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA HAKAN KAÇAR

359- ŞEHİT ASTSUBAY BURHAN KAPLAN

360- ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER KOCA

361- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA ÇETİN

362- ŞEHİT ASTSUBAY CAN ÇALIŞKAN

363- ŞEHİT POLİS MEMURU EREN YÜCA

364- ŞEHİT ASTSUBAY ABDÜLKADİR ÇELİK

365- ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN EMRAH ŞAHİN

366- ŞEHİT JANDARMA UZM.ONBAŞI MEHMET KARADAL

367- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FATİH EFİLOĞLU

368- ŞEHİT POLİS MEMURU ERCAN GÜNAY

369- ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT DÜNDAR

370- ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN MEHMET ÇİFTÇİ

371- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSA YILMAZ

372- ŞEHİT ASTSUBAY MEHMET UYGUN

373- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM TETİK

374- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÜRSEL DEMİR

375- ŞEHİT POLİS MEMURU MUZAFFER TUFANER

376- ŞEHİT POLİS MEMURU HAKAN YILMAZ

377- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT ÖZ

378 -ŞEHİT POLİS NEVZAT ALAGÖZ

379- ŞEHİT ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ ÖMÜR GÜLÜNAY

380- ŞEHİT POLİS MEMURU EBUBEKİR DURMUŞ

381- ŞEHİT POLİS MEMURU KAZIM ESMER

382- ŞEHİT POLİS MEMURU GAFFARİ GÜNEŞ

383- ŞEHİT POLİS MEMURU TURGUT İNANÇ

384- ŞEHİT POLİS MEMURU CEBRAİL AKSÖZ

385- ŞEHİT POLİS MEMURU OĞUZHAN GÜNAYDIN

386- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BİLAL KURTOĞLU

387- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SÜLEYMAN İYİKUL

388- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CEMİL TURAN

389- ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI AYHAN KIYMACI

390- ŞEHİT POLİS MEMURU EMRE BEKER

391- ŞEHİT POLİS MEMURU GÖKHAN OSMAN KARADUMAN

392- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HİDAYET ATMIŞ

393- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN BAYRAKTAR

394- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ EMRE TUNCA

395- ŞEHİT ASTSUBAY HALİT HALAL

396- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ RAŞİT ATCI

397- ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI KUBİLAY ER

398- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUAMMER FARUK SALGAR

399- ŞEHİT POLİS MEMURU YASİN BORAN

400- ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT YATARKALKMAZ

401- ŞEHİT JANDARMA ASTSUBAY GÖKHAN BAKIR

402- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YILDIRIM OFLAZ

403- ŞEHİT UZMAN ONBAŞI ULAŞ AÇIKGÖZ

404- ŞEHİT POLİS MEMURU OSMAN BELKAYA

405- ŞEHİT POLİS MEMURU CEMİL KOÇ

406- ŞEHİT JANDARMA ASTSUBAY HALİL TÜRKOĞLU

407- ŞEHİT JANDARMA ASTSUBAY MUSTAFA GÖKÇELİ

408- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SABRİ ACEM

409- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ŞAHİN

410- ŞEHİT POLİS MEMURU EMRE FISTIKEKEN

411- ŞEHİT KORUCU ABDULLAH FİDAN

412- ŞEHİT ÜSTEĞMEN İSMAİL CAZGIR

413- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VEDAT AYKUT

414- ŞEHİT POLİS MEMURU COŞKUN NAZİLLİ

415- ŞEHİT YÜZBAŞI HALİL ÖZDEMİR

416- ŞEHİT UZM. J.V. KAD. ÇVŞ İBRAHİM ETİZ

417- ŞEHİT PİYADE ÜSTEĞMEN ERDEM KESKİN

418- ŞEHİT POLİS MEMURU VOLKAN ÇAY

419- ŞEHİT POLİS MEMURU İDRİS BOLAT

420- ŞEHİT POLİS MEMURU KENAN KUMAŞ 2015 YILININ İLK ŞEHİDİ...

421- ŞEHİT BAŞ POLİS MEMURU ALPER ZOR

422- ŞEHİT POLİS MEMURU NECDET ALICI

423- ŞEHİT POLİS MEMURU FATİH MEHMET ERTUĞRUL

424- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA YİĞİTALP

425- ŞEHİT POLİS MEMURU SERKAN TALAN

426- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA KARAKAYA

427- ŞEHİT POLİS MEMURU İLYAS KAYGUSUZ

428- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN ALICI

429- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ EMRE SARITAŞ

430- ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI MUSTAFA SEZGİN

431- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SAMİ SAYGI

432- ŞEHİT POLİS MEMURU İSRAFİL KARGI

433- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BEKİR KELLECİ

434- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AYCAN ÖZDİL

435- ŞEHİT JANDARMA ÇVŞ ATİLLA KAYA

436- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET POLAT

437- ŞEHİT UZMAN JANDARMA KAD. ÇVŞ. İBRAHİM AKDEMİR

438- ŞEHİT KORUCU ADNAN DURAK

439- ŞEHİT ASTSUBAY SELÇUK KARABAKLA

440- ŞEHİT BİNBAŞI TURGAY ÇELİK

441- ŞEHİT POLİS MEMURU YAŞAR YAVAŞ

442- ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI TAMER AKTAŞ

443- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MUTLU

444- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUHAMMED SAİD ÇELİK

445- ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT KÜPELİ

446- ŞEHİT EMNİYET AMİRİ DOĞAN SAKARYA

447- ŞEHİT POLİS EMNİYET AMİRİ ZAFER KURT

448- ŞEHİT BİNBAŞI AHMET KARAMAN

449- ŞEHİT KORUCU RIFAT KAYA

450- ŞEHİT POLİS MEMURU SALİH TAÇ

451- ŞEHİT POLİS MEMURU ERKAN BAŞPEHLİVAN

452- ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET BENLİ

453- ŞEHİT POLİS MEMURU SERKAN YILMAZ

454- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SEZGİN BURAK CANTÜRK

455- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HALİS UYSAL

456- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CİHANGİR CAN

457- ŞEHİT ÜSTEĞMEN ONUR İLKHAN

458- ŞEHİT ASTSUBAY TEVFİK AYHAN GENÇLEŞEN

459- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KADİR DEMİRYÜREK

460- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA KARAMAN

461- ŞEHİT POLİS MEMURU OZAN ÖZMEN

462- ŞEHİT POLİS MEMURU HIDIR GENÇASLAN

463- ŞEHİT ASTSUBAY YASİN TEKİN

464- ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA ÖZEL

465- ŞEHİT UZMAN ONBAŞI SİNAN YAYLA

466- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERDAL ÇETİN

467- ŞEHİT POLİS MEMURU KÜRŞAT İNAN

468- ŞEHİT POLİS MEMURU HÜSEYİN DANACI

469- ŞEHİT POLİS MEMURU RECEP TÜMEN

470- ŞEHİT POLİS MEMURU SİNAN KUNDURACI

471- ŞEHİT UZM.ONBAŞI FURKAN AYDEMİR

472- ŞEHİT POLİS MEMURU ABDULLAH DELİBAŞ

473- ŞEHİT POLİS MEMURU HAKAN YURTOĞLU

474- ŞEHİT ASTSUBAY MURAT ERDİ EKER

475- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HABİB GÖKÇE

476- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YÜCEL YILMAZ

477- ŞEHİT JANDARMA ER ÖZKAN ÖZDEN

478- ŞEHİT JANDARMA ER VOLKAN KARATEPE

479- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ETHEM HACIMAHMUTOĞLU

480- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SÜLEYMAN KUL

481- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEVLÜT ÇETİNKAYA

482- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUHAMMET YILMAZ

483- ŞEHİT POLİS MEMURU COŞKUN ÖZCAN

484- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ŞEVKET KOLANKAYA

485- ŞEHİT ÜSTEĞMEN RAHİM ÇELİK

486- ŞEHİT ASTSUBAY SERDAL UYANIK

487- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TURAN ÇELİK

488- ŞEHİT YÜZBAŞI ALPER KALEM

489- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HAKAN DUYĞAL

490- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SİNAN ORUÇ

491- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERDAR YILDIRIM

492- ŞEHİT POLİS MEMURU YUSUF ERİN

493- ŞEHİT POLİS MEMURU SERDAL ŞAKİR

494- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BURAK SARAÇLI

495- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HACI OSMAN AYYILDIZ

496- ŞEHİT PİYADE ONBAŞI MUTTALİP SOYLU

497- ŞEHİT PİYADE ER AYHAN ERDOĞAN

498- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN ASLAN

499- ŞEHİT JANDARMA ER ADEM GÜL ( Bitlis'te vatani görevini yaparken bilinmeyen bir nedenle arkadaşının silahının kazayla ateş alması sonucu şehit olmuştur)

500- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NUMAN ÖKSÜZ

501- ŞEHİT POLİS MEMURU YÜCEL KURTOĞLU

502- ŞEHİT PİYADE UZM.ONBAŞI BEKİR ANIL ERDAL

503- ŞEHİT ASTSUBAY ADİL YURTOĞLU

504- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET ÖTER

505- ŞEHİT BAŞÇAVUŞ ZAFER ÇALIŞKAN

506- ŞEHİT POLİS MEMURU ERGİN ŞARA

507- ŞEHİT JANDARMA ER SEFA UZUN ( Tunceli/Elmalı Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yaparken elektrik akımına kapılarak şehit olmuştur)

508- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KILINÇ

509- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FERHAT AKTAŞ

510- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CENGİZ POYRAZ

511- ŞEHİT PİYADE YÜZBAŞI RIZA FIRAT (Şehidimiz Hatay Dörtyol'da arazi arama tarama faaliyetinde kayalıklardan düşerek şehit olmuştur)

512- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ENGİN ŞAHİN

513- ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET ÇAM

514- ŞEHİT POLİS MEMURU FERHAT ARSLAN

515- ŞEHİT POLİS MEMURU FATİH NAİR (Şehidimiz görev esnasın da şüpheli şahısların mukavemeti neticesi yaralanarak kaldırıldığı hastahanede şehit olmuştur)

516- ŞEHİT POLİS MEMURU ERSAN GÜRPINAR

517- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ABDULLAH ŞİMŞEK

518- ŞEHİT PİYADE AST.KD.ÇVŞ ÖMER SADETTİN BAKIR

519- ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ MEKAN ŞAHİN

520- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NAZMİ KAPUCU

521- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM AKARSU

522- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FATİH ÖZDEMİR

523- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUAMMER ARI

524- ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN BURAK ABİKEBAHŞİ

525- ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN MÜJDAT KEREM ŞAHAN

526- ŞEHİT ASTSUBAY EKREM ÇELİK (Şehidimiz Kırklareli/Pınarhisar'da zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştur)

527- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İRFAN MERT

528- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ TUNAHAN KARTAL

529- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ KAZIM AY (Şehidimiz Ağrı Dağı bölgesinde arazi taramasında kayalıklardan düşerek şehadet mertebesine erişmiştir)

530- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OSMAN VURĞUN

531- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SEDAT SAĞIR

532- ŞEHİT ASTSUBAY ANIL GÜL

533- ŞEHİT ULAŞTIRMA UZMAN ÇVŞ VELİ DEMİRYÜREK

534- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN DÜNDAR

535- ŞEHİT P.SÖZ.ER RECEP ALPMALA

536- ŞEHİT P.SÖZ.ER BESTAMİ GÜLER

537- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZGÜR KARA

538- ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ ERHAN YILDIRIM

539- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HASAN BASRİ TEK

540- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HASAN KAHRAMAN

541- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZER SALİK

542- ŞEHİT POLİS MEMURU MÜCAHİT ERBAŞ

543- ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER MEHMET DEMİR

544- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ FIRAT KILIÇ

545- ŞEHİT POLİS MEMURU YILMAZ BOZKURT

546- ŞEHİT POLİS MEMURU SERVET ILDIZ (Şehidimiz görev sırasın da trafik kazası sonucu şehit olmuştur)

547- ŞEHİT G.K.K KAZIM KAVAK

548- ŞEHİT P.SÖZ.ONB. CUMA AKIL

549- ŞEHİT SÖZ.ER ALPER AL

550- ŞEHİT POLİS MEMURU FIRAT PALAMUT

551- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK BEKİ

552- ŞEHİT BİNBAŞI KIVANÇ CESUR

553- ŞEHİT ASTSUBAY MURAT DEMİRCİ

554- ŞEHİT ASTSUBAY İBRAHİM TIRAŞ

555- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MURAT SARIGÜL

556- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ EMRE TÜRKMEN

557- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FERDULLAH KAYKUSUZ

558- ŞEHİT J.ASTSUBAY Ü.ÇVŞ SALİH YILDIRIM

559- ŞEHİT KORUCU ŞEHMUS BORU

560- ŞEHİT KORUCU TAHSİN DEMİR

561- ŞEHİT POLİS MEMURU UĞUR YILDIZ

562- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ŞÜKRÜ ÖNGÜN

563- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ CANER ERDEN

564- ŞEHİT PİYADE ÜSTEĞMEN MEHMET DÜZENLİ

565- ŞEHİT POLİS MEMURU CUMA BİLEK

566- ŞEHİT POLİS MEMURU YAKUP KURT

567- ŞEHİT POLİS MEMURU OSMAN BODUR

568- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OKAN KORKUT

569- ŞEHİT POLİS MEMURU SABRİ EMİR (Şehidimiz görev esnasın da motosiklet çarpması sonucu şehit olmuştur)

570- ŞEHİT ER İSA ERGİN (Şehidimiz Ağrı Doğubeyazıt'ta askerlik görevini yaparken nöbet esnasında kalp krizi geçirmesi sonucu şehit olmuştur.)

571- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET AKPINAR

572- ŞEHİT KORUCU TUNCER AKTAŞ

573- ŞEHİT ASTSUBAY ARİF ÇAKIR

574- ŞEHİT HAVA PİYADE AST.ÜST.ÇVŞ CEYHUN MUMCU(Şehidimiz Ankara 4.üstde paraşüt kazası sonucu şehit olmuştur)

575- ŞEHİT KORUCU ABDURRAHMAN FİDAN

576- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZGÜR TOK

577- ŞEHİT JANDARMA ER SALİH BULUT

578- ŞEHİT POLİS MEMURU YAŞAR ÖZLEM

579- ŞEHİT POLİS MEMURU EMRAH PEKDOĞAN

580- ŞEHİT POLİS MEMURU DUHA BEKER

581- ŞEHİT POLİS MEMURU RAMAZAN KIRBOĞA

582- ŞEHİT POLİS MEMURU KADİR CİHAN KARAGÖZLÜ

583- ŞEHİT POLİS MEMURU GÖKHAN TOPÇU

584- SİVİL ŞEHİT HAKAN TEKİN

585- SİVİL ŞEHİT ESRA TEKİN

586- SİVİL ŞEHİT ELİF TUTUŞ İNCE

587- SİVİL ŞEHİT AHMET BAYRAKTAR

588- ŞEHİT BAYAN POLİS MEMURU NEFİZE ÖZSOY

589- ŞEHİT BAYAN POLİS MEMURU ŞERİFE ÖZDEN KALMIŞ

590- ŞEHİT POLİS MEMURU ÖKKEŞ ÖZDEMİR

591- SİVİL ŞEHİT FAHRETTİN EKİCİ

592- SİVİL ŞEHİT BEKİR SAYAN

593- SİVİL ŞEHİT HAYRİYE SAYAN

594- ŞEHİT KORUCU ESAT YEŞİL

595- ŞEHİT KORUCU AHMET DEMİRCAN

596- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İSMAİL YÜKSEL

597- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MESUT ARDIÇ

598- ŞEHİT POLİS MEMURU NİHAT ŞENER (Şehidimiz Adana'da zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olmuştur)

599- ŞEHİT POLİS MEMURU FATİH ERDOĞAN (Şehidimiz görev esnasın da silah temizliği yaparken, silahın patlaması sonucu şehit olmuştur)

600- ŞEHİT POLİS MEMURU ENGİN BALCI (Şehidimiz görev esnasın da silahının kazara ateş alması sonucu şehit olmuştur)

601- ŞEHİT POLİS MEMURU MUHAMMET EMİN ÇELİK (Şehidimiz arkadaşının silahının ateş alması sonucu şehit olmuştur)

602- ŞEHİT TEĞMEN SERDAR ALBAYRAK (Şehidimiz 10.09.2015 te Foça da eğitim esnasında seken mermi sonucu şehit olmuştur)

603-ŞEHİT KORUCU SALİH ERTEN

604 ŞEHİT POLİS MEMURU AYHAN ÖLÇER

605-ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET OFLAZ (Şehidimiz Adana'da zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olmuştur)

606- ŞEHİT ER FERHAT YILDIRIM (Şehidimiz Şırnak/Uludere/Bağlıca Hilal Karakolunda vatani görevini yaparken elektrik çarpması sonucu şehit olmuştur)

607- ŞEHİT ER MUHAMMET DUMAN (Şehidimiz arkadaşının silahının kazayla ateş alması sonucu şehit oldu)

608- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖMER HARUN DEMİR

609- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ONBAŞI MEHMET AŞKAR

610- ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ MUSTAFA AYNA

611- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OĞUZ EMRE ERKOÇ

612- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HARUN KOÇAK

613- ŞEHİT ASTSUBAY MUSTAFA GEVREK

614- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KERİM ÖRTÜCÜ

615- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ DANİYAR

616- ŞEHİT JANDARMA ER MÜCAHİT ŞİMŞEK

617- ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ ŞÜKRÜ CEYLAN

618- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ EMRAH AYTEMİZ

619- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ASLANGİRAY

620- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HASAN HÜSEYİN GÜL

621- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA YILDIRIM

622- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ AYHAN KAYA

623- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ERDEM ÜNAL

624- ŞEHİT GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU UMUT SAKAROĞLU (İstanbul Atatürk Havalimanına yapılan hain saldırı da şehit olmuştur)

625- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ YUSUF ATAL

626- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ SAMET ŞARE

627- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BEHÇET AVCI

628- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YUNUS AKTAŞ

629- ŞEHİT JANDARMA ER MURAT GÖZAL (Şehidimiz Şanlıurfa'nın Harran İlçe Jandarma Komutanlığı’nda nöbet değişimi sırasında doldur-boşalt yapan askerin silahından çıkan mermiyle yaralanmış 11 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur)

630- ŞEHİTJ. ASTSUBAY ÜÇVŞ. İSMAİL DEMİR

631- ŞEHİT JANDARMA YARBAY SADETTİN ŞAHİN

632- ŞEHİT JANDARMA PİLOT YARBAY HİLMİ ÖZER

633- ŞEHİT PİYADE ER SONER SÜYLÜ (Şehidimiz Şırnak'ta vatani görevini yaparken, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit oldu.

634- ŞEHİT KÖY KORUCUSU MEHMET GENÇ

635- ŞEHİT J.ASTSUBAY ADEM ALGIN

636- ŞEHİT JANDARMA ER ORKUN ALPARSLAN

637- ŞEHİT JANDARMA ER EYÜP ÖKSÜZ

638- ŞEHİT KORUCU TURANBEG GÜNOCAK

639- ŞEHİT ASTSUBAY ÇAVUŞ KAMİL YELMEN

640- ŞEHİT ASTSUBAY ÇAVUŞ BURAK ERTEN

641- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ALTINEL

642- ŞEHİT ER OSMAN ER

643- ŞEHİT ER YUNUS YILMAZ

644- ŞEHİT POLİS MEMURU YILMAZ GÜNDÜZ (Şehidimiz Hakkari'de nöbet değişimine giderken zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olmuştur)

645- ŞEHİT POLİS MEMURU HASAN HÜSEYİN ÇALIŞKAN

646- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET ÜNALDI

647- ŞEHİT POLİS MEMURU SİNAN AKDEMİR

648- ŞEHİT POLİS MEMURU EROL ÖNCEL (Şehidimiz Hakkari'de nöbet değişimine giderken zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olmuştur)

649- ŞEHİT POLİS MEMURU EDİP ZENGİN

650- ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET ORUÇ

651- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET ORUÇ

652- ŞEHİT POLİS MEMURU NİYAZİ ERGÜVEN

653- ŞEHİT BAYAN POLİS MEMURU SEVDA GÜNGÖR

654- ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI GÜLŞAH GÜLER

655- ŞEHİT KOMİSER KÜBRA DOĞANAY

656- ŞEHİT KOMİSER ZEYNEP SAĞIR

657- ŞEHİT EMNİYET AMİRİ FİKRET METİN ÖZTÜRK

658- ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT ALKAN

659- ŞEHİT POLİS MEMURU YUNUS UĞUR

660- ŞEHİT POLİS MEMURU HURŞİT UZEL

661- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET ÇETİN

662- ŞEHİT POLİS MEMURU EYÜP OĞUZ

663- ŞEHİT POLİS MEMURU EROL İNCE

664- ŞEHİT POLİS MEMURU NEDİP CENGİZ EKER

665- ŞEHİT POLİS MEMURU MÜNİR ALKAN

666- ŞEHİT POLİS MEMURU DEMET SEZEN

667- ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ÖNDER GÜZEL

668- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET KARACATİLKİ

669- ŞEHİT POLİS MEMURU BİROL YAVUZ

670- ŞEHİT POLİS MEMURU FATİH DALGIÇ

671- ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET ÇAKIR

672- ŞEHİT POLİS MEMURU SERDAR GÖKBAYRAK

673- ŞEHİT POLİS MEMURU MUHAMMET OĞUZ KILINÇ

674- ŞEHİT POLİS MEMURU OZAN ÖZEN

675- ŞEHİT POLİS MEMURU AKİF ALTAY

676- ŞEHİT POLİS MEMURU HAKAN YORULMAZ

677- ŞEHİT POLİS MEMURU HÜSEYİN GÖRAL

678- ŞEHİT EMNİYET AMİRİ MÜNİR MURAT ERTEKİN

679- ŞEHİT ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKANI MUSTAFA TECİMEN

680- ŞEHİT POLİS MEMURU KEMAL TOSUN

681- ŞEHİT POLİS MEMURU CÜNEYT BURSA

682- ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ UFUK BAYSAN

683- ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER KOYUNCU

684- ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT ELLİK

685- ŞEHİT P.ASB.KD.BÇVŞ. ÖMER HALİS DEMİR

686- ŞEHİT POLİS MEMURU FIRAT BULUT

687- ŞEHİT ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ DURSUN ACAR

688- ŞEHİT POLİS MEMURU SERKAN GÖKER

689- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET DEMİR

690- ŞEHİT KOMİSER CENNET YİĞİT

691- ŞEHİT KOMİSER SEHER YAŞAR

692- ŞEHİT ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ MERİÇ ALEMDAR

693- ŞEHİT POLİS MEMURU MUHSİN KİREMİTÇİ

694- ŞEHİT POLİS MEMURU HALİL HAMURYEN

695- ŞEHİT POLİS MEMURU FEVZİ BAŞARAN

696- ŞEHİT POLİS MEMURU TURGUT SOLAK

697- ŞEHİT POLİS MEMURU YAKUP SÜRÜCÜ

698- ŞEHİT POLİS MEMURU HASAN GÜLHAN

699- ŞEHİT POLİS MEMURU KÖKSAL KAŞALTI

700- ŞEHİT POLİS MEMURU AYTEKİN KURU

701- ŞEHİT POLİS MEMURU ALPASLAN YAZICI

702- ŞEHİT POLİS MEMURU FARUK DEMİR

703- ŞEHİT POLİS MEMURU FERHAT KAYA

704- ŞEHİT POLİS MEMURU HÜSEYİN KALKAN

705- ŞEHİT POLİS MEMURU FERHAT KOÇ

706- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA SERİN

707- ŞEHİT POLİS MEMURU VELİT BEKTAŞ

708- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET ŞEVKET UZUN

709- ŞEHİT POLİS MEMURU YASİN BAHADIR YÜCE

710- ŞEHİT POLİS MEMURU İBRAHİM AKIN

711- ŞEHİT POLİS MEMURU ÇAĞDAŞ TAMKOÇ

712- ŞEHİT POLİS MEMURU RAMAZAN DONAT

713- ŞEHİT P.KUR.ALB SAİT ERTÜRK

714- ŞEHİT TOPÇU ASB.KD.BÇVŞ. BÜLENT AYDIN

715- ŞEHİT P.UZMAN ÇAVUŞ HALİT YAŞAR MİNE

716- ŞEHİT POLİS MEMURU HALİT GÜLSER

717- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET AKİF SANCAR

718- ŞEHİT KORUCU EMİN AKYILDIZ

719- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA ASLAN

720- ŞEHİT BAŞ POLİS MEMURU VAROL TOSUN

721- ŞEHİT POLİS MEMURU KÜRŞAT ENGİN YILMAZ

722- ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET CAN

723- ŞEHİT POLİS MEMURU SALİH AKSU

724- ŞEHİT POLİS MEMURU HÜSEYİN GÜMÜŞ

725- ŞEHİT POLİS MEMURU KAĞAN KILIÇ

726- ŞEHİT POLİS MEMURU RAMAZAN AKYÜREK

727- ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET DEMİR

728- ŞEHİT POLİS MEMURU METİN MALKAV

729- ŞEHİT JANDARMA ER AHMET ALTUN (Şehidimiz Aksaray’da görev esnasında trafik kazası sonucu şehit olmuştur)

730- ŞEHİT ULAŞTIRMA ER SEDAT KAYA (Şehidimiz Kıbrıs'ta vatani görevini yaparken görev esnasında trafik kazası sonucu şehit olmuştur)

731- ŞEHİT ASTSUBAY METİN UYSAL

732- ŞEHİT PİYADE ONBAŞI ÖMER ÖNER

733- ŞEHİT PİYADE ER MİKAİL YAŞA

734- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ NUH KÜRŞAT TEMİZYÜREK

735- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ OSMAN YILDIRIM

736- ŞEHİT POLİS MEMURU ABDULLAH BOZKURT

737- ŞEHİT POLİS MEMURU HAMZA IRMAK

738- ŞEHİT JANDARMA TEĞMEN SELİM COŞKUN

739- ŞEHİT ASTSUBAY İBRAHİM BETİN

740- ŞEHİT ASTSUBAY BEKİR EREN DENİZ

741- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HASAN KELEŞ

742- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERCAN ÖZKUL

743- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SAMET AKTAŞ

744- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA TÜNEL

745- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HÜSNÜ ERKUT

746- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HAMDİ KARAGÖZ

747- ŞEHİT J.KOMD.ER DOĞAN KAYA

748- ŞEHİT J.KOMD. ER MUHAMMET ALİ SARI

749- ŞEHİT PİYADE UZM.ÇVŞ FIRAT TORUNOĞLU

750- ŞEHİT BAŞKOMİSER BÜLENT YURTSEVEN

751- ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ TONGA (Şehidimiz görev esnasında trafik kazası sonucu şehit olmuştur)

752- ŞEHİT POLİS MEMURU ABDULLAH BIYIK

753- ŞEHİT POLİS MEMURU DURAN MELEMİR

754- ŞEHİT POLİS MEMURU HASAN KOÇER

755- ŞEHİT POLİS MEMURU OĞUZ SÜNBÜL

756- ŞEHİT POLİS MEMURU YUNUS EMRE DOĞAN

757- ŞEHİT POLİS MEMURU BEKİR DENİZ

758- ŞEHİT POLİS MEMURU OSMAN ERAY KARADEMİR

759- ŞEHİT ER İSMAİL ÇİL

760- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA GÖRENOĞLU

761- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ESEN

762- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TUNCAY KÜSSEN

763- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BAHATTİN DOLMA

764- ŞEHİT KORUCU İDRİS ASLAN

765- ŞEHİT KORUCU RECEP ASLAN

766- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YUNUS EMRE

767- ŞEHİT POLİS MEMURU ÖMER FARUK BOL

768- ŞEHİT KORUCU YUSUF SÖNMEZ

769- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HALİL İBRAHİM KARA

770- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KADİR KARAMAN

771- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SALİH HAYIRSÖZ

772- ŞEHİT PİYADE SÖZ. ER AHMET HİLMİ YİĞİT

773- ŞEHİT PİYADE ER TAYFUR ÇANKAYA

774- ŞEHİT PİYADE ER BAYRAM KAVCI

775- ŞEHİT TNK. ÇAVUŞ AHMET SUNA

776- ŞEHİT POLİS MEMURU NURETTİN TEKİN

777- ŞEHİT POLİS MEMURU MUHAMMET BOZOĞLU (Şehidimiz görev esnasında trafik kazası sonucu şehit olmuştur)

778- ŞEHİT POLİS MEMURU DURMUŞ POLAT

779- ŞEHİT POLİS SONER BOZ (Şehidimiz görev esnasında meydana gelen trafik kazasında yaralanmış olup tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur)

780- ŞEHİT KORUCU CİHANGİR YILDIZ

781- ŞEHİT POLİS MEMURU YAKUP KILINÇ

782- ŞEHİT POLİS MEMURU NAZİF KAPLAN

783- ŞEHİT POLİS MEMURU SALİH ZENGİN

784- ŞEHİT POLİS MEMURU SİRAÇ BALPETEK

785- ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET GÜLBAHAR

786- ŞEHİT POLİS EVLADIMIZ HÜSEYİN UTKU GÜLBAHAR (5 Yaşında terörün çirkin yüzüyle tanışıp şehit oldu)

787- ŞEHİT ASTSUBAY YAVUZ GÖKHAN ŞAHİN (Şehidimiz Sarayburnu açıklarında bir yük gemisinin Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu şehit olmuştur)

788- ŞEHİT ÜSTEĞMEN RIZA YÜCEL (Şehidimiz Sarayburnu açıklarında bir yük gemisinin Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu şehit olmuştur)

789- ŞEHİT ER SİNAN GÖKTAŞ (Şehidimiz Sarayburnu açıklarında bir yük gemisinin Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu şehit olmuştur)

790- ŞEHİT POLİS MEMURU HACI AHMET ÖZTÜRK

791- ŞEHİT KORUCU MÜSLÜM YALDIZ

792- ŞEHİT POLİS MEMURU YUSUF KENAN MUTLU

793- ŞEHİT POLİS MEMURU SERHAT ÖZTÜRK

794- ŞEHİT POLİS MEMURU ELVAN ÖZBAY

795- ŞEHİT J.ÜTĞM. ÖMER BOZKURT

796- ŞEHİT J.ASB.ÇVŞ T.MUSAP SALÇUK

797- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ MİKAİL DAŞÇİ

798- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ ADEM ÖZEN

799- ŞEHİT J. UZM.ONB. MESUT DEMİR

800- ŞEHİT POLİS MEMURU SERACETTİN KILINÇ (Şehidimiz Adıyaman'da görev esnasında trafik kazası sonucu şehit olmuştur)

801- ŞEHİT POLİS MEMURU MUHAMMET ACAR

802- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ PEHLÜL ORUK

803- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHDİ UZUN (Şehidimiz İstanbul Bahçelievler de Bıçaklı Saldırı Sonucu Şehit Olmuştur)

804- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BÜLENT DEMİRKAYA (Şehidimiz Sarayburnu açıklarında bir yük gemisinin Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu şehit olmuştur)

805- ŞEHİT POLİS MEMURU ÖMER SÖNMEZ

806- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MURAT DURMAZ

807- ŞEHİT POLİS MEMURU SELVET ŞİMŞEK (Şehidimiz Adıyaman'da görev esnasında trafik kazası sonucu yaralanmış olup tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur)

808- ŞEHİT KORUCU İDRİS DEMİR

809- ŞEHİT KORUCU TARIK AYDEMİR

810- ŞEHİT PİYADE ÜSTEĞMEN ORHAN ÜNSAL

811- ŞEHİT JANDARMA ER HÜSEYİN KAVALBACAK

812- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KERİM ÜYE

813- ŞEHİT ASTSUBAY ENDER FATİH YILMAZ

814- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZKAN BİLGİÇ

815- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ESER

816- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ONUR ALKAN

817- ŞEHİT UZMAN ONBAŞI UĞUR KARTAL

818- ŞEHİT POLİS MEMURU MERT ER (Şehidimiz Hakkari'de görev esnasında zırhlı araç kazası sonucu şehit olmuştur)

819- ŞEHİT JANDARMA ER FATİH ÇAYBAŞI

820- ŞEHİT POLİS MEMURU HARUN MAYTALMAN

821- ŞEHİT POLİS MEMURU ERHAN ÖZTÜRK

822- ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ OSMAN BUDAK

823- ŞEHİT POLİS MEMURU TAYFUN DOĞAN

824- ŞEHİT POLİS MEMURU ABDÜLHAMİT KAYA

822- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET DAMA

826- ŞEHİT POLİS MEMURU BURAK MART

827- ŞEHİT POLİS MEMURU FERHAT BOZKURT

828- ŞEHİT POLİS MEMURU GÖKHAN KINCAK

829- ŞEHİT POLİS MEMURU HALİL İBRAHİM ERİÇ

830- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERCAN ÇELİK

831- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ZEKİ UĞUR

832- ŞEHİT JANDARMA ER TUNAHAN DOKTUR

833- ŞEHİT PİYADE UZMAN ONBAŞI KERİM KEÇECİ

834- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SAVAŞ BATU

835- ŞEHİT KORUCU İHSAN TAŞ

836- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MURAT KASIM

837- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HALİT ŞİLTAK

838- ŞEHİT POLİS MEMURU GÖKHAN ÖZDEMİR

839- ŞEHİT KORUCU MUZAFFER ALADAĞ

840- ŞEHİT KORUCU MEHMET ALADAĞ

841- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KADİR ÇELEBİ

842- ŞEHİT J.UZMAN ÇAVUŞ MANSUR CANSIZ

843- ŞEHİT J.UZM.ONB. CEM KANBUR

844- ŞEHİT KORUCU YILMAZ ALPSOY

845- ŞEHİT J.ÜSTEĞMEN HARUN PARLAK

846- ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ SUAT PETEK

847- ŞEHİT ASTSUBAY KD. ÇVŞ. AYDIN ERYILMAZ

848- ŞEHİT J.UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN ŞENGÜL

849- ŞEHİT J.UZMAN ÇAVUŞ ENES KOÇAK

850- ŞEHİT J.UZMAN ÇAVUŞ ALİ DOĞAN KILIÇ

851- ŞEHİT J. UZM.ONB. SÜLEYMAN BUDAK

852- ŞEHİT J. UZM.ONB. SALİH TORTUM

853- ŞEHİT POLİS MEMURU BÜLENT AY (Şehidimiz Diyarbakır Bismilde görev esnasında trafik kazası sonucu şehit olmuştur)

854- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HAŞİM YENİGÜL

855- ŞEHİT PİYADE UZM.ONB. YUNUS EMRE UÇAR

856- ŞEHİT PİYADE UZM.ONB. YUNUS EMRE ARAL

857- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ NACİ YAVUZ

858- ŞEHİT PİYADE ASTSUBAY KD.ÇVŞ BAHRİ UÇUŞ

859- ŞEHİT PİYADE UZM.ÇVŞ.HULİSİ EMRE DİLCİ

860- ŞEHİT PİYADE UZM.ONB. ENES PELİT

861- ŞEHİT PİYADE UZM.ÇVŞ. SERCAN GEDİKLİ

862- ŞEHİT PİYADE UZM.ÇVŞ. MURAT DEMİRCİ

863- ŞEHİT PİYADE UZM.ÇVŞ. HASAN YAŞAR

864- ŞEHİT PİYADE UZM.ÇVŞ. ÖMER ŞENEL

865- ŞEHİT PİYADE UZM.ONB. FAHRETTİN LİVÇALKAN

866- ŞEHİT PİYADE UZM.ONB. TOLGA AKDAŞ

867- ŞEHİT PİYADE UZM.ONB. SERKAN BURSALI

868- ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ MÜLAZİMOĞLU

869- ŞEHİT POLİS MEMURU RAMAZAN YILMAZ

870- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ ERDİNÇ

871- ŞEHİT PİYADE UZM.ÇVŞ. ZİYA ÖZKOZANOĞLU

872- ŞEHİT ASTSUBAY ÇAVUŞ MUHAMMED KOŞAN

873- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OSMAN KARAKUŞ

874- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YAVUZ METE

875- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HALİL GEDİK

876- ŞEHİT UZMAN ER BURAK KARAKUŞ

877- ŞEHİT UZMAN ER BURAK TÜRKOĞLU

878- ŞEHİT POLİS MEMURU MAHMUT SARITAŞ (Şehidimiz Denizli'de görev esnasında meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olmuştur)

879- ŞEHİT KOMİSER ALİ CAN DÖVÜŞCÜ(Şehidimiz Muğla Milas'ta görev esnasında meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olmuştur)

880- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AKİF GÜLEŞ

881- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ ADEM AKATAY

882- ŞEHİT JANDARMA ER AHMET TEZCAN

883- ŞEHİT KORUCU ABDÜLHADİ İSMAİLOĞULLARI

884- ŞEHİT KORUCU AHMET DEMİR

885- ŞEHİT KORUCU MEHMET DEMİR

886- ŞEHİT KORUCU ADEM DEMİR

887- ŞEHİT KORUCU MUHSİN ZEREK

888- ŞEHİT KORUCU ENGİN ZEREK

889- ŞEHİT KORUCU MEHMET BAKINDI

890- ŞEHİT EMEKLİ KORUCU ALİ DİLEK

891- ŞEHİT KORUCU ALİ OGÜN

892- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ MEHMET İLKER ŞAHİN

893- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SACİT OLCAY

894- ŞEHİT UZMAN J. ONB. HÜSEYİN EFE

895- ŞEHİT UZMAN J. ERBAŞ HAKKI DOĞAN

896- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ ADEM ÇELİK

897- ŞEHİT ASTSUBAY BAYRAM KARA

898- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BURAK UÇAR

899- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ AHMET ECE

900- ŞEHİT KORUCU ENVER KUNDURACIOĞLU

901- ŞEHİT KORUCU ADİL KAMEL

902- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERDAL TEKECİ

903- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ARDA ŞEN

904- ŞEHİT KORUCU ŞAHABETTİN GÖK

905- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ENES KAYA

906- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SEDAT YILDIZ

907- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ALPASLAN

908- ŞEHİT J. ASTSUBAY ÇAVUŞ ÖMER FARUK DARBAŞ

909- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BURAK PERÇİN

910- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ALDA

911- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SÜLEYMAN GÜNERİ

912- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN TOSUN

913- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TOLGA ÖZDİNÇ

914- ŞEHİT J. ASTSUBAY YUNUS ÇİÇEK

915- ŞEHİT KORUCU NURETTİN DİNÇ

916- ŞEHİT POLİS MEMURU SEFA ALTINSOY

917- ŞEHİT YÜZBAŞI ÖZGÜR ÖZEKİN

918- ŞEHİT KORUCU ÖMER ÖZBİÇEN

919- ŞEHİT KORUCU RIFAT DİLCE

920- ŞEHİT KORUCU KEMAL ÖZBEK

921- ŞEHİT KORUCU NAZMİ ÖZTUNÇ

922- ŞEHİT PİYADE ER GÖKHAN AYDER

923- ŞEHİT KORUCU REFİK KAMEL

924- ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT MİMİROĞLU

925- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ORÇUN KUBAT

926- ŞEHİT ER ORHAN İRKARLI

927- ŞEHİT KORUCU REMZİ AYDOĞAN

928- ŞEHİT J. ÜSTEĞMEN MURAT ATAŞ

929- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ OĞUZHAN ÇİTO

930- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ ERDİ DEMİRER

931- ŞEHİT P. UZMAN ÇAVUŞ ALİ GÖLGE

932- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ÇAVUŞ ONUR TUNCEL (Şehidimiz Kars/Kağızman, Denizgölü Üs Bölgesinde kaza sonucu şehit olmuştur)

933- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ TALHA EMRE ZİLELİGİL

934- ŞEHİT SÖZ. ER FURKAN HAMAMCI

935- ŞEHİT PİYADE ASTEĞMEN ÖMER BAYDİLLİ

936- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ BAYRAM AKSU

937- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ ERTAN BAYRAKTAR

938- ŞEHİT PİYADE SÖZ. ER HASAN AYDOĞDU

939- ŞEHİT UZMAN J. KD. ÇAVUŞ MUSTAFA DOBUR

940- ŞEHİT JANDARMA ER EYÜP HACIOĞLU

941- ŞEHİT JANDARMA ER ERKAN ÖZDEMİR

942- ŞEHİT PİYADE SÖZ. ER ÖZKAN ALTINOK

943- ŞEHİT UZMAN ONBAŞI EVREN KARA

944- ŞEHİT J. ER LATİF AŞIKMUSLU

945- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SÜLEYMAN GÜR

946- ŞEHİT J. ÜSTEĞMEN MURAT TAYLAN ÖNCEL

947- ŞEHİT KORUCU AHMET ADIYAMAN

948- ŞEHİT J. UZM. ONB. SERCAN ÖKLÜK

949- ŞEHİT KORUCU İHSAN ÖTER

950- ŞEHİT PİYADE SÖZ. ER ERDOĞAN ÇAMURLU

951- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ İSLAM AKYÜZ

952- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ FEHMİ ALTUNDAŞ

953- ŞEHİT PİYADE ER YUNUS KAYMAK

954- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ MESUT POLAT

955- ŞEHİT POLİS MEMURU İLHAN GÜLEÇ

956- ŞEHİT POLİS MEMURU HÜSEYİN CENGİZ

957- ŞEHİT POLİS MEMURU YAŞAR POLAT

958- ŞEHİT KORUCU RESUL GÖÇER

959- ŞEHİT KORUCU HİKMET KATRAN

960- ŞEHİT YÜZBAŞI OĞUZ ÖZGÜR ÇEVİK

961- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MURAT ÖZER

962- ŞEHİT KORUCU HASAN GÜNDÜZ

963- ŞEHİT POLİS MEMURU HAKAN AKDERE

964- ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT YILDIRIM

965- ŞEHİT JANDARMA ER UĞUR İPEK ( Şehidimiz Malatya Doğanşehir'de yol uygulaması yapan askerlerimize bir Tır'ın çarpması sonucu şehit olmuştur)

967- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ EMRAH ÇEÇEN

968- ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI ERDEM UÇAR ( Şehidimiz Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu’nda eğitim sırasında kaza kurşunu ile şehit olmuştur)

969- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ LOKMAN DARGIN

970- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET YILMAZ

971- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ADNAN ULUIŞIK

972- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ POLAT ÖZBEK

973- ŞEHİT JANDARMA ER FUAT KINAY (Şehidimiz Siirt’in Kurtalan ilçesinde, nöbet sırasında yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur)

974- ŞEHİT KORUCU KADRİ YILDIZ

975- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BARBAROS YILMAZ

976- ŞEHİT PİYADE ER SÜLEYMAN AYDINDAĞ

977- ŞEHİT MUHABERE ONBAŞI OĞUZHAN KULA

978- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SELİM ŞENER

979- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ NURİ BAŞARAN

980- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ FATİH AK

981- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ İSMAİL KOÇ

982- ŞEHİT POLİS MEMURU SEMİH TURGUT

983- ŞEHİT POLİS MEMURU İSMAİL MAVİTAŞ

984- ŞEHİT YÜZBAŞI ALPER KOCAMAN

985- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA YELİ

986- ŞEHİT JANDARMA ER BAYRAM KARDAŞ

987- ŞEHİT KORUCU MEHMET KOÇDAĞ

988- ŞEHİT KORUCU HÜSNÜ KESKİN

989- ŞEHİT KORUCU EKREM KESKİN

990- ŞEHİT KORUCU ŞAHABETTİN KESKİN

991- ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER NURULLAH ÇAKIR

992- ŞEHİT ER BEYTULLAH SARI (Şehidimiz görev esnasında kalp krizi sonucu şehit olmuştur)

993- ŞEHİT ER BAYRAM İSA BATUR

994- ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK

995- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ FAZLI DOĞRUÖZ

996- ŞEHİT TOPÇU ER OĞUZHAN DEMİR

997- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET YILMAZ

998- ŞEHİT PİYADE ER OĞUZHAN KARACA

999- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MELİH ÖZCAN

1000- ŞEHİT ÜSTEĞMEN ZAFER ER

1001- ŞEHİT ASTSUBAY ERDAL BOLAT

1002- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ TUNCAY ARSLAN

1003- ŞEHİT ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ HALİT TOPUZ

1004- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ARIYEŞİL

1005- ŞEHİT POLİS MEMURU ÖMER KILIÇ (Şehidimiz görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur)

1006- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KADER ACAR

1007- ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER COŞKUN İŞLEYEN

1008- ŞEHİT J. UZMAN ÇAVUŞ BURHAN ACAR

1009- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YAKUP ÖZEL

1010- ŞEHİT KORUCU ABDULKADİR BEKLER

1011- ŞEHİT PİYADE ER İSA NAZLIM

1012- ŞEHİT PİYADE ER SERVET TOMAK

1013- ŞEHİT PİYADE ER ÖZGÜR MUTLU

1014- ŞEHİT PİYADE ER EMRE ŞAHİN

1015- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET ŞAHİN

1016- ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ VEFA KARAKURDU

1017- ŞEHİT EMNİYET AMİRİ KADİR YILDIRIM

1018- ŞEHİT KOMİSER ERDEM YARDIMCISI ERDEM ÖZÇELİK

1019- ŞEHİT POLİS MEMURU TUGAY CAN KIZILIRMAK

1020- ŞEHİT POLİS MEMURU ADEM SERİN

1021- ŞEHİT POLİS MEMURU ADEM OĞUZ

1022- ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET ALAN

1023- ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ AKSOY

1024- ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ OSMAN ŞAHİN

1025- ŞEHİT POLİS MEMURU BORA ÇELİK

1026- ŞEHİT POLİS MEMURU ÇETİN SARIKAYA

1027- ŞEHİT POLİS MEMURU DURMUŞ ÖCAL

1028- ŞEHİT POLİS MEMURU EMRE HOROZ

1029- ŞEHİT POLİS MEMURU ENES ÇİÇEK

1030- ŞEHİT POLİS MEMURU HAKAN TANRIKULU

1031- ŞEHİT POLİS MEMURU HAMDİ DİKMEN

1032- ŞEHİT POLİS MEMURU HAMİT ŞAHİN

1033- ŞEHİT POLİS MEMURU HASAN BİLGİN

1034- ŞEHİT POLİS MEMURU HAŞİM USTA

1035- ŞEHİT POLİS MEMURU HÜSEYİN AKYÜZ

1036- ŞEHİT POLİS MEMURU HÜSEYİN DALGILIÇ

1037- ŞEHİT POLİS MEMURU İLKER UYLAŞ

1038- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET ATICI

1039- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET TAŞ

1040- ŞEHİT POLİS MEMURU MEHMET ZENGİN

1041- ŞEHİT POLİS MEMURU METİN DÜZGÜN

1042- ŞEHİT POLİS MEMURU MURAT YILMAZ

1043- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA KEMAL DEVRİLMEZ

1044- ŞEHİT POLİS MEMURU MUSTAFA ÖZTÜRK

1045- ŞEHİT POLİS MEMURU OĞUZHAN DUYAR

1046- ŞEHİT POLİS MEMURU OKAN DOĞAN

1047- ŞEHİT POLİS MEMURU OSMAN BÖRKLÜOĞLU

1048- ŞEHİT POLİS MEMURU SONER İDİL

1049- ŞEHİT POLİS MEMURU SÜLEYMAN SORKUT

1050- ŞEHİT POLİS MEMURU UĞUR ÜRKER

1051- ŞEHİT POLİS MEMURU YAKUP ÇAPAT

1052- ŞEHİT POLİS MEMURU YASİN İKE

1053- ŞEHİT POLİS MEMURU UFUK BOZGEYİK

1054- ŞEHİT ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ VOLKAN KÜLEKÇİ

1055- ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ FEHMİ BARÇIN

1056- ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ ARİF TUĞ

1057- ŞEHİT ULAŞTIRMA ÇAVUŞ GÖKSAL MUSTAFA AĞAÇYETİŞTİREN

1058- ŞEHİT MUHABERE ONBAŞI ABDÜLSAMET ÖZEN

1059- ŞEHİT PİYADE ER YUNUS EMRE DURAN

1060- ŞEHİT PİYADE ER SERDAR AMAK

1061- ŞEHİT İSTİHKAM ER KENAN DÖNGEL

1062- ŞEHİT İSTİHKAM ER UĞUR KORKMAZ

1063- ŞEHİT ULAŞTIRMA ER RAŞİT YÜCEL

1064- ŞEHİT SIHHIYE ER KAMİL TUNÇ

1065- ŞEHİT SIHHIYE ER HASAN İLHAN

1066- ŞEHİT PİYADE ONBAŞI MUHAMMED ALİ OCAK

1067- ŞEHİT PİYADE ONBAŞI AHMET TAŞ

1068- ŞEHİT PİYADE ONBAŞI MUSTAFA CİHAN

1069- ŞEHİT POLİS MEMURU NUMAN ŞERİF DATLI

1070- ŞEHİT PİYADE UZMAN ONBAŞI FATİH OLCAY

1071- ŞEHİT PİYADE BİNBAŞI BÜLENT ALBAYRAK

1072- ŞEHİT P. ASB. ÜÇVŞ. GÖKTAN ÖZÜPEK

1073- ŞEHİT P. ASB. ÜÇVŞ. ÖMERCAN YEKEBAĞCI

1074- ŞEHİT TNK. ASB.KD.ÇVŞ ÖKKEŞ KARACA

1075- ŞEHİT TOPCU ASB.KD.ÇVŞ ÖNDER PINAR

1076- ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ OKTAY DURAK

1077- ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ MEHMET KÖKKAYA

1078- ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ OSMAN ÇELİK

1079- ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ FERHAT DEMİR

1080- ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ BURAK BOZ

1081- ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ HASAN KAVUZ

1082- ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ AKIN ACAR

1083- ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ ALİ SEZAİ YALÇIN

1086- ŞEHİT P.UZM.ONB. ALİ YILMAZ

1087- ŞEHİT ASB.KD.ÇVŞ FURKAN YAVAŞ

1088- ŞEHİT ASB.KD.ÇVŞ OKAN ALTIPARMAK

1089- ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ RAMAZAN KARACA

1090- ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER MEHMET ÜNAL

1091- ŞEHİT P. SÖZ. ER MUHAMMED BOZARSLAN

1092- ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HASAN KARADAVUT

1093- ŞEHİT PİYADE UZM.ONB. AYHAN GÜZEL

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